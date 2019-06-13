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لمخالفة الأعراف.. منع بث إعلان كوكاكولا لأمم إفريقيا

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث إعلان شركة "كوكاكولا" الخاص ببطولة الأمم الإفريقية 2019 في جميع وسائل الإعلام. وأوضح المجلس، أنه وافق على ما انتهت إليه مطالبة لجنة الشكاوى بمنع بث إعلان شركة "كوكاكولا" الخاص بكأس الأمم الإفريقية 2019 في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية والرقمية لانتهاكه حقوق الاتحاد المصري لكرة القدم والشركات الراعية المتعاقد معها ، ومخالفة المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) وذلك حتى يتم إزالة أسباب المخالفة بحذف أي إشارة مباشرة أو غير مباشرة لقميص المنتخب المصري لكرة القدم.
ونصت المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على "منع بث إعلان شركة كوكاكولا الخاص ببطولة الأمم الإفريقية 2019 في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية والرقمية لحين إزالة أسباب المخالفة بحذف أي إشارة مباشرة أو غير مباشرة لقميص المنتخب المصري لكرة القدم". وجاء نص المادة الثانية:
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مصر تتحرك قضائيا لإعادة رأس توت عنخ أمون من بريطانيا

تقدمت وزارة الآثار ببلاغ إلى النائب العام المصري تطلب إرسال مساعدة قضائية إلى السلطات ‏البريطانية لوقف بيع والتحفظ على 32 قطعة أثرية بينها رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون كانت قد رصدتها ‏"إدارة الآثار المستردة" بوزارة الآثار على كتالوج صالة مزادات كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن ‏لبيعها في مزاد علني يومي 3 و4 من شهر يوليو المقبل.‏ وطالبت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته اليوم الخميس، استرداد القطع الأثرية وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية ‏والإتفاقيات الدولية ذات الصلة.
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«المحلة لازم تنضف».. مواطنون يستغيثون لحل أزمات المدينة

"المحلة لازم تنضف"، هذا باختصار ما يطلبه أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عبر حملة إلكترونية أطلقوها على فيسبوك، أعربوا خلالها عن استيائهم الشديد من الإهمال وتدني الخدمات، وتمنوا أن تعود المدينة مثلما كانت في الماضي، إذ حددوا مجموعة طلبات وجهت للمسؤولين، أبرزها: "عاوزين مدينة نظيفة منظمة وليست عشوائية، عاوزين شوارع خالية من القمامة والتلوث، عاوزين مواصلات ادمية وتسعير كل وسيلة (تاكسي - سيرفيس - توك توك)، عاوزين اسفلت للشوارع المكسرة بقالها سنين وأماكن لعبور المشاة، عاوزين نقضي على البلطجة والإجرام والسرقة والمواقف العشوائية".
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مميش: بحيرة فيكتوريا ستوفر فرص عمل لشباب إفريقيا

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، إن مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط سيعطي قيمة مضافة للقارة الإفريقية، مؤكدًا أنه يساعد في نجاح تبادل التجارة بين الدول المختلفة، كما سيخلق حياة وفرص جيدة للعمل للشباب المصري والإفريقي، مشيرًا إلى أن المشروع سيستفيد منه كل الشعوب الإفريقية. وأضاف: "مصر وإفريقيا في مركب واحدة وليس أمامنا غير العمل لصالح شعوبنا ويجب أن نتكاتف الأيدي ونخلص النوايا لنجاح ذلك المشروع وغيره من المشروعات التي ستنهض بالقارة ككل".
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السيسي لرئيس البرلمان الليبي: ثابتون على دعم الجيش الوطني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، في قصر الاتحادية، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وأكد له موقف مصر الثابت من دعم الجيش الوطني الليبي، في حملته العسكرية للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، وأشار السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي، أكد خلال اللقاء، أن إرادة الشعب الليبي هى الإرادة المقدرة، والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة، كما أكد على دعم الشرعية الفعلية في ليبيا المتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب.
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صبحي يستعد لأمم إفريقيا بغرفة عمليات من 10 وزارات

اجتمع اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بغرفة العمليات المركزية التى تم تشكيلها، من وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والكهرباء، والسياحة، والنقل، الشباب والرياضة، والأمن الوطني، والطيران المدني، والتنمية المحلية، مركز معلومات مجلس الوزراء، الصحة، هيئة الاسعاف، شركة المياه والصرف الصحي. وقال وزير الشباب والرياضة، إن غرفة العمليات المركزية تهدف إلى مواجهة أي أزمة قد تحدث قبل وأثناء البطولة، مؤكدا أن دورها هام ومحوري بالتعاون مع اللجنة المنظمة.
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غسل الترام.. الإسكندرية تستعد لأمم إفريقيا (صور)

أيام قليلة وتستقبل مصر أحد أهم الأحداث الكروية على الصعيد الإفريقي، وهي بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة، وتم اختيار ملعب استاد الإسكندرية ليكون واحدا من الملاعب التى ستستقبل مباريات البطولة والذي شهد تطويرا كبيرا خلال الفترة الماضية وواكبها مجموعة من التطويرات والاستعدادات الخاصة بعدد من المرافق والجهات لاستقبال جماهير المنتخبات الإفريقية خلال الدور الأول والأدوار التالية.
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«الأهلي والزمالك» ضمن شكاوى المجلس الأعلى للإعلام

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتوجيه إنذار للمجلة التي تصدر عن النادي الأهلي، يطالبها بالتوقف عن الإساءة لرئيس نادي الزمالك، بألفاظ مسيئة تتجاوز حدود النقد المباح، كما أوصت اللجنة، اليوم الثلاثاء، بإحالة الصحفيين وكتاب المقالات بالمجلة إلى التحقيق بنقابتهم المختصة طبقا للائحة المجلس. وكان رئيس نادي الزمالك قد تقدم بـ3 شكاوى ضد مجلة النادي الأهلي ومجلسي إدارتها وتحريرها وصحفيين وكتاب فيها، يتهمهم فيها بالسب والقذف والتجاوز في حقه والتشهير به.
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حقيقة نقص الأسمدة في الجمعيات الزراعية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم الخميس، ما تردد من أنباء تفيد بوجود عجز في الأسمدة الزراعية بالجمعيات الزراعية، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لوجود عجز في الأسمدة بالجمعيات الزراعية بأي محافظة من المحافظات، وأن جميع الأسمدة متوفرة بشكل طبيعي –يكفي احتياجات المزارعين- بكافة الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، وكل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المزارعين.
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