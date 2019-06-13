رئيس الزمالك: مستعد لاستكمال الدوري قبل أمم إفريقيا

تحرير:محمد حسن صيام ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م

الزمالك

فجر رئيس نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكد في تصريحات تليفزيونة أنه وافق على مقترح يقضى بخوض مباريات الدوري الباقية للفريق الأبيض قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، حيث إنه وافق على استكمال الدوري قبل بطولة كأس الأمم لأن البطولة ستبدأ يوم الجمعة من الأسبوع القادم قائلًا: «موافق ألعب قبل كأس الأمم عشان المنتخب هيلعب يوم الجمعة بالليل وأنا ألاعب الجونة قبل صلاة الجمعة وبعد الصلاة مع الإسماعيلي وبالليل هلاعب الأهلي».

وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أن ما يحدث من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي عبث، قائلًا: «بيانات من المتحدث الرسمي وحيث إن المعركة مستمرة.. معركة إية يابني؟.. مصر أهم.. تاني طظ في الأهلي وطظ في الزمالك 100 مرة بلدنا أهم ونجاح البطولة الإفريقية أهم والكلام ده مش دلوقتي الكلام ده أنا قولته لما كنت