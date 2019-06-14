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دراسة: 25 كوبا قهوة يوميا لا يصيبك بتصلب الشرايين

يختلف مقدار القهوة الأمثل من شخص لآخر، نتيجة العوامل الوراثية، والسرعة التي تستهلك بها الكافيين، فإذا كنت تشرب القهوة كثيرا، هناك إشارات يعطيها جسمك للتوقف
تحرير:فيروز ياسر ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
القهوة وتصلب الشرايين
القهوة وتصلب الشرايين
هناك بعض الجدل المثار منذ فترة طويلة حول تأثير القهوة على صحة القلب والشرايين، وكشفت دراسات سابقة أن الإفراط في شرب القهوة له آثار سلبية على الشرايين، ولكن الخبر السار، أن الدراسات الحديثة تكشف عكس ذلك، حيث وجدت إحداها أنه يمكنك شرب ما يصل إلى 25 كوبًا من القهوة يوميًا دون حدوث تصلب الشرايين - وهو عامل خطر للنوبات القلبية والسكتة الدماغية. لمساعدتك في تحديد مقدار القهوة الذي عليك تناوله، إليك تحليل للدراسة الجديدة، وأبحاث أخرى حول الآثار الصحية للقهوة، وبعض نصائح الخبراء، حسبما ذكرها موقع Healthline.
القهوة لا تسبب تصلب الشرايين في الدراسة الجديدة التي نشرت في صحيفة Heart، رصد الباحثون تصلب الشرايين لدى المشاركين بطريقتين مختلفتين، حيث قسّموا الأشخاص إلى 3 مجموعات بناءً على كمية القهوة التي شربوها: أقل من كوب واحد في اليوم، من 1-3 أكواب في اليوم، وأكثر من 3 أكواب في اليوم، كما استبعدوا الأشخاص
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كزبرة

تنظم ضغط الدم.. الكزبرة تشبه البقدونس في الفوائد

وفي حديثنا عن الخضراوات الورقية، لا نستطيع أن ننسى الكزبرة التي تعد بهارات أو خضراوات أساسية في الطعام، وقد يختلف اسمها من بلد لآخر، على سبيل المثال البعض يطلق عليها القزبر أو القسبر أو الكسبرة، تتميز بكثير من الفوائد العلاجية إضافة إلى فوائدها الغذائية، على سبيل المثال تحمي البشرة من الالتهابات وعلاج مستويات الكوليسترول العالية والأنيميا وتساعد في عملية الهضم، بجانب هذه الفوائد تتميز بقدرتها على التهدئة من اضطرابات الدورة الشهرية، وذلك نقلًا عن "organicfacts".
ترمس

ألم في الرأس وغثيان.. الترمس يسبب تسمما غذائيا

الترمس من المقبلات اللذيذة التي تشتهر بفوائدها الغذائية المتعددة؛ فعلى سبيل المثال يعمل على تحسين وتعزيز عملية الهضم، خاصة بالنسبة لهؤلاء الذين يعانون من اضطرابات في المعدة، كما أنه مفيد بشكل كبير للقلب، ويقلل من حالات الإمساك، لكن الإفراط في أي شيء قد ينقلب عليك بآثاره السلبية، فالكثير من الأشخاص يقومون بتناول الترمس قبل أن ينضج، أي قبل أن يصبح لونه أصفر، ونظرًا لأنه يحتوي على وفرة من المعادن والعناصر، فقد يتغير تأثيرها في هذه الحالة ويصاب البعض بالتسمم الغذائي.
فوائد الكرنب

