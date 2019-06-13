كيف رأى السعوديون ديسكو جدة «الحلال»؟

إعلان افتتاح أول ملهى ليلي فى السعودية يشعل مواقع التواصل.. المشرف العام على «موسم جدة» ينفي.. وملهى «وايت» يؤكد ويعلن موعد الافتتاح.. ومغردون: «سميت قبل ما ترقص؟»

تحرير:أمين طه ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

لم تمض ساعات قليلة على الإعلان عن افتتاح فرع لملهى ليلي شهير في جدة، إلا واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بسبب حالة الجدل التى نشبت بين المغردين السعوديين الذين عبروا عن استيائهم من وجود هذا المكان للمرة الأولى بجوار مدينة مكة المكرمة. وتشهد المملكة السعودية في الآونة الأخيرة انفتاحا كبيرا، بعد إنشاء الهيئة العامة للترفيه التي تقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكل شرائح المجتمع في كل بلدان السعودية.

هيئة الترفيه السعودية وتعتمد طريقة ومنهج عمل هيئة الترفيه السعودية بشكل كبير على نقل نمط الحياة في دبي إلى المملكة، وهو ما يتضح في الاحتفالات والمناسبات التي تعلن عنها الهيئة. وعلى غرار دبي وبيروت، أعلنت سلسلة النوادي الليلية «وايت» فرعا جديدا في الواجهة البحرية لمدينة جدة، ولكن لن يسمح

هيئة الترفيه السعودية

وتعتمد طريقة ومنهج عمل هيئة الترفيه السعودية بشكل كبير على نقل نمط الحياة في دبي إلى المملكة، وهو ما يتضح في الاحتفالات والمناسبات التي تعلن عنها الهيئة.

وعلى غرار دبي وبيروت، أعلنت سلسلة النوادي الليلية «وايت» فرعا جديدا في الواجهة البحرية لمدينة جدة، ولكن لن يسمح بتقديم المشروبات الكحولية فيه.وسيفتح النادي أبوابه بين الساعة العاشرة مساءً والثالثة صباحًا، وسُيمنع من هم دون الـ18 عامًا من الدخول إليه.

وانتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق عملية تجهيز افتتاح الملهى الليلي، ويرافق الصورة، صوت شخص يشرح طبيعة عمل الملهى الذي وصفه بأنه سيكون ديسكو محترما للعائلات، مشيرا إلى أن أسعار التذاكر ستتراوح بين 500 وألف ريال سعودي. (اقرأ أيضا: ديسكو محترم للعائلات.. أول ملهى ليلي في السعودية)

«ديسكو فى جدة»

تباينت ردود أفعال أبناء المملكة السعودية حول إنشاء أول ملهى ليلي في السعودية، إذ تم تدشين هاشتاج #ديسكو_في_جدة. وقال حساب أحد المغردين على «تويتر»: «موضوع ديسكو جده فكرنى بمرجان أحمد مرجان لما كان عايز يعمل ديسكو فى الحرم الجامعي ويوسف داوود الله يرحمه يبصله باستغراب ويقوله ديسكو، وعادل إمام يقوله أه هيبقي تحت عنينا».

بينما قال إبراهيم: «أكثر من 80% من الشعب السعودي لا يريد هذا الترفيه، احنا شعب محافظ وينضرب فينا المثل فى الحشمة لكن اللى جالس يصير من الليبرالية أبدا ما يمثل السعودي الشريف».

فى حين قالت فاطمة الزهراء: «سميت قبل ما ترقص يا بني والا إنت كافر والا ملحد بدينك والا حكايتك ايه؟».

وحذر أحد المغردين: «تكفي يا وطنى لا تنحدر فأنتي بلاد الحرمين وقبلة المسلمين».

وقال آخر «ألا يوجد في السعودية رجل رشيد يوقف هذه المهزلة ويوقف هذا الانحدار، ويعيد للسعودية مكانتها؟».

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وطالب عدد من المغردين بعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي كانت تفرض الأخلاق الإسلامية وتوقف وتعتقل أي شخص يقوم بانتهاك القيم والمبادئ الإسلامية، وتتأكد من إغلاق المحلات وقت الصلاة وحظر شرب الكحول وحتى تقبض على أي شخصين من جنسين مختلفين لا تربطهما علاقة قرابة مباشرة أو زواج كما تعمل ضد السحر وتكافح الابتزاز.

ولكن في 2016 أقرت السلطات السعودية تنظيما جديدا لـ"هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" يحد من صلاحياتها ويمنعها من توقيف الأشخاص وملاحقتهم، كما يشترط على أعضاء الهيئة أن يكونوا من ذوي المؤهلات العلمية، إضافة لحسن السيرة والسلوك.

وتناقل المغردون كلام الأمير نايف بن عبد العزيز بحق الهيئة، عندما قال: "عندما تكبرون ويخرج من أصلابكم فتيات حينها ستعرفون قيمة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

فقال أحد المغردين: «قالها الأمير نايف الله يرحمه، وللأسف طلع الاستهداف منا وفينا عكس ما كنا نتوقع، نسأل الله الثبات على دينه وأن يرحمنا برحمته».

«كذب وافتراء»

من جانبه نفى المشرف العام على «موسم جدة»، رائد أبو زنادة، معلقا عن افتتاح أول ملهى ليلي في السعودية، وجود فعالية «مخلة بالآداب أو بأعراف المجتمع» ضمن فعاليات موسم جدة، وهذا «محض كذب وافتراء» حسب وصفه.

وأضاف في تصريحات صحفية لـ«عكاظ»: «شددنا على القائمين على تنظيم الموسم متقيدون بالأنظمة والتشريعات المعمول بها داخل المملكة».

وأوضح «أبو زنادة» أن القائمين على موسم جدة «هم من أبناء وبنات المملكة، ويدركون تماما ما يتماشى مع عادات ورغبات المواطنين من كل الفئات العمرية، لكسب رضا الزوار من جهة، ودعم تعزيز السياحة الداخلية من جهة أخرى».

وأهاب بالمواطنين عدم الانسياق خلف مقاطع الفيديو المضللة، وتحري الدقة في تداول المعلومات، داعيا الجميع إلى استيقاء الأخبار من القنوات الرسمية لموسم جدة، سواء عبر موقعه الإلكتروني أو حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

ملهى «وايت» يؤكد

بينما أعلنت صفحة الملهى الليلي «وايت» على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، افتتاح فرعها، الخميس، على أن يكون أول ملهى ليلي في السعودية، من خلال استضافة مغني الراب الأمريكي الشهير «ني يو».

ذكرت إدارة الملهى أنه سيحتوي على حلبة رقص، بعد الحصول على التراخيص المطلوبة، مع التأكيد على التزام الملهى بعدم تقديم الخمور.

يُذكر أن شركة «وايت» التي تمتلك سلسلة "ملاهي" ليلية، حصلت على المركز السادس عشر في العالم، بعد تصويت عالمي أجرته دي جي ماج الشهيرة عالميًا لتكريم أفضل 100 ناد في العالم، إذ احتل المركز الأول في الشرق الأوسط، بسبب وجوده في دبي ولبنان.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية تشهد تغيرا منذ تولي الأمير محمد بن سلمان، يونيو 2017، الأمر الذي يصفه البعض بـ«الانفتاح الاجتماعي»، إذ شمل عدة خطوات بدأت بالسماح للمرأة بقيادة السيارات في المملكة، وإعادة افتتاح دور السينما، وإقامة حفلات موسيقية لعدد من مطربي الوطن العربي، وإقامة بطولات للمصارعة الحرة، ضمن رؤية 2030، للاستثمار في قطاع الترفيه.