رياضة

بسبب تركي الشيخ.. أزمة في اجتماع مجلس الأهلي الأخير

بعد الأزمة التي تفجرت داخل مجلس الأهلي برئاسة الخطيب بسبب ظهور الدرندلي بصحبة تركي آل الشيخ قرر الخطيب التعامل مع طلبات أعضاء المجلس على طريقة سياسة النفس الطويل
١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م
تركي والخطيب
تركي والخطيب
مخطئ من يظن أن أزمة الصورة التي ظهر فيها خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، بصحبة المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للأهلي، في حفل عيد ميلاد الإعلامية لميس الحديدي انتهت، بعد التصريحات التي خرج بها الدرندلي، عبر قناة النادي الأهلي، وحاول خلالها التأكيد على أنه لم يقصد أي شيء من وراء هذه الصورة. الأزمة ما زالت قائمة ومن الواضح أن محاولات محمود الخطيب رئيس النادي، تأجيل النقاش فيها، كانت أملًا في أن ينساها أعضاء المجلس الذين ثارت الصورة غضبهم، خاصة أن الأحداث المتلاحقة كانت كافية كي تنسى جماهير الأهلي الواقعة التي استفزتهم.
الأيام الماضية شهدت غياب خالد الدرندلي عن اجتماعات مجلس إدارة الأهلي، والتي كانت تدار على طريقة الجلسات الممتدة حتى لا يصبح متخلفًا عن الحضور في أكثر من جلسة، إلا أن الجلسة الأخيرة التي أُقيمت يوم الثلاثاء الماضي شهدت الظهور الأول لأمين صندوق القلعة الحمراء، منذ أزمة صورته مع تركي الشيخ، وعلى غير المتوقع
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الترجي يصدم «كاف» ويرفض تسليم كأس نهائي الأبطال

كشفت تقارير صحفية تونسية اليوم الخميس، عن أن نادي الترجي رفض إعادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي احتجاجًا على قرار الاتحاد الإفريقي "كاف"، إذ أكد وليد العارم في تصريحات لصحيفة «الصباح» التونسية أن الترجي متمسك بموقفه وهو عدم إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي لأن موقف الترجي التونسي سليم على حد وصفه، وأنهم سوف يلجؤون إلى المحكمة الدولية، قائلا: «على كل حال لن نخوض النهائي المعاد». وأضاف العارم خلال تصريحاته: «نحن مقتنعون بأن تتويجنا وفوزنا عن جدارة، وكنا متقدمين في النتيجة بهدف لصفر».
منتخب- مصر

تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة مصر ضد تنزانيا

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نظيره منتخب تنزانيا، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، بمدينة الإسكندرية، في أولى تجاربه الودية، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وفي المقابل جاء المنتخب التنزاني ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر وكينيا والسنغال.
عصام الحضري

أرقام.. 15 حارسا دافعوا عن عرين الفراعنة بكأس الأمم

استعرض الحساب الرسمي لاتحاد الكرة أرقام حراس المنتخب الوطني على مدار مشاركاتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك قبل أيام من خوض الفراعنة منافسات كان 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والمقامة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وذلك بعد أن نالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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محمود الخطيب العامرى فاروق

ثورة غضب أهلاوية بسبب قرار مجلس الخطيب

أٌصيب عدد كبير من جماهير النادي الأهلي، بالصدمة، بعد القرار الذي اتخذه مجلس إدارة القلعة الحمراء، بتجديد الثقة في رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي، خلال الاجتماع الذي عقده المجلس مساء أمس الثلاثاء بالجزيرة، برئاسة محمود الخطيب، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالنادى، على رأسها أزمة مباريات الدوري الممتاز.. عدد كبير من الجماهير الأهلاوية تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، للتعبير عن غضبهم بعد الحالة التي وصلت إليها ألعاب الصالات داخل النادي.
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هل تعمد الأهلي خطف الأنظار من المنتخب والزمالك؟

أخيرًا أسدل اتحاد الكرة الستار على الأزمة التي افتعلها مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب خلال الأيام الماضية، بعد أن طلب الأخير في بيان رسمي إنهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز قبل بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو وأعلن أنه لن يستكمل مبارياته في المسابقة في حالة استمرارها إلى ما بعد البطولة الأفريقية، لكن اتحاد الكرة أعلن في بيان رسمي صعوبة تنفيذ طلب الأهلي، بل وأعلن رسميا عن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في مسابقة الدوري وكذلك مباريات كأس مصر وجميعها بعد انتهاء مسابقة أمم إفريقيا.
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أول تعليق من الأهلي على بيان الجبلاية الصادم

علق العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على بيان اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة حول أزمة مباريات الدوري بعدما قررت الجبلاية استكمال مباريات الدوري و كأس مصر عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل بمشاركة 24 منتخبًا . وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا منذ قليل أوضح فيه أنه يحترم طلب الأهلي باستكمال الدوري قبل كأس أمم إفريقيا لكن رفض الأندية لاستكمال المسابقة بدون الدوليين حال دون الموافقة على طلبه.
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أول تحرك من مركز التحكيم في أزمة الأهلي واتحاد الكرة

كشف محمد عثمان، المستشار القانوني بالنادي الأهلي، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، مستمر في التصعيد بسبب قرار اتحاد الكرة المصري، حيث قدم شكوى رسمية جديدة أمام مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية يختصم فيها الجبلاية، بعدما قدم أمس شكوى مماثلة أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة. وعلمت «التحرير»، أنه خلال 48 ساعة إذا لم يحدث أي تغير في مواقف اتحاد الكرة أو استجابة للمطالب الحمراء فسوف ينتقل الأهلي للتظلم على النطاق الدولي من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية.
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