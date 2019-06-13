استمرار إخلاء سبيل الظواهري بتدابير احترازية

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، على ذمة القضية رقم 318 لسنة 2013، والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد. وكانت النيابة قد اتهمت محمد الظواهري بإنشاء خلية إرهابية داخل مصر، تتبع تنظيم القاعدة بشكل غير مباشر، ويتم إدارتها بطريقة عنقودية.

جاء حبس الظواهري لأول مرة في هذه القضية، بعد يوم واحد من إنهاء إجراءات الإفراج عنه تنفيذا لحكم محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 390 لعام 2013، والمعروفة إعلاميا بتنظيم "العائدون من سوريا" أو "خلية الظواهري"، والتي حصل فيها الظواهري نفسه على البراءة، إلا أن المحكمة اكتشفت وجود وقائع اتهام أخرى متصلة