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منة فضالي تنسحب من مسرحية «جوازة مرتاحة» لهذا السبب

تحرير:التحرير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م
منة فضالي
منة فضالي
أعلنت الفنانة منة فضالي، قبل قليل، اعتذارها عن عدم المشاركة فى مسرحية «جوازة مرتاحة» من خلال صفحتها على موقع «فيسبوك»، حيث كتبت: «لكل أسرة مسرحية جوازة مرتاحة بعتذر جدا جدا لعدم مشاركتى في العمل لارتباطي بأعمال أخرى مع كامل احترامى والتوفيق للجميع». وكانت منة فضالي قد نشرت قبل أيام البوستر الترويجي الخاص بالمسرحية التي من المقرر عرضها على مسرح فندق شهير بالغردقة، وظهرت على الأفيش وهى ترتدي فستان زفاف وتُمسك بالفنان أحمد صفوت الذى يلعب دور البطولة أمامها، ومع انتشار الصورة اعتقد البعض أن هذا إعلان لخطبتهما.
تلك الشائعات أزعجت منة فضالي التي خرجت وردت على تعليقات الجمهور، عبر حسابها بموقع «إنستجرام» وأكدت أن الصورة المتداولة خاصة بالمسرحية الجديدة «جوازة مرتاحة» من تأليف أحمد الملواني وإخراج محمد جبر. اقرأ أيضا| حقيقة خطبتهما.. ما الذي يجمع منة فضالي وأحمد صفوت؟ وآخر أعمال منة
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الهضبة ودينا الشربيني يحتفلان بمدير مهرجان الجونة

ظهر المطرب عمرو دياب مع الفنانة دينا الشربيني فى أثناء احتفال عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك في مهرجان الجونة السينمائي، بعيد ميلاده برفقة مجموعة من أصدقائه، وانتشرت لهما العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل الحفل، وكان هناك عدد آخر من النجوم يحتفلون كذلك بعيد ميلاد "منسي"، من بينهم الكاتب تامر حبيب. دينا تحدثت عن علاقتها بالفنان عمرو دياب لأول مرة بعد سنوات من ظهورهما معًا، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "الحكاية" من تقديم عمرو أديب، والمعروض عبر قناة MBC مصر.
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تدهور الحالة الصحية للفنان ياسر صادق

تدهورت الحالة الصحية للفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية وعضو اللجنة العليا للمهرجان، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تم حجزه في غرفة العناية المركزة بمستشفى الأمل. وسبق أن أدلت الفنانة نهال عنبر، رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، بتصريحات صحفية بشأن الحالة الصحية للفنان، مؤكدة أنه يمر بأزمة صحية صعبة للغاية، وهو يتلقى العلاج اللازم حاليًا، كما يجري بعض الفحوصات والتحاليل لتوضيح الإجراءات الطبية التي ستتخذ بعد ذلك.
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حقيقة خطبتهما.. ما الذي يجمع منة فضالي وأحمد صفوت؟

كشفت الفنانة منة فضالي، عن عرض مسرحيتها الجديدة "جوازة مرتاحة" على أحد مسارح الفنادق الشهيرة بالغردقة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت البوستر الدعائي للمسرحية والذي يجمعها بالفنان أحمد صفوت، والذي ترتدي فيه زي الزفاف، معلّقةً: "بسم الله توكلنا على الله جوازة مرتاحة، منة فضالي وأحمد صفوت، إخراج محمد جبر، تأليف أحمد الملواني". وانفعلت منة على أحد المتابعين، حينما علّق على صورة البوستر قائلًا: "هتعلنوا خطوبتكم بعد كده صح؟ زي أي اتنين قبلكم"، لترد عليه قائلةً: "ده مسرح يا محترم.. عيب كده".
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زوجة لينين الرملي عن مرضه: الدولة لم تقصر في علاجه

كشفت السيدة فاطمة المعدول، زوجة الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، اليوم الأحد، حقيقة اتهام الحكومة المصرية، بالتقصير في التكفل بعلاجه حسبما أُشيع، حيث إنه يعاني من أزمة صحية استدعت نقله، منذ فترة، لأحد المستشفيات، ولم تعلن أسرته طبيعة حالته الصحية. وتعلّيقًا على مقال للكاتب صلاح منتصر، نشره حول لينين الرملي، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، قالت فاطمة المعدول: "كانت مفاجأة أن أقرأ هذا المقال الرقيق الذي كتبه الأستاذ صلاح منتصر عن لينين الرملي ومرضه، وتفاجأت أكثر من ردود الفعل التي تتهم الحكومة بالتقصير في علاجه".
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«فوق كوبري استانلي» مسرحية جديدة لمحمد سعد بالسعودية

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