العين الإماراتي يوجه ضربة قوية للأهلي

تحرير:علي الزيني ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م

لابا كودجو

وجه نادي العين الإماراتي، صدمة إلى الأهلي والزمالك، بعدما أعلن اليوم الخميس، تعاقده مع المهاجم التوجولي لابا كودجو، هداف فريق نهضة بركان المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعقد يمتد لعام 2022، حيث نشر الموقع الرسمي للنادي الإماراتي، على موقعه الرسمي، صورًا للاعب بقميص الفريق، ويعد لابا من أبرز اللاعبين الذين برزوا داخل قارة إفريقيا خلال الموسم الماضي، وتحديدًا في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقي، وتلقى عدة عروض كان أبرزها من قطبي الكرة المصرية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن إدارة نادي نهضة بركان، تتمسك بتجديد عقد لابا كودجو، لكنها تخشى في الوقت ذاته رحيله في يناير المقبل دون مقابل مادي، لأنه سيصبح حينها حرا، ليبقى الأمر الآن في يد اللاعب فقط سواء في رغبته في البقاء أو الرحيل، وأوضحت أن النادي الأهلي المصري