ألم في الرأس وغثيان.. الترمس يسبب تسمما غذائيا

يتسبب الترمس في زيادة انقباضات الرحم بشكل متكرر، لذا ينصح بعدم تناوله من قبَل المرأة الحامل؛ وذلك لأنه قد يعرضها للإجهاض ويعرض حياتها أيضًا للخطر

تحرير:إسراء سليمان ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

أضرار الترمس

الترمس من المقبلات اللذيذة التي تشتهر بفوائدها الغذائية المتعددة؛ فعلى سبيل المثال يعمل على تحسين وتعزيز عملية الهضم، خاصة بالنسبة لهؤلاء الذين يعانون من اضطرابات في المعدة، كما أنه مفيد بشكل كبير للقلب، ويقلل من حالات الإمساك، لكن الإفراط في أي شيء قد ينقلب عليك بآثاره السلبية، فالكثير من الأشخاص يقومون بتناول الترمس قبل أن ينضج، أي قبل أن يصبح لونه أصفر، ونظرًا لأنه يحتوي على وفرة من المعادن والعناصر، فقد يتغير تأثيرها في هذه الحالة ويصاب البعض بالتسمم الغذائي.

بعد الكارثة التي حدثت في فرح في أسيوط وهي تسمم أكثر من 190 شخصا، من بينهم طفلة انتهت حياتها نتيجة تناول الترمس، وتحول الفرح إلى ساحة من التسمم الغذائي بسبب هذه المقبلات السامة، نستعرض في ما يلي بعض الأضرار التي تنتح عن الإفراط في تناوله؛ لذا ينصح باستبدال المكسرات والأطعمة الآمنة الأخرى به، والابتعاد