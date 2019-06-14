سفرة الجمعة.. جربي كفتة السبيط مع صوابع الكابوريا

الكابوريا من الأسماك المفيدة التي تحتوي على معادن أهمها الفسفور والبوتاسيوم، والحديد والكالسيوم أيضًا، وتساعد في تقوية الأسنان والوقاية من أمراض القلب
السمك من الأكلات المفيدة واللذيذة، يمكنك تقديمها لعائلتك بأكثر من طريقة، فبعض الأمهات تواجه مشكلة أن أطفالها لا يحبون الأسماك، لذلك عليك التفكير في طرق وأفكار جديدة تجعل طفلك يتناول السمك، فبدلًا من الأنواع التقليدية من السمك سواء كان مقلي أو مشويا أو صينية، جربي مكرونة وايت صوص بالسي فود، أو شوربة السي فود بالكريمة، وكذلك كفتة السمك ستكون لذيذة وسيحبها أطفالك بجانب البطاطس المحمرة والسلطة الخضراء والطحينة، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل كفتة السبيط مع صوابع الكابوريا اللذيذة.
كفتة السبيط
المكونات
سبيط
بصل
ثوم بودرة
كمون
بقسماط
دقيق
ملح وفلفل أسود
لبن وبيض
شبت
زعتر
فول صويا
طريقة التحضير:
- اغسلي السبيط جيدًا بالماء والملح والدقيق، ثم ضعيه في تتبيلة من الثوم والبصل البودرة وبهارات السمك والكمون والزعتر والفلفل الأسود.
- افرمي البصل والثوم في الكبة، ثم ضعي السبيط.
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كفتة السبيط
المكونات
سبيط
بصل
ثوم بودرة
كمون
بقسماط
دقيق
ملح وفلفل أسود
لبن وبيض
شبت
زعتر
فول صويا
طريقة التحضير:
- اغسلي السبيط جيدًا بالماء والملح والدقيق، ثم ضعيه في تتبيلة من الثوم والبصل البودرة وبهارات السمك والكمون والزعتر والفلفل الأسود.
- افرمي البصل والثوم في الكبة، ثم ضعي السبيط.
- أضيفي في الكبة الشبت والفول الصويا والملح، واضربي كل المكونات جيدًا حتى التأكد من خلطها جيدًا.
- ضعي كفتة السمك في الدقيق وغطيها من كل الجهات، ثم ضعيها في البيض باللبن، ثم البقسماط.
- في زيت غزير وساخن، ضعي السمك وحمريه حتى يتحول لونه للذهبي.
صوابع الكابوريا
المكونات
ملح وفلفل أسود
كمون
ليمون
زنجبيل وقرفة
عسل أبيض
أصابع كابوريا
طريقة التحضير:
- في وعاء نضع الماء على النار، ونضيف الملح والكمون والليمون.
- اتركي الماء حتى الغليان، ثم ضعي أصابع الكابوريا بعد التأكد من غسلها جيدًا بالملح والدقيق والخل.
- صفي أصابع الكابوريا من المياه، واتركيها تهدأ.
- في طاسة تيفال ضعي الزيت، وحمري أصابع الكابوريا واحرصي على تقليبها حتى لا تحترق.
سلطة الكابوريا
المكونات
أصابع كابوريا
بصل
طماطم
ملح وفلفل أسود
خيار
مايونيز
صلصة باربيكيو
كاتشب
طريقة التحضير:
- اغسلي الكابوريا جيدًا بالماء والملح والدقيق.
- اسلقي الكابوريا في ماء بالملح والفلفل الأسود.
- اغسلي الخس وقطعيه شرائح، وكذلك البصل.
- قطعي الكابوريا مكعبات، لو ليك في السمك، جرب هذه الأنواع اللذيذة.
- في وعاء ضعي المايونيز والكاتشب وصلصة الباربيكيو، أضيفي الملح والفلفل الأسود.
قلبي مكونات السلطة من الطماطم والخس والبصل والخيار، ثم ضعي مكعبات الكابوريا المسلوقة.
أرز الصيادية
المكونات
كوب أرز أبيض
بصل مقطع
ماء
زيت
كمون
ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير:
- في طاسة تيفال ضعي الزيت وأضيفي شرائح البصل، وقلبيه حتى يتحول لونه للذهبي.
- بعد تحمير البصل، ضعي الماء وزودي التوابل المفضلة لك، مثل الكمون والملح والفلفل الأسود.
- اتركي الماء على النار حتى الغليان، ثم اغسلي الأرز جيدًا وصفيه.
- ضعي الأرز على الماء المغلي وقلبيه جيدًا.
- اتركي الأرز على نار هادئة حتى يتشرب المياه ويتم تسويته بشكل جيد.
يمكنك تقديم أنواع مختلفة من السلطات مع كفتة السبيط وصوابع الكابوريا.
سلطة البقدونس والطحينة
المكونات
بقدونس
طحينة
ملح
ليمون
ثوم
زيت
فلفل حار
طريقة التحضير:
- اغسلي البقدونس جيدًا ثم افرميه.
- قطعي الفلفل ويمكنك استبدال الحار بالعادي إذا كان لديك أطفال.
- أضيفي الطحينة إلى البقدونس والفلفل وقلبي المكونات جيدًا.
- أضيفي الليمون والملح، وقلبي المكونات جيدا وضعيها في طبق التقديم بجانب كفتة السمك والأرز.
احرصي على تخصيص يوم في الأسبوع أو أكثر لتناول الأسماك، فهي مفيدة وتحتوي على الكثير من الفيتامينات الهامة التي يحتاجها أطفالك لاستكمال نموهم.