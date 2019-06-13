محمد رمضان يحتفل بـ3 أغنيات تخطت الـ100 مليون

تحرير:محمد عبد المنعم ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

محمد رمضان وفاندام

احتفل الفنان محمد رمضان بتخطي 3 أغانٍ له الـ100 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، وهي "نمبر وان"، "مافيا"، "اللهو الخفي"، وكتب عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "أول 3 أغاني لي يتخطوا المئة مليون مشاهدة الحمد لله ثم شكرا جمهوري الغالي وربنا يقدرني على إسعادكم، مافيا، نمبر وان، اللهو الخفي، عقبال القادم"، واختتم بجملته الشهيرة "ثقة في الله نجاح". يستعد رمضان حاليا لطرح أحدث كليباته الذي يحمل اسم "بابا"، وذلك بعد آخر عمل له، ويحمل اسم "اللهو الخفي"، والذي جمعه بفاندام.

نشر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيديو عبارة عن مقطع صغير لفيديو كليب جديد للفنان محمد رمضان، وذلك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليه قائلا: "قريبا في المملكة"، ما يشير إلى أن الحفلات الغنائية المقبلة سيقدمها رمضان هناك، والتي