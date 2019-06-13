رئيس الزمالك يفتح النار على محمد صلاح

تحرير:محمد حسن صيام ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

محمد صلاح

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه يحب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لكنه مستاء مما تداولته وسائل الإعلام عن انتقاد محمد صلاح للصحفيين والإعلاميين الذين ذهبوا من أجله إلى مدينة نجريج في طنطا، أثناء صلاة العيد يوم الأربعاء قبل الماضي، حيث انتقد رئيس القلعة البيضاء طريقة تعامل صلاح مع الأمر بعدما نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد دة ملوش علاقة بالحب دة بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».

ووجه رئيس الزمالك رسالة إلى صلاح «بأنه لا يصح أن يتجمع العديد من محبيك تحت منزلك وتتحدث عنهم بهذه الطريقة»، قائلًا: «مينفعش يبقى الناس دي كلها هناك وهو يتعامل كده.. أنا بنزل بشالوش بلاقي 20 ألف مستنيني». وقال إن صلاح صرح بأنه لا يوجد جو احترافي أثناء تواجده في قرية نجريج،