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مصر تتحرك قضائيا لإعادة رأس توت عنخ أمون من بريطانيا

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م
رأس تمثال توت عنخ أمون
رأس تمثال توت عنخ أمون
تقدمت وزارة الآثار ببلاغ إلى النائب العام المصري تطلب إرسال مساعدة قضائية إلى السلطات ‏البريطانية لوقف بيع والتحفظ على 32 قطعة أثرية بينها رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون كانت قد رصدتها ‏"إدارة الآثار المستردة" بوزارة الآثار على كتالوج صالة مزادات كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن ‏لبيعها في مزاد علني يومي 3 و4 من شهر يوليو المقبل.‏ وطالبت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته اليوم الخميس، استرداد القطع الأثرية وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية ‏والإتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأضافت "الآثار" أن النيابة العامة المصرية طلبت بإرسال إنابة قضائية إلى نظيرتها البريطانية لوقف ‏بيع هذه القطع والتحفظ عليها تمهيداً لاتخاذ إجراءات إعادتها إلى مصر.‏يذكر أن وزارتي الآثار والخارجية فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية؛ خاطبتا صالة ‏مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية
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لمخالفة الأعراف.. منع بث إعلان كوكاكولا لأمم إفريقيا

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث إعلان شركة "كوكاكولا" الخاص ببطولة الأمم الإفريقية 2019 في جميع وسائل الإعلام. وأوضح المجلس، أنه وافق على ما انتهت إليه مطالبة لجنة الشكاوى بمنع بث إعلان شركة "كوكاكولا" الخاص بكأس الأمم الإفريقية 2019 في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية والرقمية لانتهاكه حقوق الاتحاد المصري لكرة القدم والشركات الراعية المتعاقد معها ، ومخالفة المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) وذلك حتى يتم إزالة أسباب المخالفة بحذف أي إشارة مباشرة أو غير مباشرة لقميص المنتخب المصري لكرة القدم.
المحلة-الكبرى

«المحلة لازم تنضف».. مواطنون يستغيثون لحل أزمات المدينة

"المحلة لازم تنضف"، هذا باختصار ما يطلبه أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عبر حملة إلكترونية أطلقوها على فيسبوك، أعربوا خلالها عن استيائهم الشديد من الإهمال وتدني الخدمات، وتمنوا أن تعود المدينة مثلما كانت في الماضي، إذ حددوا مجموعة طلبات وجهت للمسؤولين، أبرزها: "عاوزين مدينة نظيفة منظمة وليست عشوائية، عاوزين شوارع خالية من القمامة والتلوث، عاوزين مواصلات ادمية وتسعير كل وسيلة (تاكسي - سيرفيس - توك توك)، عاوزين اسفلت للشوارع المكسرة بقالها سنين وأماكن لعبور المشاة، عاوزين نقضي على البلطجة والإجرام والسرقة والمواقف العشوائية".
مهاب-مميش (1)

مميش: بحيرة فيكتوريا ستوفر فرص عمل لشباب إفريقيا

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، إن مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط سيعطي قيمة مضافة للقارة الإفريقية، مؤكدًا أنه يساعد في نجاح تبادل التجارة بين الدول المختلفة، كما سيخلق حياة وفرص جيدة للعمل للشباب المصري والإفريقي، مشيرًا إلى أن المشروع سيستفيد منه كل الشعوب الإفريقية. وأضاف: "مصر وإفريقيا في مركب واحدة وليس أمامنا غير العمل لصالح شعوبنا ويجب أن نتكاتف الأيدي ونخلص النوايا لنجاح ذلك المشروع وغيره من المشروعات التي ستنهض بالقارة ككل".
السيسي

السيسي لرئيس البرلمان الليبي: ثابتون على دعم الجيش الوطني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، في قصر الاتحادية، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وأكد له موقف مصر الثابت من دعم الجيش الوطني الليبي، في حملته العسكرية للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، وأشار السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي، أكد خلال اللقاء، أن إرادة الشعب الليبي هى الإرادة المقدرة، والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة، كما أكد على دعم الشرعية الفعلية في ليبيا المتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب.
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وزيرا-السياحة-والآثار-داخل-مدافن-الكشف-الأثري-في-تونا-الجبل-بالمنيا (5)

الآثار تعلن عن كشف أثري من عصر رمسيس الثاني

أعلنت وزارة الآثار، اليوم الإثنين، عن كشف أثرى جديد، إذ تمكنت البعثة الأثرية المصرية العاملة بتل أثار الأبقعين بمركز حوش عيسى في محافظة البحيرة من الكشف عن بقايا وحدتين معماريتين ملحقتين بحصن عسكري استخدمت كمخازن للغلال، ومبنى سكني من عصر الملك رمسيس الثاني، وذلك في أثناء أعمال البعثة بالركن الشمالي الغربي للقلعة العسكرية. وصرح الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، بأن الوحدتين المكتشفتين كاملتين، ويحيط بكل واحدة بقايا سور من الطوب اللبن مربع الشكل، يفصل بينهما فناء مستطيل الشكل.
توت-عنخ-امون

بيع رأس تمثال لتوت عنخ آمون بلندن.. و«الآثار» ترد

تدرس وزارة الآثار ملفات مزاد صالة (كريستيز) التي تعرض رأس تمثال من الحجر منسوبة إلى الملك توت عنخ آمون للبيع بالمزاد العلني في العاصمة البريطانية لندن في 4 يوليو المقبل. وقال شعبان عبدالجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن هذا الإجراء من الوزارة يأتي تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة الصالة بخصوص القطعة المعروضة والوقوف على حقيقة المستندات التى تملكها حيال تلك القطعة. وأكد عبد الجواد، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن "هذه القطعة ليست من مفقودات متاحف أو مخازن وزارة الآثار".
المتحف-المصري-الكبير

المتحف الكبير يستقبل 181 قطعة بينها تمثال إخناتون

استقبل المتحف المصري الكبير 181 قطعة أثرية قادمة من المتحف المصري بالتحرير، اليوم الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل شرطة السياحة والآثار وشرطة النجدة، وتحت إشراف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف الكبير والمنطقة المحيطة. وأشار الدكتور الطيب عباس مدير الشئون الأثرية بالمتحف الكبير، في تصريح، إلى أن القطع الأثرية تنتمي إلى عصور تاريخية مختلفة، إذ تضم مجموعة من التماثيل المتميزة التي تنتمي إلى عصور الدولة الوسطى والمصنوعة من الخشب الملون، بالإضافة إلي مجموعة من نماذج المراكب والتي تحمل عليها مجموعات من البحارة.
وزيرا-السياحة-والآثار-داخل-مدافن-الكشف-الأثري-في-تونا-الجبل-بالمنيا (5)

الآثار تعلن عن كشف جديد في تونا الجبل

أعلنت وزارة الآثار، الكشف عن بقايا بيت أثري كان جزءا من مجمع سكني من العصر البطلمي بمنطقة آثار تونا الجبل بالمنيا، وذلك ضمن نتائج أعمال مدرسة حفائر المركز العلمي للتدريب بمصر الوسطي في موسمها الأول. وقال مدير عام آثار مصر الوسطي جمال السمسطاوي، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن أعمال الحفائر شملت أيضا التنظيف السطحي للطبقة الحديثة للموقع، مشيرا إلى أنه في أثناء أعمال الحفر الأثري داخل 3 غرف من المنزل تبين أن المنزل صمم على الطراز البرجي للمنازل، وهو الطراز الشائع خلال العصر البطلمي.
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