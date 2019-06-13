كأس الأمم في مصر = نتائج باهتة لشمال إفريقيا

تحرير:كريم مليم ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م

منتخب المغرب

تستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، من بينها 3 دول من شمال إفريقيا، وهي الجزائر التي تقع في المجموعة الثالثة إلى جانب السنغال وكينيا وتنزانيا، والمغرب التي تقع في المجموعة الرابعة إلى جانب ساحل العاج وجنوب إفريقيا ونامبيبا، وتونس التي تقع في المجموعة الخامسة إلى جانب مالي وموريتانيا وأنجولا.

ونالت مصر شرف تنظيم البطولة من قبل في 4 مناسبات، وفيما يلي نستعرض ماذا تقدم شمال إفريقيا في مصر؟ 1959 شارك في تلك النسخة السودان، ولعب مباراتين، الأولى أمام إثيوبيا وفاز (1-0)، وفي النهائي خسر السودان أمام الجمهورية العربية المتحدة (2-1). 1974 لم يشارك أحد من دول شمال إفريقيا في نسخة 74 سوى مصر