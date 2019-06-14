دراسة: 25 كوبا قهوة يوميا لا يصيبك بتصلب الشرايين

يختلف مقدار القهوة الأمثل من شخص لآخر، نتيجة العوامل الوراثية، والسرعة التي تستهلك بها الكافيين، فإذا كنت تشرب القهوة كثيرا، هناك إشارات يعطيها جسمك للتوقف
هناك بعض الجدل المثار منذ فترة طويلة حول تأثير القهوة على صحة القلب والشرايين، وكشفت دراسات سابقة أن الإفراط في شرب القهوة له آثار سلبية على الشرايين، ولكن الخبر السار، أن الدراسات الحديثة تكشف عكس ذلك، حيث وجدت إحداها أنه يمكنك شرب ما يصل إلى 25 كوبًا من القهوة يوميًا دون حدوث تصلب الشرايين - وهو عامل خطر للنوبات القلبية والسكتة الدماغية.
لمساعدتك في تحديد مقدار القهوة الذي عليك تناوله، إليك تحليل للدراسة الجديدة، وأبحاث أخرى حول الآثار الصحية للقهوة، وبعض نصائح الخبراء، حسبما ذكرها موقع Healthline.
القهوة لا تسبب تصلب الشرايين
في الدراسة الجديدة التي نشرت في صحيفة Heart، رصد الباحثون تصلب الشرايين لدى المشاركين بطريقتين مختلفتين، حيث قسّموا الأشخاص إلى 3 مجموعات بناءً على كمية القهوة التي شربوها: أقل من كوب واحد في اليوم، من 1-3 أكواب في اليوم، وأكثر من 3 أكواب في اليوم، كما استبعدوا الأشخاص
القهوة لا تسبب تصلب الشرايين
في الدراسة الجديدة التي نشرت في صحيفة Heart، رصد الباحثون تصلب الشرايين لدى المشاركين بطريقتين مختلفتين، حيث قسّموا الأشخاص إلى 3 مجموعات بناءً على كمية القهوة التي شربوها: أقل من كوب واحد في اليوم، من 1-3 أكواب في اليوم، وأكثر من 3 أكواب في اليوم، كما استبعدوا الأشخاص الذين شربوا أكثر من 25 كوبًا من القهوة يوميًا.
كانت صلابة الشرايين متشابهة في المجموعات الثلاث، حتى بالنسبة للأشخاص الذين أبلغوا عن شرب ما يصل إلى 25 كوبًا يوميًا، كما أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل أخرى، مثل ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة، والنظام الغذائي، وجميعها لم تؤثر على النتائج.
ولكن العلاقة بين القهوة والصحة أكثر تعقيدًا من تصلب الشرايين فقط، وذلك لأن القهوة والكافيين لهما مجموعة واسعة من الآثار على الجسم خارج نظام القلب والأوعية الدموية، حيث قال الدكتور بارفين جارج، أستاذ مساعد في الطب السريري في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا، عندما تستهلكهما بكميات كبيرة، يمكن أن تكون آثارهما غير سارة.
وقال جارج: «كان هناك الكثير من الأبحاث الحديثة التي تشير إلى أن ارتفاع استهلاك الكافيين والقهوة قد يرتبط في الواقع بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ووجدت دراسات أخرى أيضًا أن أكثر من 4 أكواب من القهوة يوميًا قد تحمي من أنواع معينة من السرطان».
ومن ناحية أخرى، تقول إيلينا هيبونين، مديرة المركز الأسترالي للصحة الدقيقة في معهد أبحاث السرطان إن بعض الأشخاص يتوقفون عن تناول القهوة إذا شعروا بوعكة صحية، وفي إحدى الدراسات قارنت بين الأشخاص الذين يتناولون القهوة بكثرة مع الأشخاص الذين شربوا بشكل معتدل أي ما يعادل كوبا أو اثنين يوميًا.
ووجدت أن الأشخاص الذين شربوا أكثر من 6 أكواب من القهوة يوميًا، ومن لا يشربون القهوة نهائيا كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنةً بمن يشربون القهوة باعتدال.
وعندما أعادت تحليل البيانات من الدراسات السابقة بنفس الطريقة، بما في ذلك التي تظهر فوائد تناول القهوة بكثرة، وجدت أن المدخول المعتدل مرتبط بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والقهوة ليست فقط ما يؤثر على الصحة بل النظام الغذائي وممارسة الرياضة والنوم.
كم مقدار القهوة الذي يمكنك الحصول عليه؟
يختلف مقدار القهوة الأمثل من شخص لآخر، نتيجة العوامل الوراثية، والسرعة التي تستهلك بها الكافيين، فإذا كنت تشرب القهوة كثيرا، هناك إشارات يعطيها جسمك تنذرك بالتوقف مثل الشعور بالقلق والتوتر، بالإضافة إلى ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة، والصداع، واضطرابات الجهاز الهضمي.
ويقول بوشري إن الدراسات الجديدة تشير إلى أن مستويات القهوة المرتفعة قد لا تكون ضارة من حيث صلتها بتصلب الشرايين، لكنني لا أعتقد أن 25 كوبًا من القهوة تعتبر معتدلة، فهذه المستويات خطرة، ووفقًا للإرشادات الغذائية، يتراوح استهلاك القهوة المعتدل من 3 إلى 5 أكواب يوميًا، مما يوفر ما يصل إلى 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا، وتذكر أن ما تضعه في قهوتك يمكن أن يؤثر أيضًا على صحتك.