دراسة: 25 كوبا قهوة يوميا لا يصيبك بتصلب الشرايين

يختلف مقدار القهوة الأمثل من شخص لآخر، نتيجة العوامل الوراثية، والسرعة التي تستهلك بها الكافيين، فإذا كنت تشرب القهوة كثيرا، هناك إشارات يعطيها جسمك للتوقف

تحرير:فيروز ياسر ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

القهوة وتصلب الشرايين

هناك بعض الجدل المثار منذ فترة طويلة حول تأثير القهوة على صحة القلب والشرايين، وكشفت دراسات سابقة أن الإفراط في شرب القهوة له آثار سلبية على الشرايين، ولكن الخبر السار، أن الدراسات الحديثة تكشف عكس ذلك، حيث وجدت إحداها أنه يمكنك شرب ما يصل إلى 25 كوبًا من القهوة يوميًا دون حدوث تصلب الشرايين - وهو عامل خطر للنوبات القلبية والسكتة الدماغية. لمساعدتك في تحديد مقدار القهوة الذي عليك تناوله، إليك تحليل للدراسة الجديدة، وأبحاث أخرى حول الآثار الصحية للقهوة، وبعض نصائح الخبراء، حسبما ذكرها موقع Healthline.

القهوة لا تسبب تصلب الشرايين في الدراسة الجديدة التي نشرت في صحيفة Heart، رصد الباحثون تصلب الشرايين لدى المشاركين بطريقتين مختلفتين، حيث قسّموا الأشخاص إلى 3 مجموعات بناءً على كمية القهوة التي شربوها: أقل من كوب واحد في اليوم، من 1-3 أكواب في اليوم، وأكثر من 3 أكواب في اليوم، كما استبعدوا الأشخاص