بسبب تركي الشيخ.. أزمة في اجتماع مجلس الأهلي الأخير

بعد الأزمة التي تفجرت داخل مجلس الأهلي برئاسة الخطيب بسبب ظهور الدرندلي بصحبة تركي آل الشيخ قرر الخطيب التعامل مع طلبات أعضاء المجلس على طريقة سياسة النفس الطويل

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م

مخطئ من يظن أن أزمة الصورة التي ظهر فيها خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، بصحبة المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للأهلي، في حفل عيد ميلاد الإعلامية لميس الحديدي انتهت، بعد التصريحات التي خرج بها الدرندلي، عبر قناة النادي الأهلي، وحاول خلالها التأكيد على أنه لم يقصد أي شيء من وراء هذه الصورة. الأزمة ما زالت قائمة ومن الواضح أن محاولات محمود الخطيب رئيس النادي، تأجيل النقاش فيها، كانت أملًا في أن ينساها أعضاء المجلس الذين ثارت الصورة غضبهم، خاصة أن الأحداث المتلاحقة كانت كافية كي تنسى جماهير الأهلي الواقعة التي استفزتهم.

الأيام الماضية شهدت غياب خالد الدرندلي عن اجتماعات مجلس إدارة الأهلي، والتي كانت تدار على طريقة الجلسات الممتدة حتى لا يصبح متخلفًا عن الحضور في أكثر من جلسة، إلا أن الجلسة الأخيرة التي أُقيمت يوم الثلاثاء الماضي شهدت الظهور الأول لأمين صندوق القلعة الحمراء، منذ أزمة صورته مع تركي الشيخ، وعلى غير المتوقع

الأيام الماضية شهدت غياب خالد الدرندلي عن اجتماعات مجلس إدارة الأهلي، والتي كانت تدار على طريقة الجلسات الممتدة حتى لا يصبح متخلفًا عن الحضور في أكثر من جلسة، إلا أن الجلسة الأخيرة التي أُقيمت يوم الثلاثاء الماضي شهدت الظهور الأول لأمين صندوق القلعة الحمراء، منذ أزمة صورته مع تركي الشيخ، وعلى غير المتوقع شهد الاجتماع نشوب خلاف شديد في الجلسة بين محمود الخطيب ومهند مجدي عضو مجلس الإدارة، بعدما فاجأ الأخير رئيس النادي بطلبه مناقشة هذا الملف في الجلسة.



البداية كانت من خلال رغبة أكثر من عضو في إجبار الدرندلي على تقديم اعتذار رسمي عن صورته مع تركي آل الشيخ لمجلس إدارة الأهلي وأعضاء النادي وجماهيره، إلا أن محمود الخطيب أكد لأعضاء المجلس أنه لن يستطيع إجباره على الاعتذار خاصة أنه عندما خرج في تصريحاته عبر قناة الأهلي شدد على أنه لو تكررت مقابلته مع تركي الشيخ في أي مكان لن يفكر لحظة واحدة وسيكرر ما فعله.

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وأمام عدم قدرة رئيس الأهلي على تنفيذ رغبة أعضاء المجلس تم مطالبته بمناقشة هذه الأزمة في اجتماع مجلس الإدارة، والتصويت بين الأعضاء على تجميد عضوية الدرندلي في المجلس حتى أقرب جمعية عمومية وفقًا للائحة النادي.



الخطيب قرر التعامل مع طلبات أعضاء المجلس على طريقة سياسة النفس الطويل، إذ وعدهم بمناقشة الأمر في اجتماع مجلس الإدارة دون أن يحدد موعدًا محددًا، وفي ظل الأحداث المتلاحقة التي يعيشها النادي وأزمة استكمال مباريات الدوري وعدم حضور الدرندلي للجلسات الأخيرة لم يتم فتح هذا الملف، وبمجرد ظهور أمين صندوق الأهلي في اجتماع المجلس الأخير فوجئ محمود الخطيب بطلب مهند مجدي مناقشة ملف أزمة صورة الدرندلي مع تركي الشيخ.

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رئيس الأهلي طالب تأجيل الأمر من جديد، لأن الجلسة تتضمن بنودا عديدة لا بد من الانتهاء منها، إلا أن مهند مجدي أصر على مناقشة هذا الملف، فما كان من الخطيب إلا أن جدد طلبه تأجيل الأمر، لأنه لن يستطيع مناقشة هذه الأزمة في غياب اثنين من كبار المجلس، هما العامري فاروق نائب الرئيس وخالد مرتجي عضو المجلس، واللذان لم يحضرا الجلسة ومعهما أيضًا رانيا علواني.



ولم يمر الأمر مرور الكرام لأن مهند أصر على تحديد موعد لمناقشة الأمر، فما كان من الخطيب إلا أن طالبه بالهدوء وتأجيل الأمر حتى أول اجتماع يحضره المجلس بكامل هيئته، وهو رد لم يقتنع به مهند الذي رد على الخطيب قائلًا: «يبقى الملف ده مش هناقشه خالص، لأن مفيش جلسة بيحضرها كل الأعضاء، ودائمًا ما يتغيب عضو أو اثنان عن الجلسات».

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إصرار الخطيب على عدم مناقشة الملف أثار غضب مهند مجدي الذي وافق على تأجيل الأمر لبعض الوقت، وفاجأ الخطيب بعد مرور جزء من الاجتماع بالانسحاب من الجلسة، عندما كان رئيس النادي يؤهل نفسه للرحيل لشعوره بالإرهاق، وطالب باقي أعضاء المجلس باستكمال الجلسة على أن يقوم خالد الدرندلي بإدارة باقي جدول الأعمال.



الخطيب فوجئ برد فعل مهند الرافض لاستكمال الجلسة واستفسر منه عن سبب رغبته في الرحيل فرد عليه قائلًا: «مرتبط بمواعيد.. عندي شغل.. ومواعيد تانية ولازم أمشي دلوقتي»، وخرج بعدها مهند مسرعًا بعدما قام بجمع أغراضه وأوراقه وعلامات الغضب تعلو وجهه.



أكثر من عضو في المجلس اتصل بمهند مجدي عقب انتهاء الاجتماع للاستفسار منه عن سبب رفضه استكمال الجلسة، ورحيله بهذه الطريقة، فما كان منه إلا أن أكد لهم أنه لن يحضر جلسة يديرها الدرندلي، بعد الأزمة التي افتعلها وعدم معاقبته عليها حتى الآن، بل يتم مكافأته بإدارة اجتماع مجلس إدارة، لأن الخطأ الذي ارتكبه لم يكن في حق رئيس النادي وحده، بل في حق النادي الأهلي وأعضاء المجلس بالكامل، وأعضاء النادي وجماهيره ولا بد من اعتذار الدرندلي رسميا أو اتخاذ موقف رادع ضده.

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الموقف الذي اتخذه مهند لن يكون الوحيد في المرحلة المقبلة، لأن هناك أكثر من عضو يرفض فكرة مرور الواقعة مثلما يرغب رئيس الأهلي، أبرزهم العامري فاروق ورانيا علواني ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي الذين يروون أنهم تعرضوا للضرر من تصرف أمين صندوق النادي ومع ذلك يصر الخطيب على تمرير الأمر وكأنه لم يكن.