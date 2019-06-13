البورصات والنفط ضحايا حادث استهداف ناقلتي خليج عمان

أحدث استهداف ناقلتي نفط في منطقة خليج عمان حالة من عدم الاستقرار على المستوى الاقتصادي في المنطقة خلال الساعات القليلة الماضية، وظهر ذلك خلال أداء البورصات وأسعار النفط
لا شك أن التأثيرات الاقتصادية التي قد تنتج عن حادثة استهداف ناقلتي نفط خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في خليج عمان، تفوق غيرها من التأثيرات السياسية المتوقع أن تصحب الحادثة في المنطقة الملتهبة منذ ما يزيد على شهر كامل.
ولم يحتج التأثير الاقتصادي، وبالأخص في قطاع النفط، لأكثر من ساعة واحدة حتى تظهر عليه أول الآثار السلبية على مستوى الأسعار، لا سيما أن الحادث كان بمنزلة ضربة لاستقرار أهم الممرات الملاحية الموجودة في العالم خلال عقود طويلة.
وتناقلت وسائل إعلام دولية الآثار السلبية التي صاحبت حادث الهجوم على ناقلتي النفط باستخدام الطوربيدات المائية، وكانت ممتدة على كل المستويات الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تعد بطبيعة الحال قلب سوق النفط النابض، والتي تستحوذ على 60% من تجارته العالمية.
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وتناقلت وسائل إعلام دولية الآثار السلبية التي صاحبت حادث الهجوم على ناقلتي النفط باستخدام الطوربيدات المائية، وكانت ممتدة على كل المستويات الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تعد بطبيعة الحال قلب سوق النفط النابض، والتي تستحوذ على 60% من تجارته العالمية.
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وأبرزت صحيفة إكسبريس البريطانية، ارتفاع أسعار النفط بعد الحادث بساعات قليلة، إذ وصلت عقود خام برنت الآجلة في أعقاب ظهور التقارير الإعلامية الإيرانية إلى 62.43 دولار للبرميل، بارتفاع بلغ 4.10%.
وقال نيل ويلسون، كبير المحللين في مؤسسة "ماركتس" المعنية بمتابعة حركة الأسواق بشكل عام: "ارتفع النفط بشكل كبير بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر خلال الليل"، مشيرًا إلى تأثير الهجوم على الناقلتين فى أداء السوق في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وأضاف ويسلون: "التقارير التي تناولها عدد من وسائل الإعلام في الشرق الأوسط وخارج المنطقة عن استهداف ناقلة نفط في بحر عمان هزت الأسواق وأدت لارتفاع برنت بمقدار دولارين في غضون دقيقة واحدة".
وتابع كبير محللي المؤسسة الاقتصادية العالمية المعنية برصد ومتابعة حركة الأسواق النفطية والمالية بالعالم: "سننتظر لنرى ما إذا كان سيستمر صعود الأسعار في أسواق النفط، أم سيكون ذلك أمرا مؤقتا سرعان ما يزول خلال الساعات القليلة المقبلة".
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وعلى صعيد آخرِ، سجلت مؤشرات شركتي BP وشل المتخصصتين في الإنتاج النفطي، بعض النمو المعتدل في أعقاب الحادث، إذ كانت BP قد ارتفعت بنسبة 0.7%، في حين زادت شل بنسبة 0.5%.
الارتفاع الجماعي لمؤشرات النفط أشار بشكل رئيسي إلى إمكانية تأثر الأسواق العالمية بشكل واسع بالحادث الذي ينظر إليه على أنه تهديد كبير وواضح لمستقبل تجارة النفط على المستوى العالمي، والتي تعتمد بنسبة كبيرة على الممرات الملاحية بتلك المنطقة.
ولم يكن التأثير الاقتصادي السلبي للحادث منحصرًا فى أسواق النفط، حيث انخفضت جميع أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية بعد الهجمات مباشرةً.
وتراجع مؤشر الأسهم السعودية بنسبة 0.8%، مع انخفاض سهم شركة الصناعات الأساسية للبتروكيماويات "سابك" بنسبة 2.3 % وبنك الراجحي بنسبة 0.8 %، بينما انخفض مؤشر أبو ظبي ما يقرب من 0.7% مع تراجع بنك أبو ظبي الأول 1.1 % وتراجع سهم الدار العقارية 2.1%.
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وتراجع مؤشر قطر 0.6% حيث انخفض سهم "صناعات قطر" 1.6% وسهم "قطر للوقود" 1.1%، كما امتد هذا التأثير لدبي، التي شهدت أسهمها انخفاض المؤشر بنسبة 1.0% بهبوط 22% من أسهمه، أبرزها انخفاض أسهم إعمار العقارية 1.1%.
ويأتي ذلك بعد أن تم استهداف أربع ناقلات نفط قبالة الساحل في الفجيرة في منتصف مايو، حيث اتهمت الولايات المتحدة إيران بتخريب السفن في محاولة لرفع أسعار النفط وإشاعة حالة من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الملتهبة.