«مياه الترعة» وراء تسمم 198 شخصًا في أسيوط

تحرير:التحرير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م

محافظ أسيوط يزور مصابي التسمم

كشفت تحريات نيابة شمال أسيوط، التي أجرتها بموقع إصابة 198 شخصًا بتسمم بينهم طفلة توفيت، اليوم الخميس، لتناولهم ترمس في حفل زفاف، أنه تم تجهيزه بمياه راكدة من الترعة ملوثة بمبيدات زراعية وغير صالحة للاستهلاك. وبدأت الواقعة بتلقي محافظ أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بورود بلاغًا بوصول 198 حالة تسمم لمستشفى ديروط المركزي من قرية السرقنا بمركز ديروط، يعانون من الاجهاد ومغص وإسهال إثر تناولهم وجبة فاسدة في أحد الأفراح من بينهم طفلة متوفية عمرها 3 سنوات.

على الفور انتقل فريق نيابة شمال أسيوط لموقع الحادث بقرية نزلة السرقنا التابعة لمركز ديروط، وأمر بالتحفظ على معدات وأواني وعينات الأطعمة لعرضها على الطب الشرعي لمعرفة السبب وراء حالات التسمم. وبسؤال عدد من المصابين، أكدو أن حفل الزفاف احتوى على 3 وجبات وهي "جاتوه، ولحوم، وترمس" ولكن عقب تناولهم الترمس