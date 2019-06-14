سفرة الجمعة.. جربي كفتة السبيط مع صوابع الكابوريا

الكابوريا من الأسماك المفيدة التي تحتوي على معادن أهمها الفسفور والبوتاسيوم، والحديد والكالسيوم أيضًا، وتساعد في تقوية الأسنان والوقاية من أمراض القلب

تحرير:آية أشرف ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

كفتة السبيط

السمك من الأكلات المفيدة واللذيذة، يمكنك تقديمها لعائلتك بأكثر من طريقة، فبعض الأمهات تواجه مشكلة أن أطفالها لا يحبون الأسماك، لذلك عليك التفكير في طرق وأفكار جديدة تجعل طفلك يتناول السمك، فبدلًا من الأنواع التقليدية من السمك سواء كان مقلي أو مشويا أو صينية، جربي مكرونة وايت صوص بالسي فود، أو شوربة السي فود بالكريمة، وكذلك كفتة السمك ستكون لذيذة وسيحبها أطفالك بجانب البطاطس المحمرة والسلطة الخضراء والطحينة، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل كفتة السبيط مع صوابع الكابوريا اللذيذة.

كفتة السبيط المكونات سبيط بصل ثوم بودرة كمون بقسماط دقيق ملح وفلفل أسود لبن وبيض شبت زعتر فول صويا طريقة التحضير: - اغسلي السبيط جيدًا بالماء والملح والدقيق، ثم ضعيه في تتبيلة من الثوم والبصل البودرة وبهارات السمك والكمون والزعتر والفلفل الأسود. - افرمي البصل والثوم في الكبة، ثم ضعي السبيط. -