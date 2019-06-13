إصابة أم و4 من أطفالها بتسمم غذائي في بني سويف
تحرير:محمد حفيظ
١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م
تسمم - أرشيفية
أصيبت ربة منزل وأربعة من أطفالها، اليوم الخميس، باشتباه تسمم غذائي في قرية حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف، بعد إصابتهم بقئ وإسهال لتناولهما وجبة فاسدة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، إذ تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنى سويف، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بإصابة ربة منزل وأربعة من أطفالها بتسمم غذائي، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم،
وانتقلت 3 سيارات إسعاف، وتبين إصابة الأم وتدعى "ناريمانع.س" 28 عامًا، وأطفالها "جهاد.م.ع" 10 سنوات، ومحمد 10 سنوات، وملك 8 سنوات، وعبير 6 سنوات، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
على جانب آخر،
وانتقلت 3 سيارات إسعاف، وتبين إصابة الأم وتدعى "ناريمانع.س" 28 عامًا، وأطفالها "جهاد.م.ع" 10 سنوات، ومحمد 10 سنوات، وملك 8 سنوات، وعبير 6 سنوات، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
على جانب آخر، شهدت محافظة أسيوط، فجر اليوم الخميس، إصابة 198 شخصًا بحالة تسمم، نتيجة تناول وجبة ترمس في أحد الأفراح، بقرية نزلة سرقنا التابعة لمركز ديروط، بينهم طفلة عمرها 3 سنوات لقيت مصرعها.
وأوضح الدكتور محمد المصطفى مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، أنه تم خروج 167 حالة، وما زالت 31 حالة تحت المتابعة والرعاية للتأكد من سلامتهم.
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