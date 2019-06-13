لمخالفة الأعراف.. منع بث إعلان كوكاكولا لأمم إفريقيا

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث إعلان شركة "كوكاكولا" الخاص ببطولة الأمم الإفريقية 2019 في جميع وسائل الإعلام. وأوضح المجلس، أنه وافق على ما انتهت إليه مطالبة لجنة الشكاوى بمنع بث إعلان شركة "كوكاكولا" الخاص بكأس الأمم الإفريقية 2019 في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية والرقمية لانتهاكه حقوق الاتحاد المصري لكرة القدم والشركات الراعية المتعاقد معها ، ومخالفة المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) وذلك حتى يتم إزالة أسباب المخالفة بحذف أي إشارة مباشرة أو غير مباشرة لقميص المنتخب المصري لكرة القدم.

ونصت المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على "منع بث إعلان شركة كوكاكولا الخاص ببطولة الأمم الإفريقية 2019 في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية والرقمية لحين إزالة أسباب المخالفة بحذف أي إشارة مباشرة أو غير مباشرة لقميص المنتخب المصري لكرة القدم". وجاء نص المادة الثانية: