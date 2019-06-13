تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة مصر ضد تنزانيا

تحرير:محمد حسن صيام ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م

مصر

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نظيره منتخب تنزانيا، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، بمدينة الإسكندرية، في أولى تجاربه الودية، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وفي المقابل جاء المنتخب التنزاني ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر وكينيا والسنغال.

وتقرر أن يرتدى المنتخب الوطني الزى التقليدى القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء أمام نظيره تنزانيا خلال المباراة في حين يظهر الضيوف بالزى الأزرق، وتم الاتفاق في المؤتمر الفني الخاص بالمباراة على إجراء 6 تغييرات فى المباراة. ويدير المباراة طاقم حكام مصري دولي مكون من: محمد عادل ويعاونه