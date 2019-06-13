تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 100 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 759.79 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 14180.53 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14% ليصل لمستوى 605.57 نقطة وهبط مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1546.83 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 915.97 مليار جنيه من خلال التداول على 109.13 مليون سهم.

وبنهاية التعاملات تم التداول على 174 سهما، ارتفع منها 59 سهما، وانخفض 66 سهما بينما استقرت أسعار 49 سهما دون تغيير. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيع 14.34 مليون جنيه و32.44 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 46.97 مليون جنيه. اقرأ أيضا: هل تؤجل الحكومة