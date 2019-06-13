إرهاب

التحرير الإسلامي| حزب محظور يسعى لإقامة دولة الخلافة

يرى الحزب أن عمله الأساسي هو حمل الدعوة الإسلامية.. أما الكفاح السياسي بالنسبة لهم فهو مصارعة الكفار المستعمرين لتخليص الأمة من سيطرتهم وتحريرها من نفوذهم
تحرير:منة عبد الرازق ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م
حزب التحرير الإسلامي
حزب التحرير الإسلامي
حزب التحرير الإسلامي يعد من أبرز تيارات الإسلام السياسي الداعية إلى عودة نظام الخلافة، ويتبع نهجًا انقلابيا، أي أنه لا يريد إصلاح الأنظمة الحاكمة القائمة، لكنه يسعى لإحداث التغيير -من وجهة نظره- وإقامة دولة الخلافة الإسلامية، وحظر الحزب في العديد من الدول العربية والأجنبية ودول أوروبا الشرقية وآسيا. ويُطارَد أعضاؤه في العديد من الدول، كان آخرها روسيا، حيث داهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مجموعة من أعضاء الحزب المحظور في روسيا، في شبه جزيرة القرم، وهذه ليست المرة الأولى، إذ اعتقل الأمن الروسي 20 عضوًا من الحزب في مارس الماضي.
تأسيس الحزب تأسس الحزب على يد القاضي "تقي الدين النبهاني" الذي ولد عام 1909 في قرية إجزم قضاء حيفا بفلسطين، حيث تلقى تعليمه الأوّلي في قريته ثم التحق بالأزهر ثم دار العلوم بالقاهرة، وعاد ليعمل مدرسا فقاضيا في عدد من مدن فلسطين، وبعدها غادر فلسطين عقب النكبة إلى بيروت، وفي ظروف معقدة نشأت لديه فكرة تأسيس
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الجيش-المصرى-يطهر-سيناء-من-الارهاب

مقر فروع داعش.. «جهاد أبو طبل» أخطر بؤر الإرهاب بمصر

أضحت كمائن الجيش والشرطة، خصوصًا الكمائن الثابتة، مُستهدَفًا للإرهابيين في شمال سيناء، خصوصا خلال الأعياد والمناسبات، وكان آخر هذه الهجمات الاعتداء على كمين 14 بمدينة العريش، وبعد كل عملية إرهابية يفر المسلحون إلى مخابئهم وجحورهم التي اتخذوها أماكن للتدريب والإيواء، ويقول شهود عيان بالعريش بجانب صفحات الأخبار التابعة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الإرهابيين فروا إلى منطقتي "المسمى" و"جهاد أبو طبل"، اللتين تعدان من أخطر البؤر الإرهابية التي تداهمها القوات المسلحة منذ أكثر من أربع سنوات.
هجوم-ارهابى-فى-السعودية (2)

هجوم إرهابي على مطار أبها السعودي.. وإصابة 26 مسافرا

استهدف هجوما إرهابيا مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، ما أسفر إصابة 26 شخصا جميعم مدنيون من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الإرهابي نفذه الحوثيون، موضحا أنه في تمام الساعة (02:21) من صباح اليوم، "سقط مقذوف معادي (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلف".
ابو بكر-البغدادى

تكهنات عديدة.. أين يختبئ زعيم داعش أبوبكر البغدادي؟

18 دقيقة هي مدة الفيديو الذي بثته الشبكة الإعلامية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، عبر تطبيق "تليجرام"، والذي ظهر من خلاله زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي "أبوبكر البغدادي"، بعد غياب تام عن الأنظار دام لنحو 5 سنوات، كانت تلك الدقائق كافية جدا لإشعال التكهنات حول مكان تواجد البغدادي حاليا، وانتشار التحليلات التي تتحدث عن الدول التي ربما تمثل مخبأ آمنا لزعيم أحد أخطر التنظيمات الإرهابية عالميا في الوقت الحالي، والتي من المحتمل أن يكون ذلك الفيديو نُقل منها إلى العالم.
ميليشيات-الجنجويد-السودانية

ميليشيات «الجنجويد» من دارفور إلى فض اعتصام القيادة

ظهر اسم ميليشيات الجنجويد من جديد على الساحة السودانية، التي ارتكبت أفظع جرائم النهب والسرقة والاغتصاب في دارفور، عادت لتستكمل جرائمها ولكن هذه المرة في العاصمة، الخرطوم، حينما نشر ناشطون سودانيون صورا على مواقع التواصل الاجتماعي توجه أصابع الاتهام إلى الجنجويد بارتكابها فض اعتصام القيادة العامة بالقوة، فما هي قصة هذه الميليشيات، ونشأتها؟. بدأ ظهورها أواخر الثمانينيات، بعد ظهور صراع في دارفور بين القبائل ذوات الأصول العربية وهم الرعاة، وبين المزارعين الأفارقة، وفي هذا الصراع نشأت الجنجويد والتي اعتبرها البعض الجناح العسكري للقبائل العربية.
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التنديد-بحركة-النازيون-الجدد-فى-المانيا

خلية «إن إس يو».. قصة احتفال نازيي ألمانيا ضد المسلمين في 9 يونيو

تحتفل مدينة كولونيا بألمانيا كل عام في التاسع من شهر يونيو، احتفالاً من نوع خاص، إذ تحيي ذكرى حادث إرهابي وهو تفجير قنبلة مسامير حدث منذ 15 عاماً في نفس الشارع ضد المسلمين، من قبل خلية تدعى "إن إس يو" اليمينية المتطرفة التي تعتبر من ضمن حركة النازيين الجدد.
منفذى-تفجيرات-سريلانكا (2)

من هو زهران هاشم العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا؟

رجل أسمر في أول الأربعينيات، ذو لحية طويلة، ورداء أبيض يرتديه في خُطبه النارية المتشددة، التي كان يطل من خلالها "زهران هاشم" العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا، على متابعيه من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"يوتيوب"، كما كان حساب باسم "الغربة ميديا" التابع لتنظيم داعش ينشر خطبه المحرضة، ويعتبر من أشهر المحاضرين في جماعة التوحيد الوطنية المتورطة في سلسلة التفجيرات الأخيرة التي ضربت سريلانكا في 21 أبريل الماضي، صباح عيد الفصح، وخلفت نحو 321 قتيلا، وأكثر من 520 مصابا.
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