هل الكرنب مفيد لجسمك؟.. يساعد على فقدان الوزن

من منا لا يحب تناول الكرنب؟! يسمى أيضًا الملفوف، وهو من أشهر الخضراوات الورقية التي تتميز بالكثير من الفوائد الصحية، إذ يستخدم في علاج الإسهال والتهدئة من قرح المعدة، إضافة إلى التخلص من الصداع والسمنة واضطرابات البشرة والأكزيما، كما أنه يؤخر ظهور الروماتيزم والتهاب المفاصل والنقرس واضطرابات العين، وأمراض القلب وألزهايمر، فإذا فكرت في لحظة ستجد أن كل ما هو ورقي مفيد لك وكل ما هو ورقي غني بالألياف الغذائية التي يحتاج إليها جسم الإنسان، نقلًا عن "organicfacts".
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كحك-العيد

لمريض السكري.. كحك العيد لذيذ ولكن لا تكثر منه

العيد فرحة؛ بالصلاة، ولمة العيلة، والأصدقاء، وطبق الكحك والبيتي فور والبسكويت الموجود على المائدة طوال اليوم، ولا يخلو منزلك من الشيكولاتة والبونبوني والمكسرات كالفول السوداني، كما أن الرنجة والفسيخ أكلة رسمية في أول يوم العيد، سواء بتناولها في المنزل أو في الحدائق العامة. وانتظم مرضى السكري في رمضان بمجموعة من التعليمات التي تساعد في ضبط مستويات السكر بالدم، لكي لا تحدث مشكلات صحية خلال الصيام، وفي أول يوم العيد، على هؤلاء الاشخاص التركيز جيدا والحفاظ على صحتهم من خلال عدم الإفراط في تناول حلوى العيد بأنواعها المختلفة.
أشياء-تشتهيها-الحامل

للحامل.. البيتزا والبطاطس خطر على صحة جنينك

خلال فترة الحمل، هناك بعض الأطعمة التي يجب على الأم تجنبها وأخرى التركيز على تناولها، وحذر الخبراء الحامل من تناول الوجبات الخفيفة التي يتم طهيها في الزيوت النباتية، حيث يخشى العلماء أن حمض اللينوليك الذي ينتمى إلى الأحماض الدهنية "أوميجا 6" يمكن أن يضر الأطفال في الرحم بعد أن اكتشفوا أنه يسبب تورما داخليا في اختبارات الفئران. كما حذروا من أن استهلاك الكثير منه قد يؤدي إلى مضاعفات الحمل وضعف نمو الأطفال، ويستخدم هذا النوع من الزيت في طهي البيتزا والوجبات الخفيفة والبطاطس، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
السهر-والنوم-متأخر (2)

اعرف كيف تستيقظ بعد يوم طويل من التعب؟

قد تواجه بعض المشكلات والضغوطات فتهرب منها بالنوم، كما أن الكثير من الأبحاث تكشف عن أن قلة النوم لها العديد من المخاطر الصحية، حيث تؤثر على الدماغ والتركيز والصحة العامة، ولكن أثبتت دراسة جديدة أنه قد يكون النوم لمدة 9 ساعات في الليلة أمرًا سيئًا للذاكرة مثل الحصول على 5 ساعات فقط. من المعروف أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 5 ساعات في الليلة يمكنهم توقع مشاكل في الذاكرة، ولكن وجدت دراسة نفس التأثيرات على أولئك الذين ينامون حوالي 9 ساعات في الليلة الواحدة، حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
الدورة-الشهرية

طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية.. التدليك يفيد

آلام الدورة الشهرية تقلب حياتك رأسا على عقب، لا تستطيعين التحرك كثيرا، كما أن التشنجات التي تصيبك تجعل مزاجك سيئا للغاية، لديك حساسية من الأمور وتصابين بالعصبية في بعض الأوقات، كما أن السرير ملاذك الآمن خلال هذا الوقت، وبعيدا عن الكمادات الساخنة، يجب التركيز على الهرمونات المضطربة الآن. ليست مسكنات الألم هي الطريقة الوحيدة لتخفيف آلام الدورة الشهرية، فهناك أشياء أخرى يمكنك تجربتها، حيث هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تفيدك، بالإضافة إلى ممارسة الرياضات الخفيفة.
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