إيران تدعو لتعاون دولي لحماية الممرات المائية

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

انفجار ناقلة نفط

أعربت الحكومة الإيرانية عن قلقها بشأن ما يشتبه بأنها هجمات على ناقلتين في خليج عمان، وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الخميس، إن طهران مستعدة لتعاون أمني إقليمي لحماية الممرات المائية الاستراتيجية". ونقلت وكالة فارس للأنباء عن "ربيعي"، إنه يجب على كل دول المنطقة أن تحذر الوقوع في شرك من يستفيدون من انعدام الأمن الإقليمي. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن حادث ناقلتي النفط في خليج عمان اليوم ”مريب“، داعيا إلى حوار إقليمي لتجنب التوتر.

وأضاف "ظريف" في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "وردت أنباء الهجمات على ناقلتي النفط المرتبطتين باليابان في خليج عمان بينما كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يجتمع مع الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي لإجراء محادثات واسعة وودية".وتابع: "وصف ??‘??مريب??‘?? أقل بكثير من أن يصف ما حدث هذا الصباح..