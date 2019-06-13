ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة؟

تحرير:محمد الشاملي ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م

حملة أمنية

كثف ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها.

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 15 قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل) و1127 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية. وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 973 قضية تموينية متنوعة مقابل 11085 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة،