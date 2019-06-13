جريمة

«مياه الترعة» وراء تسمم 198 شخصًا في أسيوط

تحرير:التحرير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م
محافظ أسيوط يزور مصابي التسمم
محافظ أسيوط يزور مصابي التسمم
كشفت تحريات نيابة شمال أسيوط، التي أجرتها بموقع إصابة 198 شخصًا بتسمم بينهم طفلة توفيت، اليوم الخميس، لتناولهم ترمس في حفل زفاف، أنه تم تجهيزه بمياه راكدة من الترعة ملوثة بمبيدات زراعية وغير صالحة للاستهلاك. وبدأت الواقعة بتلقي محافظ أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بورود بلاغًا بوصول 198 حالة تسمم لمستشفى ديروط المركزي من قرية السرقنا بمركز ديروط، يعانون من الاجهاد ومغص وإسهال إثر تناولهم وجبة فاسدة في أحد الأفراح من بينهم طفلة متوفية عمرها 3 سنوات.
على الفور انتقل فريق نيابة شمال أسيوط لموقع الحادث بقرية نزلة السرقنا التابعة لمركز ديروط، وأمر بالتحفظ على معدات وأواني وعينات الأطعمة لعرضها على الطب الشرعي لمعرفة السبب وراء حالات التسمم. وبسؤال عدد من المصابين، أكدو أن حفل الزفاف احتوى على 3 وجبات وهي "جاتوه، ولحوم، وترمس" ولكن عقب تناولهم الترمس
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المستشار-حسن-فريد

استمرار إخلاء سبيل الظواهري بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، على ذمة القضية رقم 318 لسنة 2013، والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد. وكانت النيابة قد اتهمت محمد الظواهري بإنشاء خلية إرهابية داخل مصر، تتبع تنظيم القاعدة بشكل غير مباشر، ويتم إدارتها بطريقة عنقودية.
اختناق- من -الغاز

إصابة أم و4 من أطفالها بتسمم غذائي في بني سويف

أصيبت ربة منزل وأربعة من أطفالها، اليوم الخميس، باشتباه تسمم غذائي في قرية حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف، بعد إصابتهم بقئ وإسهال لتناولهما وجبة فاسدة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، إذ تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنى سويف، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بإصابة ربة منزل وأربعة من أطفالها بتسمم غذائي، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم،
فاروق-الفيشاوي

نيابة التهرب الضريبي تأمر بضبط وإحضار فاروق الفيشاوي

أصدرت نيابة التهرب من الضرائب، اليوم الخميس، أمرًا بسرعة ضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي؛ للتحقيق معه بتهمة التهرب الضريبي من سداد 160 ألف جنيه باقي مستحقات الضريبة من مبلغ 380 ألف جنيه تعويض، وصدر أمر الضبط جراء استدعاء الفنان أكثر من مرة للمثول أمام النيابة للتحقيق معه، إلا أنه تخلف عن الاستجابة لاستدعاء النيابة، ولم يمثل للتحقيق، فأصدرت النيابة أمرًا بضبطه وإحضاره لإلزامه بالحضور، لمساءلته فى التحصل عن أجر يقارب 3 ملايين و880 ألف جنيه نظير أعمال فنية مذاعة، دون سداد الضرائب المستحقة عنها.
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توقف الطريق الدولي بعد انقلاب سيارة وإصابة 14 شخصًا

أصيب 14 شخصًا، اليوم الخميس، بكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وذلك في حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قريتي الدعاء والزهراء، بنطاق مركز بلطيم، ونقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية والمرور.
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محافظ-أسيوط-يزور-مسشتفى-ديروط-المركزي (4)

بسبب الترمس.. وفاة طفلة وإصابة 197 بتسمم في أسيوط

لقيت طفلة 3 سنوات مصرعها، وأصيب 198 شخصًا بحالات تسمم، إثر تناولهم طعام فاسد "ترمس" في أحد الأفراح بقرية نزلة سرقنا التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط. بدأت الواقعة بتلقي محافظ أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بورود بلاغًا بوصول 198 حالة تسمم لمستشفى ديروط المركزي من قرية السرقنا بمركز ديروط يعانون من الاجهاد ومغص وإسهال إثر تناولهم وجبة فاسدة في أحد الأفراح من بينهم طفلة متوفية عمرها 3 سنوات وتم الكشف على باقي الحالات وتلقيهم الإسعافات الأولية
انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

العروسة نجت بأعجوبة.. قصة غرق «عريس شهم» يوم زفافه

«مروان» شاب مثل غيره من أبناء جيله، حلم ببناء عش الزوجية مع شريكة حياته التي سيكمل معها رحلته التي تمناها سعيدة هادئة بعيدة عن أى منغصات، بحث بجدية عن «ابنة الحلال»، وقع بصره على «دينا» ابنة الـ22 عاما، تقدم لخطبتها بعدما خطفت بصره وقلبه، واستحوذ حبها على فؤاده، اتفقت الأسرتان على إتمام حفل الزفاف، وسريعا سريعا، تم الانتهاء من تجهيز منزل الزوجية، بعدما دبر «مروان» أموره المادية بمساعدة أسرته، التي كانت تطمح لرؤيته عريسا في «الكوشة»، لكن الأمر تغير لأسوأ حال، فكفنوه بأيديهم وودعوه إلى مثواه الأخير، ليقابل ربه في ليلة زفافه.
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«أنا ست متجوزة»..حكاية 8 أشهر متعة انتهت بجثة متفحمة

نظرة فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد، فلقاءُ، هكذا كتب أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدته التي حملت اسم "خدعوها بقولهم حسناء" لكن بمرور سنوات طرأ جديد على البيت الشعري، سجله دفتر محضر الشرطة بمركز بدر في محافظة البحيرة انتهت القصة بجريمة قتل وليس زواجا، حيث سعادة أبدية، إذ اضطرت ربة منزل لإنهاء مسلسل تهديد زوجها السابق "عرفيا" بنشر صور فاضحة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انفصالهما وزواجها من ثان، فجاء الفصل الأخير على ضفاف ترعة بمدينة السادات في محافظة المنوفية.
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«عيد بدون مخدرات».. ملاحقات أمنية في 6 محافظات

"عيد بدون مخدرات" شعار رفعته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديريات، لتوجيه ضرباتها ضد مروجي المواد المخدرة تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك في إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والمتاجرين في المواد المخدرة. وشهدت الحملات مشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، مطروح، بورسعيد، أسيوط) وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.
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