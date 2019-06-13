رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة مصر ضد تنزانيا

تحرير:محمد حسن صيام ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م
مصر
مصر
يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نظيره منتخب تنزانيا، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، بمدينة الإسكندرية، في أولى تجاربه الودية، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وفي المقابل جاء المنتخب التنزاني ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر وكينيا والسنغال.
وتقرر أن يرتدى المنتخب الوطني الزى التقليدى القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء أمام نظيره تنزانيا خلال المباراة في حين يظهر الضيوف بالزى الأزرق، وتم الاتفاق في المؤتمر الفني الخاص بالمباراة على إجراء 6 تغييرات فى المباراة. ويدير المباراة طاقم حكام مصري دولي مكون من: محمد عادل ويعاونه
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الترجي يصدم «كاف» ويرفض تسليم كأس نهائي الأبطال

كشفت تقارير صحفية تونسية اليوم الخميس، عن أن نادي الترجي رفض إعادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي احتجاجًا على قرار الاتحاد الإفريقي "كاف"، إذ أكد وليد العارم في تصريحات لصحيفة «الصباح» التونسية أن الترجي متمسك بموقفه وهو عدم إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي لأن موقف الترجي التونسي سليم على حد وصفه، وأنهم سوف يلجؤون إلى المحكمة الدولية، قائلا: «على كل حال لن نخوض النهائي المعاد». وأضاف العارم خلال تصريحاته: «نحن مقتنعون بأن تتويجنا وفوزنا عن جدارة، وكنا متقدمين في النتيجة بهدف لصفر».
عصام الحضري

أرقام.. 15 حارسا دافعوا عن عرين الفراعنة بكأس الأمم

استعرض الحساب الرسمي لاتحاد الكرة أرقام حراس المنتخب الوطني على مدار مشاركاتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك قبل أيام من خوض الفراعنة منافسات كان 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والمقامة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وذلك بعد أن نالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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رئيس الزمالك: مستعد لاستكمال الدوري قبل أمم إفريقيا

فجر رئيس نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكد في تصريحات تليفزيونة أنه وافق على مقترح يقضى بخوض مباريات الدوري الباقية للفريق الأبيض قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، حيث إنه وافق على استكمال الدوري قبل بطولة كأس الأمم لأن البطولة ستبدأ يوم الجمعة من الأسبوع القادم قائلًا: «موافق ألعب قبل كأس الأمم عشان المنتخب هيلعب يوم الجمعة بالليل وأنا ألاعب الجونة قبل صلاة الجمعة وبعد الصلاة مع الإسماعيلي وبالليل هلاعب الأهلي».
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منتخب-مصر (1)

مفاجآت في تشكيل منتخب الفراعنة ضد تنزانيا

استقر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، على التشكيل الذي سيخوض به، أولى مبارياته الودية بمعسكره الحالي بالإسكندرية، عندما يواجه منتخب تنزانيا، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، استعدادًا لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى بجانب كلًا من زيمبابوي، أوغندا والكونغو الديمقراطية، في المقابل جاء المنتخب التنزانى ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر، كينيا والسنغال.
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«المعلم»يكشف حقيقة إصابة 6 لاعبين بأنفلونزا الخنازير

كشف حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب الفراعنة والذي نجح في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية في ثلاث نسخ متتالية 2006- 2008- 2010 أنه قبل بطولة 2010 في أنجولا تعرض 6 لاعبين من المنتخب الوطني للإصابة بأنفلونزا الخنازير، حيث أوضح المعلم خلال تصريحات تليفزيونة لقناة "time sports" أن بطولة 2010 كانت الأصعب طوال مشواره التدريبي مع الفراعنة لتعرض تعرض 6 أو 7 لاعبين للإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير، وكان أغلبهم من المهاجمين وعماد متعب على رأسهم، الأمر الذى أدى لفصل اللاعبين وتسكين كل لاعب فى غرفة منفردة، وإخلاء الفندق من الإعلاميين.
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أمم إفريقيا.. تعرف على قائمة منتخب مدغشقر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مدغشقر بقيادة نيكولاس دوبو قائمة الفريق استعدادُا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء المقبل، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، ومنح الكاف الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط، وهدد المنتخبات بأنه في حال عدم وصول القوائم في موعدها سيتم توقيع غرامة مالية وتقليص قائمته من 23 إلى 21 لاعبًا.
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اتحاد الكرة يعلن حكام وديتي المنتخب الوطني

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقمي حكام وديتي المنتخب الوطني أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو الحالي استعداداً لفعاليات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بنظامها الجديد بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 24 منتخباً. ودخل المنتخب الوطني معسكراً مغلقاً في برج العرب بالإسكندرية استعداداً للمونديال الإفريقي، ومن المنتظر أن يتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب التنزاني يوم 13 يونيو، بينما يخوض المنتخب الودية الثانية أمام المنتخب الغيني يوم 16 يونيو.
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