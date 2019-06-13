بعد حادثة الأوتوستراد.. وصايا تجنبك حوادث الطرق

«السرعة.. منطقة الأمان.. المنطقة العمياء.. حساب سيارات النقل الثقيل.. الفرامل المفاجئة.. فحص السيارة» وتفاصيل أخرى ينبه عليها رجال المرور لمنع الحوادث خاصة المركبة منها

تحرير:سماح عوض الله ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م

شهد طريق الأوتوستراد أمس، حادثا مروريا مفجعا، راح ضحيته 18 شخصا بينهم أفراد من أسرة واحدة، وأصيب خلاله 7 آخرون، وأشار الفحص الأولى إلى وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة للسائقين، إذ تصادمت ثلاث سيارات، اثنتان ميكروباص وأخرى نقل، أعلى كوبرى طرة فى منطقة حلوان، وبسبب ذلك الحادث الدامي وغيره، ومنعًا لتكرار وقائع مماثلة، نرصد فى السطور التالية أبرز إجراءات السلامة والتى ينصح بها خبراء المرور للحفاظ على السلامة خلال القيادة، وعلى رأسها تجنب السرعة الزائدة.

يؤكد خبراء المرور أن السرعة الزائدة هى القاسم المشترك فى أغلبية الحوادث وأكثرها كارثية من حيث ارتفاع عدد الضحايا، ولذلك يُنصح بتجنب السرعة الزائدة على الطرق والتزم بالسرعة المقررة من المرور لكل طريق، باعتبار أن السرعة الكبيرة تزيد من القوى المؤثرة على السيارة في حالة الدوران والتي تؤدي إلى زيادة احتمالات

يؤكد خبراء المرور أن السرعة الزائدة هى القاسم المشترك فى أغلبية الحوادث وأكثرها كارثية من حيث ارتفاع عدد الضحايا، ولذلك يُنصح بتجنب السرعة الزائدة على الطرق والتزم بالسرعة المقررة من المرور لكل طريق، باعتبار أن السرعة الكبيرة تزيد من القوى المؤثرة على السيارة في حالة الدوران والتي تؤدي إلى زيادة احتمالات الزحف أو الانقلاب وتزيد من طاقة الحركة للسيارة بصورة كبيرة وتؤدي إلى زيادة قوة الاصطدام.

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احذر ثم احذر الحافلات الضخمة وسيارات النقل الثقيل، فلا تكافح وتتسابق لتجاوزها أو تقترب منها سواء من الخلف أو الالتصاق بأحد جانبيها، وذلك باعتبار سيارات النقل الثقيل ليس لها مرونة في السير، ولها سرعات محددة ليست على سبيل مضايقة من خلفها وتعطيلهم، وإنما حدودها فى الحركة عند هذا الاعتبار وعلى باقى السائقين تقدير ذلك، بجانب أن سيارات النقل الثقيل لها منطقة كبيرة غير مرئية (المنطقة العمياء)، وهى المنطقة التى لا يرى سائق الشاحنة فيها غيره من السائقين بحكم امتداد سيارته على مسافة كبيرة، ولتأمين الذات خلال القيادة بجوار السيارات النقل اعلم أنك إن لم تكن فى نطاق رؤية مرآة سيارته، فاحتمال كبير أنه لا يراك ويمكن أن يغير حركته تدريجيا دون انتباه لسيارتك، لذلك انتبه من سيارات النقل، واترك لنفسك مسافة آمنة معها.

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وفى هذا السياق يشير خبراء المرور إلى وجود ما يسمى بـ"المنطقة العمياء"، وهى مساحات قريبة قد لا تدركها مرايا السيارة التى تعكس لك مسافات تقريبية ليست فعلية، وهو ما يستوجب أحيانًا عند رغبة السائق فى تغيير الحارة المرورية النظر بالعين المجردة إلى الحارة المجاورة لملاحظة ما لا يدركه بالنظر فى المرآة التى يُنصح بعدم الاعتماد المطلق على الرؤية فيها فقط.





