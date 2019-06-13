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عمرو عرفة يعلق على «الممر»: فاكرينها شغلانة سهلة

تحرير:التحرير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م
فيلم الممر
فيلم الممر
أعاد المخرج عمرو عرفة نشر فيديو من كواليس تصوير فيلم «الممر»، الذي سبق ونشره بطل العمل أحمد عز عبر حسابه الخاص بـ«تويتر»، وتظهر فيه المخاطرة التي يتعرض لها فريق العمل في أثناء تصوير مشاهد الأكشن والتفجيرات، ويعرض الفيديو لحظة قيام فريق العمل بتصوير مشهد المواجهة بين القوات المصرية والقوات الإسرائيلية وتبادل إطلاق النيران في الفيلم، وذلك على خلفية قيام قوات الصاعقة المصرية بتدمير أكبر قاعدة عسكرية إسرائيلية داخل سيناء، وعلق على الفيديو قائلا: «الناس فاكرة إن شغلانتنا سهلة ومايعرفوش إن فيه ناس ممكن تموت في أثناء التصوير، والله من أصعب الشغلانات».
فيلم «الممر» من تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، بطولة "إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي"، ويظهر فيه شريف منير وهند صبرى ضيفي شرف. تنطلق أحداث الفيلم من نكسة 67، ويمثل إحدى العمليات التي قامت بها قوات الصاعقة المصرية
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محمد-لطفي-ومحمود-عبد-المغني-من-حملة-فرعون

بطلا «حملة فرعون»: الفيلم وصل إلى العالمية

ينافس فيلم "حملة فرعون" فى موسم عيد الفطر، الذى يشهد صراعًا قويا بين 4 أعمال أخرى، هى: "الممر" للفنان أحمد عز، و"كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال. وعلى الرغم من أن العمل تتوفر فيه العديد من عوامل النجاح فإنه احتل المركز قبل الأخير فى شباك التذاكر، محققا إيرادات تجاوزت 16 مليون جنيه، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكى، ويشارك فى بطولته كل من عمرو سعد، ومحمود عبد المغنى، وروبى، ومحمد لطفى، ورامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم مايك تايسون.
إياد-نصار-من-فيلم-الممر

أفلام العيد.. إياد نصار مفاجأة «الممر» و«كازابلانكا»

منافسة شرسة تشهدها أفلام عيد الفطر بين «كازابلانكا» بطولة أمير كرارة، الذى لا يزال يتربع على القمة، و«الممر» بطولة أحمد عز، الذى يحمل رسالة فى حب الوطن ويعلّم الأجيال الجديدة الانتماء، و«سبع البرمبة» بطولة رامز جلال، الذي يقدم للجمهور وجبة خفيفة مضحكة بعد انتهاء موسم درامي دسم، و«حملة فرعون» بطولة عمرو سعد، الذى يقدم قصة شمس الزناتي ولكن على الطريقة الحديثة، و«محمد حسين» بطولة محمد سعد، الذى يصارع على البقاء، بعد تذيّله الإيرادات، ونجح عدد من الفنانين المشاركين فى هذا الموسم في خطف الأضواء من نجوم الأعمال أنفسهم بتقييم النقاد وإشادة الجمهور.
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إيرادات أفلام العيد.. محمد سعد لا يترك نهاية القائمة

ما زالت المنافسة قائمة بين أفلام عيد الفطر، على شباك التذاكر، وجاءت إيرادات الأربعاء 12 يونيو، في صالح فيلم "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، وحقق إيرادًا أمس بلغ 2 مليون و16 ألفا و753 جنيها، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية والخليجية، ويشارك فى بطولته الفنان أمير كرارة، وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ومحمود البزاوي وأحمد داش والممثل التركي خالد أرغنش "السلطان سليمان"، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.
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إياد-نصار-من-فيلم-الممر

أفلام العيد.. إياد نصار مفاجأة «الممر» و«كازابلانكا»

منافسة شرسة تشهدها أفلام عيد الفطر بين «كازابلانكا» بطولة أمير كرارة، الذى لا يزال يتربع على القمة، و«الممر» بطولة أحمد عز، الذى يحمل رسالة فى حب الوطن ويعلّم الأجيال الجديدة الانتماء، و«سبع البرمبة» بطولة رامز جلال، الذي يقدم للجمهور وجبة خفيفة مضحكة بعد انتهاء موسم درامي دسم، و«حملة فرعون» بطولة عمرو سعد، الذى يقدم قصة شمس الزناتي ولكن على الطريقة الحديثة، و«محمد حسين» بطولة محمد سعد، الذى يصارع على البقاء، بعد تذيّله الإيرادات، ونجح عدد من الفنانين المشاركين فى هذا الموسم في خطف الأضواء من نجوم الأعمال أنفسهم بتقييم النقاد وإشادة الجمهور.
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أفلام العيد.. الأكشن يزيح الكوميديا من عرشها

الكثيرون لا يفضلون دخول دور السينما فى الأعياد، والسبب الزحام الشديد الذى تشهده، فتكون مجبرًا على الوقوف لساعات طويلة أمام شباك التذاكر لشراء تذكرة لدخول الفيلم، وقد تصدم في النهاية بنفاد التذاكر، وتضطر إلى دخول فيلم آخر بدلا من العودة إلى المنزل بعد هذا العناء. وعكس المواسم السابقة، لم تتربع الكوميديا على عرش موسم عيد الفطر، بل كان الأكشن هو الذي كسب الرهان هذا العام، وكان اختيار الجمهور المفضل. وإذا كنت فى حيرة بشأن مشاهدة أى الأفلام الـ5 التي تعرض في السينمات حاليًا، هذا التقرير سيساعدك فى تحديد وجهتك.
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أحمد حسن: فيلم «الممر» هو رسالة الفن الهادف

أشاد قائد المنتخب الوطني السابق أحمد حسن، بفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، والنجم أحمد عز، موجهًا التحية لكل صناعه عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وقال: "تحية لكل صناع فيلم الممر، أنا مش من هواة دخول السينما لكن أنا أصريت إني أدخل الفيلم ده أنا وأولادي علشان يعرفوا ولو جزء بسيط من تاريخ بلدهم، والتضحية والانتماء والحب لبلدهم، ويعرفوا يعني إيه جيش بلدهم من أصغر واحد لأكبر واحد، وشرف الدفاع عن العرض والأرض، ومين العدو الأكبر لكل دولنا العربية، ويعرفوا يعني إيه مرارة الانكسار ومن بعدها فرحة الانتصار".
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إياد نصار: «الممر» مغامرة محسوبة..وشريف عرفة «أستاذ»

موسم قوي تشهده دور العرض السينمائي، حيث يتواجد به عدد من نجوم الشباك بأعمالهم، على رأسهم أحمد عز بفيلمه الحربي «الممر»، وأمير كرارة بـ«كازابلانكا»، ومحمد سعد بـ«محمد حسين»، وعمرو سعد بـ«حملة فرعون»، ورامز جلال بـ«سبع البرمبة»، ما يؤكد أن المنافسة ستكون مشتعلة على كعكة الإيرادات. ويعد فيلم «الممر» الأكثر اختلافًا عن نوعية الأعمال التى اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، حيث يناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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