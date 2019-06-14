استهلاكها اقتصادي.. أفضل السيارات الكهربائية

تحدد المسافات التي يمكن أن تقطعها السيارات باستخدام الشحن الموجود في البطارية، وهو الأمر الذي يجعلها متفوقة على قريناتها من الموديلات الكهربائية في الأسواق العالمية

تحرير:محمود نبيل ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

نيرو

تتمتع العديد من السيارات الكهربائية بإمكانات كبيرة على مستوى استهلاك الشحن المخزن في البطارية، وهو الأمر الذي يصنع لها عنصر تفوق على حساب الموديلات الأخرى، والتي لا تملك نفس المستويات من الاستهلاك، ما يجعلها ذات موثوقية كبيرة في الأسواق العالمية. وخلال السنوات القليلة الماضية أولت الشركة العالمية المصنعة للسيارات الكهربائية اهتماما كبيرا بالشحن الكهربائي، وقدرات المركبات على استهلاكه في أثناء السير، الأمر الذي نجح في جعل هذه الموديلات هي الأكثر طلبًا في الأسواق العالمية بين العشرات من السيارات الكهربائية.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "هايبرد كارز" المتخصص في متابعة السيارات الكهربائية، وبالأخص الأنواع الهجين منها، مجموعة السيارات الأفضل من حيث استهلاك الكهرباء المخزنة في البطارية. أودي E-Tron تعد أودي E-Tron لعام 2019 واحدة من أهم السيارات التي تراعي استهلاك الكهرباء في الموديلات الكهربائية، حيث