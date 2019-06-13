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سالي عبد السلام تؤكد أن الضغط النفسي وراء مرضها

تحرير:التحرير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م
سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
قبل عدة شهور أعلنت الإعلامية سالي عبد السلام عن شفائها من مرض مناعى يهاجم شعرها ويجعله يتساقط بكمية كبيرة، بعد خضوعها لدورة علاج على فترة طويلة، ولكن أمس فاجأت سالي متابعيها على السوشيال ميديا بأن هذا المرض عاد وهاجمها من جديد، إذ كتبت: «اتأكدنا والتحاليل كمان، وتانى مالهاش سبب، كلها بسبب الضغط النفسي والزعل، جسمك ومناعتك تهاجم الشعر وبدأت تكثر لأنها نشطة الحمد لله، سبحانك محدش مبسوط 100% وراضيين وبتيجى حاجات تحزن أقرب ناس ليا تتفاجئ إنك شفتها لما تعرفها منك، وعمره ما بان عليا، ميعرفوش شايفينك من برا بس جسمك بيبقى أذكى منك!».
وأضافت سالى عبد السلام: «نبدأ تالت وجرعات تالت وكورتيزون أقراص وحقن وحقن فى الراس تانى، الـ70 شكة كل أسبوع عداهم فى عضم راسى، عداهم، ربى يعلم بوجع وألم الكورتيزون فى الراس بالذات، بيحرق وتقيل زي الزيت عشان يدخل الراس وصداعه ربنا يعفو عنا منه، أمي يا حبيبتي راحت معايا مرة من منظرى مستحملتش تيجى
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