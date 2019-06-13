ألم في الرأس وغثيان.. الترمس يسبب تسمما غذائيا

يتسبب الترمس في زيادة انقباضات الرحم بشكل متكرر، لذا ينصح بعدم تناوله من قبَل المرأة الحامل؛ وذلك لأنه قد يعرضها للإجهاض ويعرض حياتها أيضًا للخطر
الترمس من المقبلات اللذيذة التي تشتهر بفوائدها الغذائية المتعددة؛ فعلى سبيل المثال يعمل على تحسين وتعزيز عملية الهضم، خاصة بالنسبة لهؤلاء الذين يعانون من اضطرابات في المعدة، كما أنه مفيد بشكل كبير للقلب، ويقلل من حالات الإمساك، لكن الإفراط في أي شيء قد ينقلب عليك بآثاره السلبية، فالكثير من الأشخاص يقومون بتناول الترمس قبل أن ينضج، أي قبل أن يصبح لونه أصفر، ونظرًا لأنه يحتوي على وفرة من المعادن والعناصر، فقد يتغير تأثيرها في هذه الحالة ويصاب البعض بالتسمم الغذائي.
بعد الكارثة التي حدثت في فرح في أسيوط وهي تسمم أكثر من 190 شخصا، من بينهم طفلة انتهت حياتها نتيجة تناول الترمس، وتحول الفرح إلى ساحة من التسمم الغذائي بسبب هذه المقبلات السامة، نستعرض في ما يلي بعض الأضرار التي تنتح عن الإفراط في تناوله؛ لذا ينصح باستبدال المكسرات والأطعمة الآمنة الأخرى به، والابتعاد
بعد الكارثة التي حدثت في فرح في أسيوط وهي تسمم أكثر من 190 شخصا، من بينهم طفلة انتهت حياتها نتيجة تناول الترمس، وتحول الفرح إلى ساحة من التسمم الغذائي بسبب هذه المقبلات السامة، نستعرض في ما يلي بعض الأضرار التي تنتح عن الإفراط في تناوله؛ لذا ينصح باستبدال المكسرات والأطعمة الآمنة الأخرى به، والابتعاد عن الترمس الملون الذي ذاع صيته في الفترة الأخيرة، خاصة عند قدوم العيد.
1- نظرًا لأن الترمس يحتوي على سموم فطرية، فقد يؤدي إلى تسمم غذائي يقضي على حياة الكثير من الأفراد وذلك مثل ما حدث مع حاضري فرح أسيوط، كما أنه يؤدي إلى مشكلات في التنفس، إضافة إلى مشكلات في القلب، فهل يمكن أن تتخيل أن هذه المقبلات التي تتميز بلونها الأصفر هي بمنزلة فطر قاتل!
الإفراط في تناول الترمس والكحك خطر على صحتك
2- يحتوي أيضًا على بعض المواد المسببة للحساسية، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الفول السوداني، وبشكل عام يتسبب الترمس في الشعور بالغثيان والقيء.
3- يؤدي الإفراط في تناوله إلى نشاط الغدد اللعابية، ما يؤدي إلى إفراز اللعاب على غير المعتاد، وفي النهاية يصل بك الأمر إلى نشاط الغدة.
4- يتسبب الترمس في زيادة انقباضات الرحم بشكل متكرر، لذا ينصح بعدم تناوله من قبَل المرأة الحامل؛ وذلك لأنه قد يعرضها للإجهاض ويعرض حياتها أيضًا للخطر، فيمكن استبدال الخضراوات والفواكه الآمنة به.
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5- عند تناول الترمس بشكل يومي، ستعاني من عسر الهضم والإمساك، وبالتالي ستتعرض للإصابة باضطرابات متعددة في الجهاز الهضمي، فعليك التقليل منه قدر الإمكان، فهو لم يعد آمنا على صحتك.
6- الإكثار من الليمون ووضع الملح بكمية كبيرة على الترمس سيسبب لك الكثير من المشكلات الصحية، لأنه سيزيد من نسبة الأملاح في الجسم.
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عليك التوقف عن العادات السيئة التي تؤذي صحتك، فالتسمم الغذائي قد يكون قاتلا في كثير من الحالات، فلا تستهِن بما حدث، وعليك أيضًا التعرف على أعراض التسمم الغذائي حتى تذهب إلى الطبيب في الوقت المناسب؛ فمنها على سبيل المثال تشنجات وآلام في المعدة، والإسهال يعد أحد الأعراض التي تظهر سريعًا عند تناول طعام ملوث، والشعور بالقيء والغثيان المستمر، وستشعر أيضًا بآلام في الرأس قد تصل إلى صداع نصفي فالخلل الذي يحدث في جسمك يجعلك غير متزن على الإطلاق، ما يتسبب في الشعور بالتعب العام والإرهاق والرعشة، إضافة إلى فقدان الشهية.
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يمكنك تناول بعض المسكنات لخفض درجة حرارتك، ويجب عدم الإفراط في تناول الطعام في هذا التوقيت حتى تزول حدة الأعراض، ويجب أيضًا تجنب الإصابة بالجفاف لذا يجب الإكثار من تناول المياه والسوائل قدر الإمكان، والبعد تمامًا عن تناول المشروبات الغازية، وإذا لم تحصل على تهدئة مناسبة من تلك الأعراض فلا مفر من الذهاب إلى الطبيب.
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