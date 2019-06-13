جريمة

إصابة أم و4 من أطفالها بتسمم غذائي في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م
تسمم - أرشيفية
تسمم - أرشيفية
أصيبت ربة منزل وأربعة من أطفالها، اليوم الخميس، باشتباه تسمم غذائي في قرية حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف، بعد إصابتهم بقئ وإسهال لتناولهما وجبة فاسدة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، إذ تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنى سويف، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بإصابة ربة منزل وأربعة من أطفالها بتسمم غذائي، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم،
وانتقلت 3 سيارات إسعاف، وتبين إصابة الأم وتدعى "ناريمانع.س" 28 عامًا، وأطفالها "جهاد.م.ع" 10 سنوات، ومحمد 10 سنوات، وملك 8 سنوات، وعبير 6 سنوات، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. على جانب آخر،
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المستشار-حسن-فريد

استمرار إخلاء سبيل الظواهري بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، على ذمة القضية رقم 318 لسنة 2013، والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد. وكانت النيابة قد اتهمت محمد الظواهري بإنشاء خلية إرهابية داخل مصر، تتبع تنظيم القاعدة بشكل غير مباشر، ويتم إدارتها بطريقة عنقودية.
محافظ-أسيوط-يزور-مسشتفى-ديروط-المركزي (8)

«مياه الترعة» وراء تسمم 198 شخصًا في أسيوط

كشفت تحريات نيابة شمال أسيوط، التي أجرتها بموقع إصابة 198 شخصًا بتسمم بينهم طفلة توفيت، اليوم الخميس، لتناولهم ترمس في حفل زفاف، أنه تم تجهيزه بمياه راكدة من الترعة ملوثة بمبيدات زراعية وغير صالحة للاستهلاك. وبدأت الواقعة بتلقي محافظ أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بورود بلاغًا بوصول 198 حالة تسمم لمستشفى ديروط المركزي من قرية السرقنا بمركز ديروط، يعانون من الاجهاد ومغص وإسهال إثر تناولهم وجبة فاسدة في أحد الأفراح من بينهم طفلة متوفية عمرها 3 سنوات.
فاروق-الفيشاوي

نيابة التهرب الضريبي تأمر بضبط وإحضار فاروق الفيشاوي

أصدرت نيابة التهرب من الضرائب، اليوم الخميس، أمرًا بسرعة ضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي؛ للتحقيق معه بتهمة التهرب الضريبي من سداد 160 ألف جنيه باقي مستحقات الضريبة من مبلغ 380 ألف جنيه تعويض، وصدر أمر الضبط جراء استدعاء الفنان أكثر من مرة للمثول أمام النيابة للتحقيق معه، إلا أنه تخلف عن الاستجابة لاستدعاء النيابة، ولم يمثل للتحقيق، فأصدرت النيابة أمرًا بضبطه وإحضاره لإلزامه بالحضور، لمساءلته فى التحصل عن أجر يقارب 3 ملايين و880 ألف جنيه نظير أعمال فنية مذاعة، دون سداد الضرائب المستحقة عنها.
انقلاب-سيارة-نصف-نقل

توقف الطريق الدولي بعد انقلاب سيارة وإصابة 14 شخصًا

أصيب 14 شخصًا، اليوم الخميس، بكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وذلك في حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قريتي الدعاء والزهراء، بنطاق مركز بلطيم، ونقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية والمرور.
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محافظ-أسيوط-يزور-مسشتفى-ديروط-المركزي (8)

«مياه الترعة» وراء تسمم 198 شخصًا في أسيوط

كشفت تحريات نيابة شمال أسيوط، التي أجرتها بموقع إصابة 198 شخصًا بتسمم بينهم طفلة توفيت، اليوم الخميس، لتناولهم ترمس في حفل زفاف، أنه تم تجهيزه بمياه راكدة من الترعة ملوثة بمبيدات زراعية وغير صالحة للاستهلاك. وبدأت الواقعة بتلقي محافظ أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بورود بلاغًا بوصول 198 حالة تسمم لمستشفى ديروط المركزي من قرية السرقنا بمركز ديروط، يعانون من الاجهاد ومغص وإسهال إثر تناولهم وجبة فاسدة في أحد الأفراح من بينهم طفلة متوفية عمرها 3 سنوات.
محافظ-أسيوط-يزور-مسشتفى-ديروط-المركزي (4)

بسبب الترمس.. وفاة طفلة وإصابة 197 بتسمم في أسيوط

لقيت طفلة 3 سنوات مصرعها، وأصيب 198 شخصًا بحالات تسمم، إثر تناولهم طعام فاسد "ترمس" في أحد الأفراح بقرية نزلة سرقنا التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط. بدأت الواقعة بتلقي محافظ أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بورود بلاغًا بوصول 198 حالة تسمم لمستشفى ديروط المركزي من قرية السرقنا بمركز ديروط يعانون من الاجهاد ومغص وإسهال إثر تناولهم وجبة فاسدة في أحد الأفراح من بينهم طفلة متوفية عمرها 3 سنوات وتم الكشف على باقي الحالات وتلقيهم الإسعافات الأولية
حادثة-توك-توك

إصابة 10 أشخاص في تصادم «توكتوكين» ببني سويف

أصيب 10 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين مركبتي "توكتوك" بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف بالقرب من الشبان المسلمين، إذ تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتي "توكتوك" بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف بالقرب من نادي الشبان المسلمين. ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة.
طعنات-سكين-جريمة

لعنة وسكين.. تفاصيل ليلة الذبح في «بني عفان»

ربع قرن جلسها «جابر» تحت شجر الصفصاف في «بني عفان» ببني سويف يتأمل بيوتا بنيت بالطين، وصبية تجني محصول القطن، وفتاة صغيرة لم يحالفها الحظ أن تقطف بيديها ثمرة «تين» عالقة في شجرة عالية فروعها، يرمق الصبية وفتاة التين بعينين اتسعت فرحا، رفع يديه للسماء داعيا أن يرزقه الله بولد كأولاد جيرانه، يتكئ عليه في كبره، وأن لا يتركه الله وحيدا كخيمة في الصحراء تذروها الرياح أو كشجرة اجتثت من فوق الأرض، لم يقطع صمته ودعواته سوى صوت منادٍ من بعيد «يا عم جابر جالك الولد اللي مستنيه» لحظات سكون ليستوعب خلالها ما وقع على مسامعه من كلمات كم تمنى سماعها.
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