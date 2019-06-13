عمرو عرفة يعلق على «الممر»: فاكرينها شغلانة سهلة

تحرير:التحرير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م

فيلم الممر

أعاد المخرج عمرو عرفة نشر فيديو من كواليس تصوير فيلم «الممر»، الذي سبق ونشره بطل العمل أحمد عز عبر حسابه الخاص بـ«تويتر»، وتظهر فيه المخاطرة التي يتعرض لها فريق العمل في أثناء تصوير مشاهد الأكشن والتفجيرات، ويعرض الفيديو لحظة قيام فريق العمل بتصوير مشهد المواجهة بين القوات المصرية والقوات الإسرائيلية وتبادل إطلاق النيران في الفيلم، وذلك على خلفية قيام قوات الصاعقة المصرية بتدمير أكبر قاعدة عسكرية إسرائيلية داخل سيناء، وعلق على الفيديو قائلا: «الناس فاكرة إن شغلانتنا سهلة ومايعرفوش إن فيه ناس ممكن تموت في أثناء التصوير، والله من أصعب الشغلانات».

فيلم «الممر» من تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، بطولة "إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي"، ويظهر فيه شريف منير وهند صبرى ضيفي شرف. تنطلق أحداث الفيلم من نكسة 67، ويمثل إحدى العمليات التي قامت بها قوات الصاعقة المصرية