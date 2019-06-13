جريمة

ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة؟

تحرير:محمد الشاملي ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م
حملة أمنية
حملة أمنية
كثف ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها.
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 15 قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل) و1127 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية. وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 973 قضية تموينية متنوعة مقابل 11085 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة،
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الانتحار-شنقا

«مصروف البيت» كلمة السر.. انتحار عاطل في حدائق القبة

أزمة نفسية حادة دفعت عاطلا للتخلص من حياته فشنق نفسه داخل شقته بحدائق القبة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم نقل جثته للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من شقة أحد جيرانهم، وبعد عدم استجابته لطرقهم كسروا باب الشقة، فعثروا عليه مشنوقًا في سقف منزله، انتقل رجال المباحث، وعثروا على جثة رجل يبلغ من العمر 41 سنة، منتحرا وتبين أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة.
المستشار-حسن-فريد

استمرار إخلاء سبيل الظواهري بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، على ذمة القضية رقم 318 لسنة 2013، والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد. وكانت النيابة قد اتهمت محمد الظواهري بإنشاء خلية إرهابية داخل مصر، تتبع تنظيم القاعدة بشكل غير مباشر، ويتم إدارتها بطريقة عنقودية.
حادث-الأوتستراد‎ (2)

بعد حادثة الأوتوستراد.. وصايا تجنبك حوادث الطرق

شهد طريق الأوتوستراد أمس، حادثا مروريا مفجعا، راح ضحيته 18 شخصا بينهم أفراد من أسرة واحدة، وأصيب خلاله 7 آخرون، وأشار الفحص الأولى إلى وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة للسائقين، إذ تصادمت ثلاث سيارات، اثنتان ميكروباص وأخرى نقل، أعلى كوبرى طرة فى منطقة حلوان، وبسبب ذلك الحادث الدامي وغيره، ومنعًا لتكرار وقائع مماثلة، نرصد فى السطور التالية أبرز إجراءات السلامة والتى ينصح بها خبراء المرور للحفاظ على السلامة خلال القيادة، وعلى رأسها تجنب السرعة الزائدة.
اختناق- من -الغاز

إصابة أم و4 من أطفالها بتسمم غذائي في بني سويف

أصيبت ربة منزل وأربعة من أطفالها، اليوم الخميس، باشتباه تسمم غذائي في قرية حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف، بعد إصابتهم بقئ وإسهال لتناولهما وجبة فاسدة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، إذ تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنى سويف، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بإصابة ربة منزل وأربعة من أطفالها بتسمم غذائي، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم،
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الشرطة - استعدادات أمنية (2)

كيف نفذت الداخلية خطة القبضة الحديدية طوال 31 يوما؟

"القبضة الحديدية".. تلخص هاتان الكلمتان جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق طوال شهر مايو الماضي، إذ شنَّ قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم حملات تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة وقطاع الأمن المركزي في إطار مواصلة الجهود الأمنية المكثفة التي تستهدف مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون والعناصر شديدة الخطورة، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة، وإحكام السيطرة الأمنية
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«لعب مغشوشة».. مباحث التموين تكشف حيلة مدير شركة

تعليمات وتوجيهات مستمرة من اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط الخارجين عن القانون خاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وذلك في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق؛ لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل في ضوء سياسة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، بالتصدي لوقائع الغش التجاري ومداهمة الشركات والمخازن غير المرخصة وإحباط ترويج منتجات مرفوضة جمركيا.
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الأمن الاقتصادي يضبط 2310 قضايا متنوعة في 24 ساعة

شنّت إدارات الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية، استهدفت التصدي بحزم لكل صور الخروج عن القانون، وضبط المطلوبين أمنياً؛ حيث قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بشن حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط 5 قضايا متنوعة، كما وجّهت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حملة مكبرة نجحت من خلالها في ضبط 8 قضايا "مصنفات سمعية وبصرية، ملكية فكرية، بث فضائيات"، وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1032 قضية تموينية متنوعة.
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مباحث التموين تشن حملة تفتيشية على المخابز بالجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 105 قضايا تموينية تنوعت ما بين 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 19 منشأة بدون ترخيص، و11 مخالفة عدم وجود سجل تفتيش، و14 مخالفة بيع بأزيد من السعر الرسمي.
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