جريمة

بعد حادثة الأوتوستراد.. وصايا تجنبك حوادث الطرق

«السرعة.. منطقة الأمان.. المنطقة العمياء.. حساب سيارات النقل الثقيل.. الفرامل المفاجئة.. فحص السيارة» وتفاصيل أخرى ينبه عليها رجال المرور لمنع الحوادث خاصة المركبة منها
تحرير:سماح عوض الله ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م
حادث الأوتوستراد
حادث الأوتوستراد
شهد طريق الأوتوستراد أمس، حادثا مروريا مفجعا، راح ضحيته 18 شخصا بينهم أفراد من أسرة واحدة، وأصيب خلاله 7 آخرون، وأشار الفحص الأولى إلى وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة للسائقين، إذ تصادمت ثلاث سيارات، اثنتان ميكروباص وأخرى نقل، أعلى كوبرى طرة فى منطقة حلوان، وبسبب ذلك الحادث الدامي وغيره، ومنعًا لتكرار وقائع مماثلة، نرصد فى السطور التالية أبرز إجراءات السلامة والتى ينصح بها خبراء المرور للحفاظ على السلامة خلال القيادة، وعلى رأسها تجنب السرعة الزائدة.
يؤكد خبراء المرور أن السرعة الزائدة هى القاسم المشترك فى أغلبية الحوادث وأكثرها كارثية من حيث ارتفاع عدد الضحايا، ولذلك يُنصح بتجنب السرعة الزائدة على الطرق والتزم بالسرعة المقررة من المرور لكل طريق، باعتبار أن السرعة الكبيرة تزيد من القوى المؤثرة على السيارة في حالة الدوران والتي تؤدي إلى زيادة احتمالات
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الانتحار-شنقا

«مصروف البيت» كلمة السر.. انتحار عاطل في حدائق القبة

أزمة نفسية حادة دفعت عاطلا للتخلص من حياته فشنق نفسه داخل شقته بحدائق القبة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم نقل جثته للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من شقة أحد جيرانهم، وبعد عدم استجابته لطرقهم كسروا باب الشقة، فعثروا عليه مشنوقًا في سقف منزله، انتقل رجال المباحث، وعثروا على جثة رجل يبلغ من العمر 41 سنة، منتحرا وتبين أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة.
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ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة؟

كثف ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها.
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استمرار إخلاء سبيل الظواهري بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، على ذمة القضية رقم 318 لسنة 2013، والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد. وكانت النيابة قد اتهمت محمد الظواهري بإنشاء خلية إرهابية داخل مصر، تتبع تنظيم القاعدة بشكل غير مباشر، ويتم إدارتها بطريقة عنقودية.
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إصابة أم و4 من أطفالها بتسمم غذائي في بني سويف

أصيبت ربة منزل وأربعة من أطفالها، اليوم الخميس، باشتباه تسمم غذائي في قرية حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف، بعد إصابتهم بقئ وإسهال لتناولهما وجبة فاسدة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، إذ تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنى سويف، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بإصابة ربة منزل وأربعة من أطفالها بتسمم غذائي، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم،
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حادث-الأوتستراد‎ (4)

«محمد عايش».. روايات أهالي ضحايا حادث الأوتوستراد

ودع عم حافظ صاحب الـ 67 عاما عائلته، بعد تناول إفطاره على عجل، توجه مسرعا نحو سيارته، سعيًا وراء الرزق، دون أن يدري أنه الوداع الأخير، حيث وقفت زوجته بعدها بساعات تلطم خديها وتهيل على رأسها التراب، بينما أبناؤه يصرخون في باحة مستشفى حلوان أمام المغسلة في انتظار جثمانه "الحقوا عم حافظ مات في حادثة الأوتوستراد ومعاه 15".. من كل حدب وصوب حضر المئات منذ الثانية عشرة ظهرا، بعد نصف ساعة من انفجار إطار سيارة عم حافظ واصطدامها بسيارة أخرى في حادث دموي بالقرب من كوبري طرة في الحادية عشرة والربع صباح أمس الأربعاء.
استلام-جثامين-ضحايا-الحادث (6)

خروج جثامين ضحايا «الأوتوستراد» من مستشفى حلوان (صور)

في مشهد مأساوي خرجت جميع جثامين ضحايا حادث الأوتوستراد من مستشفى حلوان فيما خرجت أول حالة وفاة من المستشفى، مساء الأربعاء، بعد مرور 11 ساعة، لعدم وجود صور بطاقة شخصية لمستلم الجثة؛ ما دفع المسؤولين بالمستشفى إلى استبدالها بحالة أخرى لحين الحصول على صورة البطاقة، وخرجت الحالة وسط تشديدات أمنية مكثفة وصراخ وعويل من أهالي الضحايا الذين أصيب أحدهم بحالة إغماء، وتم نقل والدة أحد الضحايا محمولة لعدم قدرتها على السير بعد خروج أول حالة وفي انتظارها لخروج نجلها فيما بدأ الحاضرون من أهالي الحالات سرعة إنهاء الأوراق من الأقسام التابعين لها.
استمرار-انتظار-الأهالي-لاستلام-جثامين-زويهم

خروج أول حالة وفاة بـ«الأوتوستراد» من مستشفى حلوان

تأخر خروج أول حالة وفاة في حادث الأوتوستراد من مستشفى حلوان 11 ساعة، لعدم وجود صور بطاقة شخصية لمستلم الجثة؛ ما دفع المسؤولين بالمستشفى إلى استبدالها بحالة أخرى لحين الحصول على صورة البطاقة، وخرجت الحالة وسط تشديدات أمنية مكثفة وصراخ وعويل من أهالي الضحايا الذين أصيب أحدهم بحالة إغماء، وتم نقل والدة أحد الضحايا محمولة لعدم قدرتها على السير بعد خروج أول حالة وفي انتظارها لخروج نجلها فيما بدأ الحاضرون من أهالي الحالات سرعة إنهاء الأوراق من الأقسام التابعين لها.
تجمع-الأهالي-لاستلام-زويهم-في-حادث-حلوان (3)

أهالي حادث الأوتوستراد يحاولون اقتحام مغسلة المستشفى

حاول عدد من أهالي المتوفين في حادث الأوتوستراد اقتحام المغسلة الموجودة بمستشفى حلوان العام، بسبب تأخر خروج الجثامين بالرغم من انتهاء الغسل وتضاعف عدد المتواجدين أمام المستشفى، فيما تدخلت قوات الشرطة لمنع المتواجدين من الدخول إلى المغسلة لحين استخراج تصاريح الدفن، ودخل الأهالي مساء الأربعاء، في اشتباكات مع أمن مشرحة مستشفى حلوان العام، بسبب إصرار بعض النساء على دخول المشرحة وحضور غسل أقاربهن من الضحايا، ونتج عن ذلك حالة من التدافع أمام باب المشرحة.
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