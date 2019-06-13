رياضة

رئيس الزمالك يفتح النار على محمد صلاح

تحرير:محمد حسن صيام ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
محمد صلاح
محمد صلاح
أكد رئيس نادي الزمالك، أنه يحب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لكنه مستاء مما تداولته وسائل الإعلام عن انتقاد محمد صلاح للصحفيين والإعلاميين الذين ذهبوا من أجله إلى مدينة نجريج في طنطا، أثناء صلاة العيد يوم الأربعاء قبل الماضي، حيث انتقد رئيس القلعة البيضاء طريقة تعامل صلاح مع الأمر بعدما نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد دة ملوش علاقة بالحب دة بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
ووجه رئيس الزمالك رسالة إلى صلاح «بأنه لا يصح أن يتجمع العديد من محبيك تحت منزلك وتتحدث عنهم بهذه الطريقة»، قائلًا: «مينفعش يبقى الناس دي كلها هناك وهو يتعامل كده.. أنا بنزل بشالوش بلاقي 20 ألف مستنيني». وقال إن صلاح صرح بأنه لا يوجد جو احترافي أثناء تواجده في قرية نجريج،
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كأس الأمم في مصر = نتائج باهتة لشمال إفريقيا

تستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، من بينها 3 دول من شمال إفريقيا، وهي الجزائر التي تقع في المجموعة الثالثة إلى جانب السنغال وكينيا وتنزانيا، والمغرب التي تقع في المجموعة الرابعة إلى جانب ساحل العاج وجنوب إفريقيا ونامبيبا، وتونس التي تقع في المجموعة الخامسة إلى جانب مالي وموريتانيا وأنجولا.
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بعد الأهلي.. وادي دجلة يوجه صدمة قوية للزمالك

علم «التحرير» أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات خلال الساعات الماضية مع إدارة نادي وادي دجلة للحصول على خدمات محمد عبد العاطي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن إدارة دجلة وجهت صدمة إلى الأبيض، بطلب 50 مليون جنيه، مقابل الموافقة على بيع اللاعب، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق الدجلاوي خلال الموسم الحالي، كما طالب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للغزلان، باستمرار اللاعب، باعتباره من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.
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رئيس الزمالك: «لو خدنا كأس الأمم هيبقى عشان السيسي»

كشف رئيس الزمالك عن عدم تفاؤله لمشوار المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، بعد أن كانت 16 منتخبًا، حيث قال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية اليوم إذا أراد الله أن يتوج المنتخب بالبطولة فسيكون من أجل الشعب والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يترأس الاتحاد الإفريقي قائلًا: «لو خدنا البطولة هيبقى عشان الشعب المصري العظيم والرئيس السيسي رئيس الدورة الإفريقية وربنا مش عاوز يخذله بسبب المجهود الكبير الذي بذله في الاستعداد للبطولة».
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تعرف على موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، سينضم للمعسكر غدًا الأربعاء، وقال لهيطة لـ«التحرير»، إن صلاح أخطر الجهاز الفني بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، بالانضمام غدًا الأربعاء، حيث يتوجه اليوم الثلاثاء، لمدينة سهل حشيش لاستكمال إجازته، وسينضم صلاح لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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بسبب صورة مع محمد صلاح.. أمينة خليل ترند على تويتر

دخل هاشتاج الفنانة أمينة خليل بطلة مسلسل قابيل الذي عرض في شهر رمضان الماضي قائمة تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث جاء في المركز الثالث، بعدما نشرت صورة لها برفقة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في الجونة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، حيث علقت على الصورة "كان شرف ليا". وانتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعيد نشرها أكثر من مرة عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر مع تعليقات مختلفة، كما حظيت الصورة بأكثر من 300 ألف إعجاب عبر حساب أمينة خليل على إنستجرام.
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محمد صلاح يواصل الاستجمام بصيد السمك

واصل محمد صلاح هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي الاستعراض، صباح اليوم الثلاثاء، بمهارته في صيد الأسماك، خلال رحلته الحالية بالجونة، حيث نشر «صلاح» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عددا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد، معبرًا عن سعادته بها وسط احتفاء من متابعيه في التعليقات، ويقضي صلاح عطلته عقب نهاية الموسم مع ليفربول، في مدينة الجونة بالغردقة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل.
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محمد صلاح يبلغ جهاز الفراعنة بموعد انضمامه للمعسكر

أجرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اتصالًا بالجهاز الفني للفراعنة، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، أكد خلاله أنه سينضم لمعسكر المنتخب في غضون 48 ساعة، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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