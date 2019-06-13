تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة مصر ضد تنزانيا
تحرير:محمد حسن صيام
١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م
مصر
يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نظيره منتخب تنزانيا، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، بمدينة الإسكندرية، في أولى تجاربه الودية، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وفي المقابل جاء المنتخب التنزاني ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر وكينيا والسنغال.
وتقرر أن يرتدى المنتخب الوطني الزى التقليدى القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء أمام نظيره تنزانيا خلال المباراة في حين يظهر الضيوف بالزى الأزرق، وتم الاتفاق في المؤتمر الفني الخاص بالمباراة على إجراء 6 تغييرات فى المباراة.
ويدير المباراة طاقم حكام مصري دولي مكون من: محمد عادل ويعاونه
وتقرر أن يرتدى المنتخب الوطني الزى التقليدى القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء أمام نظيره تنزانيا خلال المباراة في حين يظهر الضيوف بالزى الأزرق، وتم الاتفاق في المؤتمر الفني الخاص بالمباراة على إجراء 6 تغييرات فى المباراة.
ويدير المباراة طاقم حكام مصري دولي مكون من: محمد عادل ويعاونه سمير جمال ويوسف البساطي.
واستقر أجيري على التشكيل الذي سيخوض به مباراة منتخب مصر ضد تنزانيا ويضم:
حراسة المرمى: محمد الشناوى.
الدفاع: أحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى وأيمن أشرف.
الوسط: طارق حامد ونبيل دونجا وعمرو وردة وعبد الله السعيد ووليد سليمان.
الهجوم: أحمد على.