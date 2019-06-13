كأس الأمم في مصر = نتائج باهتة لشمال إفريقيا
تحرير:كريم مليم
١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م
منتخب المغرب
تستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، من بينها 3 دول من شمال إفريقيا، وهي الجزائر التي تقع في المجموعة الثالثة إلى جانب السنغال وكينيا وتنزانيا، والمغرب التي تقع في المجموعة الرابعة إلى جانب ساحل العاج وجنوب إفريقيا ونامبيبا، وتونس التي تقع في المجموعة الخامسة إلى جانب مالي وموريتانيا وأنجولا.
ونالت مصر شرف تنظيم البطولة من قبل في 4 مناسبات، وفيما يلي نستعرض ماذا تقدم شمال إفريقيا في مصر؟
1959
شارك في تلك النسخة السودان، ولعب مباراتين، الأولى أمام إثيوبيا وفاز (1-0)، وفي النهائي خسر السودان أمام الجمهورية العربية المتحدة (2-1).
1974
لم يشارك أحد من دول شمال إفريقيا في نسخة 74 سوى مصر
ونالت مصر شرف تنظيم البطولة من قبل في 4 مناسبات، وفيما يلي نستعرض ماذا تقدم شمال إفريقيا في مصر؟
1959
شارك في تلك النسخة السودان، ولعب مباراتين، الأولى أمام إثيوبيا وفاز (1-0)، وفي النهائي خسر السودان أمام الجمهورية العربية المتحدة
(2-1).
1974
لم يشارك أحد من دول شمال إفريقيا في نسخة 74 سوى مصر البلد المضيف.
1986
شارك في تلك النسخة الجزائر
والمغرب، وخرجت حينها الجزائر من دور المجموعات بعد أن حلت في المركز الثالث، بينما احتل المغرب المركز الرابع في البطولة بعد الهزيمة أمام ساحل العاج (3-2).
2006
وفي بطولة 2006، شارك من شمال إفريقيا (ليبيا، المغرب، وتونس)، وخرج "ليبيا" والمغرب من دور المجموعات، بينما خرج نسور قرطاج
من الدور ربع النهائي على يد نيجيريا، حيث انتهت المباراة (1-1)، وخسرت تونس بركلات الترجيح (6-5).