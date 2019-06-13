منة فضالي تنسحب من مسرحية «جوازة مرتاحة» لهذا السبب

تحرير:التحرير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

منة فضالي

أعلنت الفنانة منة فضالي، قبل قليل، اعتذارها عن عدم المشاركة فى مسرحية «جوازة مرتاحة» من خلال صفحتها على موقع «فيسبوك»، حيث كتبت: «لكل أسرة مسرحية جوازة مرتاحة بعتذر جدا جدا لعدم مشاركتى في العمل لارتباطي بأعمال أخرى مع كامل احترامى والتوفيق للجميع». وكانت منة فضالي قد نشرت قبل أيام البوستر الترويجي الخاص بالمسرحية التي من المقرر عرضها على مسرح فندق شهير بالغردقة، وظهرت على الأفيش وهى ترتدي فستان زفاف وتُمسك بالفنان أحمد صفوت الذى يلعب دور البطولة أمامها، ومع انتشار الصورة اعتقد البعض أن هذا إعلان لخطبتهما.

تلك الشائعات أزعجت منة فضالي التي خرجت وردت على تعليقات الجمهور، عبر حسابها بموقع «إنستجرام» وأكدت أن الصورة المتداولة خاصة بالمسرحية الجديدة «جوازة مرتاحة» من تأليف أحمد الملواني وإخراج محمد جبر. اقرأ أيضا| حقيقة خطبتهما.. ما الذي يجمع منة فضالي وأحمد صفوت؟ وآخر أعمال منة