لا تستعمل الفرامل بصورة مفاجئة للتقليل من سرعة المركبة أو لإيقافها وتجنب استعمال الفرامل فى الطرق الزلقة، إذ يشير خبراء المرور إلى أن المسافة الآمنة أكبر ضمان لمنع وقوع التصادمات المركبة "تصادم أكثر من سيارة"، إذ لو ترك سائق مسافة كافية أمامه ما اصطدم بغيره، وكذلك لو وقع حادث تصادم بإمكان القادم على الطريق بعدهم تفاديه لو كان يترك لنفسه مسافة كافية لإيقاف السيارة بالفرامل المعتادة، دون استخدام الفرامل المفاجئة التى تساعد أحيانًا فى تفاقم أثر الحادث بانقلاب السيارة.



افحص سيارتك بصفة دورية وقبل التحرك خاصة فى السفر وسلك الطرق السريعة، فعدم فحص السيارة كالتحقق من الإطارات وضغط النفخ بصفة دورية وضبط الفرامل وزوايا الإطارات عند الاحتياج لذلك، والتأخر فى صيانة السيارة سواء حال وجود أعطال أو فى الصيانة الوقائية، كثيرًا ما يتسبب فى حوادث مفجعة بانفجار الإطارات أو انقلاب السيارات، بخلاف الأعطال المفاجئة التى تؤدي إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق، والتى من الوارد ألا يتفاداها الغير.



ينصح خبراء المرور كذلك بالحذر من خطأ الغير، وذلك بترك مسافة كافية كمنطقة أمان حول السيارة للتحرك فى نطاقها، وتوقع التغييرات المفاجئة في السير التى يمكن أن يُقدم عليها السائقون الآخرون، ووضع احتمالية لدخول سائق آخر فى حارة مرورية فارغة إلى جوارك، أو محاولة الآخرين الانتقال من حارة مزدحمة إلى ذات الحارة المروية التى تقود فيها سيارتك، ووضع حسبان للسائقين المتهورين غير الصبورين الذين يتنقلون من حارة إلى أخرى بسرعة كبيرة قاصدين الوصول الباكر، دون أن يضعوا اعتتبارا لارتفاع احتمالية تعرضهم للحوادث جراء هذا.





احذر من التقاطعات المرورية، يستوجب المرور بالتقاطعات المرورية ضبط السرعة وعدم رفعها إلى الدرجة المعتادة فى الطرق العامة مستقيمة السير، علاوة على الحذر لاتجاهي المرور، والتزام الإشارة للتحرك إن وجدت وهى أكثر ضامن لتجنب الحوادث فى التقاطعات، وإن لم توجد إشارة مرور فى التقاطع يجب تدقيق النظر فى مرايا السيارة بالاتجاهين، وتكرار النظر مرتين بدلًا من مرة واحدة للتأكد من عدم وجود تهديد للمحيط الآمن الذى أشرنا إليه فى النصيحة الأولى، وأخذ الحذر، للتحقق من عدم الاصطدام بسيارات أو مواطنين يتصادف مرورهم.



وبشأن القيادة الليلية وفى الساعات الأولى من الصباح، يحذر خبراء المرور من استخدام الضوء العالى، والمصابيح الكاشفة، خاصة داخل المدن وفى الطرق مزدوجة الاتجاه، وذلك لتسبب الإضاءة المرتفعة فى إبهار وتشتيت نظر بقية مستخدمى الطريق.



التزم بحزام الأمان وإسعافات السلامة، فاستخدام حزام الأمان يقلل من الإصابات التى يمكن أن يتعرض لها السائق فى حادث مروري، ووجود طفاية حريق ينقذ من حوادث حرائق السيارات وانفجار تانكات البنزين بها، ووجود صندوق إسعافات يساعد فى سرعة إسعاف المصابين بتطهير جروح أو كتم نزيف ياستخدام الضمادات والقطن الطبي.

وتضمنت نصائح خبراء المرور تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، وعدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، والانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقون، واتباع الإشارات والإرشادات الضوئيّة.