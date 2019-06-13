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ألم في الرأس وغثيان.. الترمس يسبب تسمما غذائيا

يتسبب الترمس في زيادة انقباضات الرحم بشكل متكرر، لذا ينصح بعدم تناوله من قبَل المرأة الحامل؛ وذلك لأنه قد يعرضها للإجهاض ويعرض حياتها أيضًا للخطر
تحرير:إسراء سليمان ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
أضرار الترمس
أضرار الترمس
الترمس من المقبلات اللذيذة التي تشتهر بفوائدها الغذائية المتعددة؛ فعلى سبيل المثال يعمل على تحسين وتعزيز عملية الهضم، خاصة بالنسبة لهؤلاء الذين يعانون من اضطرابات في المعدة، كما أنه مفيد بشكل كبير للقلب، ويقلل من حالات الإمساك، لكن الإفراط في أي شيء قد ينقلب عليك بآثاره السلبية، فالكثير من الأشخاص يقومون بتناول الترمس قبل أن ينضج، أي قبل أن يصبح لونه أصفر، ونظرًا لأنه يحتوي على وفرة من المعادن والعناصر، فقد يتغير تأثيرها في هذه الحالة ويصاب البعض بالتسمم الغذائي.
بعد الكارثة التي حدثت في فرح في أسيوط وهي تسمم أكثر من 190 شخصا، من بينهم طفلة انتهت حياتها نتيجة تناول الترمس، وتحول الفرح إلى ساحة من التسمم الغذائي بسبب هذه المقبلات السامة، نستعرض في ما يلي بعض الأضرار التي تنتح عن الإفراط في تناوله؛ لذا ينصح باستبدال المكسرات والأطعمة الآمنة الأخرى به، والابتعاد
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هل الكرنب مفيد لجسمك؟.. يساعد على فقدان الوزن

من منا لا يحب تناول الكرنب؟! يسمى أيضًا الملفوف، وهو من أشهر الخضراوات الورقية التي تتميز بالكثير من الفوائد الصحية، إذ يستخدم في علاج الإسهال والتهدئة من قرح المعدة، إضافة إلى التخلص من الصداع والسمنة واضطرابات البشرة والأكزيما، كما أنه يؤخر ظهور الروماتيزم والتهاب المفاصل والنقرس واضطرابات العين، وأمراض القلب وألزهايمر، فإذا فكرت في لحظة ستجد أن كل ما هو ورقي مفيد لك وكل ما هو ورقي غني بالألياف الغذائية التي يحتاج إليها جسم الإنسان، نقلًا عن "organicfacts".
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ينظف الكلى والكبد.. تعرف على فوائد البقدونس

لم ينته حديثنا بعد عن الخضراوات الورقية، فلا يزال يوجد كثير من الأنواع التي يجب أن تضعها في اعتبارك إذا كنت ترغب في نظام صحي غني بالألياف الغذائية، فقد تحدثنا سابقًا عن الشبت وعلمنا أهميته الكبيرة في عملية الهضم والحماية من السرطان وكثير من الفوائد الأخرى. ومثل الشبت البقدونس، يتميز بكثير من الخصائص العلاجية، فعلى سبيل المثال يعمل على التحكم في مرض السكري، كما أنه يمنع هشاشة العظام، ويعمل كمسكن للآلام، نظرًا لأنه يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، وذلك نقلًا عن "organicfacts".
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نصائح لحفظ الطعام في الثلاجة وحمايته من الحر

حفظ الطعام في الثلاجة والفريزر، من الأفكار التي تسهل على ربة المنزل الكثير من الأمور، خاصة إذا كانت سيدة عاملة وتحتاج لعمل أصناف كثيرة يوم الإجازة تتناسب معها طوال الأسبوع، نحتاج عند حفظ الأطعمة المطبوخة في الثلاجة أو الفريزر إلى توخي الحذر كثيرًا لأن حفظ بعض الأطعمة بطريقة خاطئة يتسبب في التسمم، أيضًا تجميد اللحوم والأسماك يحتاج لمدة وطريقة معينة، في السطور التالية نتناول الطرق الصحيحة لتخزين الطعام في الثلاجة أو الفريزر خاصة في فصل الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة..
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الإفراط في تناول الترمس والكحك خطر على صحتك

المناسبات والأعياد مرتبطة لدى المصريين بالأكل، فنجد أن كل مناسبة لها طقوس خاصة بها وأكلات مهمة يجب أن تجدها داخل كل بيت مصري، فعلى سبيل المثال عيد الفطر يرتبط به الكحك والبسكويت والبيتي فور، وأيضًا الفسيخ والترمس من الأكلات المميزة التي نتناولها في أول أيام العيد، وفي عيد الأضحى اللحوم بأنواعها والفتة، وكذلك في رمضان الكنافة والقطائف والطواجن بأنواعها على السفرة. في التقرير التالي نساعدك في التعرف على مخاطر الإفراط في تناول الأملاح والسكريات في العيد، للحفاظ على صحتنا.
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تناول الترمس في العيد.. يساعد على فقدان الوزن

أيام وينتهي شهر رمضان الكريم، وتجد الشوارع تتزين مرة أخرى بأنوار العيد وضحكات الأطفال فرحين بقدوم العيد، وتتنوع مظاهر الاحتفال بالعيد من ارتداء الملابس إلى تناول الكحك بمختلف أنواعه، وعند التحدث عن العيد لا نستطيع أن ننسى تسالي أول يوم العيد، ويعد الترمس من أكثر المقبلات التي تتناولها الأسر، ولكن هل فكرت في فوائد الترمس ذات مرة؟ يتميز الترمس بفوائد صحية لا حصر لها؛ فعلى سبيل المثال يحتوي على كميات مناسبة من المعادن والفيتامينات المهمة للجسم ويساعد على فقدان الوزن، إضافة إلى الكثير من الفوائد الأخرى.
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