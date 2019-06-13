رياضة

رئيس الزمالك: مستعد لاستكمال الدوري قبل أمم إفريقيا

تحرير:محمد حسن صيام ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م
الزمالك
الزمالك
فجر رئيس نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكد في تصريحات تليفزيونة أنه وافق على مقترح يقضى بخوض مباريات الدوري الباقية للفريق الأبيض قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، حيث إنه وافق على استكمال الدوري قبل بطولة كأس الأمم لأن البطولة ستبدأ يوم الجمعة من الأسبوع القادم قائلًا: «موافق ألعب قبل كأس الأمم عشان المنتخب هيلعب يوم الجمعة بالليل وأنا ألاعب الجونة قبل صلاة الجمعة وبعد الصلاة مع الإسماعيلي وبالليل هلاعب الأهلي».
وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أن ما يحدث من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي عبث، قائلًا: «بيانات من المتحدث الرسمي وحيث إن المعركة مستمرة.. معركة إية يابني؟.. مصر أهم.. تاني طظ في الأهلي وطظ في الزمالك 100 مرة بلدنا أهم ونجاح البطولة الإفريقية أهم والكلام ده مش دلوقتي الكلام ده أنا قولته لما كنت
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الترجي يصدم «كاف» ويرفض تسليم كأس نهائي الأبطال

كشفت تقارير صحفية تونسية اليوم الخميس، عن أن نادي الترجي رفض إعادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي احتجاجًا على قرار الاتحاد الإفريقي "كاف"، إذ أكد وليد العارم في تصريحات لصحيفة «الصباح» التونسية أن الترجي متمسك بموقفه وهو عدم إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي لأن موقف الترجي التونسي سليم على حد وصفه، وأنهم سوف يلجؤون إلى المحكمة الدولية، قائلا: «على كل حال لن نخوض النهائي المعاد». وأضاف العارم خلال تصريحاته: «نحن مقتنعون بأن تتويجنا وفوزنا عن جدارة، وكنا متقدمين في النتيجة بهدف لصفر».
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تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة مصر ضد تنزانيا

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نظيره منتخب تنزانيا، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، بمدينة الإسكندرية، في أولى تجاربه الودية، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وفي المقابل جاء المنتخب التنزاني ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر وكينيا والسنغال.
عصام الحضري

أرقام.. 15 حارسا دافعوا عن عرين الفراعنة بكأس الأمم

استعرض الحساب الرسمي لاتحاد الكرة أرقام حراس المنتخب الوطني على مدار مشاركاتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك قبل أيام من خوض الفراعنة منافسات كان 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والمقامة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وذلك بعد أن نالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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الجبلاية يحدد موعد معركة الأهلي والزمالك في السوبر

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، موعد مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الزمالك والأهلي، حيث تقرر أن تقام المباراة عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخب، حيث تقرر إقامته يوم 18 من شهر سبتمبر المقبل. وأعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.
خالد-جلال

مدرب الزمالك يحدد موعد عودة الفريق للتدريبات

أخطر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبي فريقه بموعد العودة إلى التدريبات الجماعية، حيث حدد يوم الأحد المقبل، الموافق 16 من شهر يونيو الجاري، وذلك عقب الانتهاء من الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون والتي تستمر لمدة 11 يوما، ويستعد فريق القلعة البيضاء عقب العودة للتدريبات لمباريات الدوري الممتاز المتبقية أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي، والمقرر لها حتى الآن عقب كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستنطلق في يوم 21 من شهر يونيو الجاري.
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تعليق ناري من نجل رئيس الزمالك على بيان الأهلي

علق أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ونجل رئيس القلعة البيضاء الحالي على بيان مجلس إدارة النادي الأهلي الأخير بشأن تصعيد أزمة مؤجلات الدوري المصري الأهلي إلى مركز التحكيم والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والمحكمة الرياضية. وغرد أحمد مرتضى منصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "مع كامل الاحترام، هو الكلام دا بجد، عندنا كأس أمم خلينا نقف جنب مصر زي ما كلنا وقفنا جنبكم وسبناكم تجيبوا فرقة تانية تلعب الدور التاني".
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الزمالك يمنع لاعبه من خوض المران لهذا السبب

رفض الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، خوض مصطفى محمد لاعب الفريق، الذي انتهت إعارته من صفوف طلائع الجيش، خوض التدريبات اليوم، حيث منع مسئولو الفارس الأبيض خوض مصطفى محمد التدريبات مع الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت، كما رفضوا خوضه بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيم بالنادي، وبرر الجهاز الفني للزمالك هذا القرار برغبتهم في عدم تشتيت اللاعبين بانضمام العناصر التي انتهت فترة إعارتهم، قبل انتهاء الموسم الجاري من بطولة الدوري الممتاز.
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