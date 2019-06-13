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محمد رمضان يحتفل بـ3 أغنيات تخطت الـ100 مليون

تحرير:محمد عبد المنعم ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
محمد رمضان وفاندام
محمد رمضان وفاندام
احتفل الفنان محمد رمضان بتخطي 3 أغانٍ له الـ100 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، وهي "نمبر وان"، "مافيا"، "اللهو الخفي"، وكتب عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "أول 3 أغاني لي يتخطوا المئة مليون مشاهدة الحمد لله ثم شكرا جمهوري الغالي وربنا يقدرني على إسعادكم، مافيا، نمبر وان، اللهو الخفي، عقبال القادم"، واختتم بجملته الشهيرة "ثقة في الله نجاح". يستعد رمضان حاليا لطرح أحدث كليباته الذي يحمل اسم "بابا"، وذلك بعد آخر عمل له، ويحمل اسم "اللهو الخفي"، والذي جمعه بفاندام.
نشر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيديو عبارة عن مقطع صغير لفيديو كليب جديد للفنان محمد رمضان، وذلك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليه قائلا: "قريبا في المملكة"، ما يشير إلى أن الحفلات الغنائية المقبلة سيقدمها رمضان هناك، والتي
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خطوبة محمد الشرنوبي وسارة الطباخ (فيديو)

نشرت المنتجة سارة الطباخ، مجموعة من الفيديوهات لمتابعيها أثناء خطوبتها من الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابها الرسمي علي "انستجرام"، وكتبت سارة على الفيديوهات: "رسميًا مخطوبة لمحمد الشرنوبي"، وظهر الأخير فى الفيديو وهو جالس وسط عائلتها ويطلب يدها من والدها، وحرص عدد من الفنانين على تهنئتهم على الخطوبة ومشاركتهم فرحتهم منهم الفنانة رانيا يوسف التى كتبت "مبروك"، والملحن نادر حمدي، ومى سليم، وإنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، وكتب" مبروك ليكوا أنا فرحانة جدا"
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وحيد ممدوح يشارك في عيد الموسيقى العالمي بدبي

يقف لأول مرة عازف الجيتار وحيد ممدوح على مسرح أوبرا دبي ليقدم فاصلا موسيقيا مع فرقته ضمن احتفالات دبي بعيد الموسيقى العالمي والمقرر إقامته في 21 يونيو الجاري، والذي تنظمه الرابطة الثقافية الفرنسية في دبي، وعبر وحيد عن سعادته بالمشاركة للمرة الثانية في هذه الاحتفالية بعد أن شارك فيها منذ 3 أعوام في أبو ظبي، مؤكدا أن عيد الموسيقى هو متنفس للقاء كل المبدعين في مجال الموسيقي ليس فقط في المنطقة العربية بل العالم بأكمله لتقديم كل ما توصلوا إليه للجمهور.
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محمد رمضان ليس الأول.. 5 فنانين غنوا في السعودية

حالة واسعة من الجدل تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تنظيم حفل غنائي سيقدمه الفنان محمد رمضان هناك، ويأتي ذلك بعد إحياء «النجم الأسمر» لأول حفل غنائي له في القاهرة مارس الماضى، وحينها تعرض لهجوم كبير بسبب ظهوره بملابس غير لائقة على المسرح، بحسب وصف البعض، وقبل حفل محمد رمضان فى جدة، هناك عدد من الفنانين المصريين الذين قدموا حفلات هناك فى إطار نشاطات هيئة الترفيه، آخرهم الهضبة عمرو دياب والذى أحيا أول أمس حفلا بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
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أحمد عز: عمر ما كان بينا شيء اسمه «نمبر وان» (فيديو)

فيديو جديد نشره الفنان أحمد عز، مساء اليوم الخميس، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، رد من خلاله على سؤال: "هل أنت نمبر وان؟"، قائلًا: "عمري ما فكرت في حاجة زي دي منذ بدايتي، لما ظهرت سنة 2000 وكان قبل مني بسنوات قليلة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وكل نجوم الجيل ده، عمرنا ما كان في بينا الكلام ده، عمرنا ما فكرنا مين نمبر وان ومين نمبر تو، أنا بعمل فيلم حلو وخلاص، مفيش في دماغي أبعد من كده، كل همي أعمل فيلم كويس وبس، ومع ذلك أتمنى لكل الناس ينجحوا ويحققوا أعلى الإيرادات ويبقوا نمبر وان".
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ليلى غفران: محمد رمضان حقق نجوميته على حساب بنتي

قالت المطربة المغربية ليلى غفران، مساء اليوم الجمعة، إنها انتقدت مسلسل "ابن حلال" للفنان محمد رمضان في شهر رمضان 2014، لتطرقه إلى قصة مقتل ابنتها هبة العقاد بشكل مغلوط، مضيفة خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس": "ماكنتش عايزاهم يسردوا القصة غلط، ويطلعوا القاتل الحقيقي بريء"، مشيرة إلى تأكيد صناع العمل عدم ارتباط المسلسل بالواقع، مؤكدة أنها لا تعارض استعراض قصة ابنتها في عمل فني شرط سردها كما حدثت بالفعل.
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نجم مسرح مصر يسخر من محمد رمضان بسبب مشهد Gladiator

اعتاد الفنانان مصطفى خاطر ومحمد أنور في مسلسلهما "طلقة حظ" أن يستخدما أسلوب السخرية من الأعمال الفنية الأخرى كما اعتدنا عليهما هذا الشكل من الكوميديا خلال العروض التي يقدمانها في مسرح مصر، وقد فعلا ذلك في إحدى الحلقات حينما قالا: "العركة لو ابتدت هتزعل"، في إشارة منهما إلى الجملة التي قالها الفنان أمير كرارة في البرومو الخاص بفيلم "كازابلانكا" الذي من المقرر أن يتم طرحه في دور السينما خلال عيد الفطر. وتكرر الأمر في الحلقة السابعة عشرة، حينما كان يزور مصطفى خاطر صديقه محمد أنور في المستشفى، والذي كان يرى حلمًا غريبًا.
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مصطفى محرم: أنا عاوز أشتغل.. ومفيش «نمبر وان»(حوار)

مصطفى محرم، واحد من ألمع الكتاب فى مصر، والذى صنع اسمه نجومية الكثير من الفنانين، نور الشريف، محمود عبد العزيز، غادة عبد الرازق، وغيرهم الكثير والكثير سواء فى السينما أو الدراما التليفزيونية، فإن ذكر اسمه على الفور يتذكر الجمهور أروع الأعمال الدرامية التى قدمها «لن أعيش فى جلباب أبى»، عائلة الحاج متولى، ريا وسكينة، الباطنية، زهرة وأزواجها الخمسة.. وغيرها»، فهو أحد أبرز الأقلام فى الموسم الرمضانى منذ بداية التسعينيات وحتى السنوات الأخيرة، والذى بمجرد أن ترى اسمه تعلم أنك أمام عمل يحترم عقلك، ولكن رغم النجاح الذى حققه؛ فإنه اختفى بشكل مفاجئ.
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