أرقام.. 15 حارسا دافعوا عن عرين الفراعنة بكأس الأمم

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م

عصام الحضري

استعرض الحساب الرسمي لاتحاد الكرة أرقام حراس المنتخب الوطني على مدار مشاركاتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك قبل أيام من خوض الفراعنة منافسات كان 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والمقامة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وذلك بعد أن نالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

ودافع 15 حارسًا عن عرين الفراعنة في كأس الأمم، وجاء في مقدمتهم عصام الحضري، الذي لعب 28 مباراة في 7 بطولات، واستقبل خلالها 16 هدفًا، وحل ثانيًا نادر السيد، حيث شارك في 16 مباراة في 4 بطولات، استقبلت شباكه خلالها 13 هدفًا. 15 حارسا دافعوا عن عرين منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية على مدار التاريخ. #مصر_2019