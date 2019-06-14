استهلاكها اقتصادي.. أفضل السيارات الكهربائية

تحدد المسافات التي يمكن أن تقطعها السيارات باستخدام الشحن الموجود في البطارية، وهو الأمر الذي يجعلها متفوقة على قريناتها من الموديلات الكهربائية في الأسواق العالمية
تتمتع العديد من السيارات الكهربائية بإمكانات كبيرة على مستوى استهلاك الشحن المخزن في البطارية، وهو الأمر الذي يصنع لها عنصر تفوق على حساب الموديلات الأخرى، والتي لا تملك نفس المستويات من الاستهلاك، ما يجعلها ذات موثوقية كبيرة في الأسواق العالمية.
وخلال السنوات القليلة الماضية أولت الشركة العالمية المصنعة للسيارات الكهربائية اهتماما كبيرا بالشحن الكهربائي، وقدرات المركبات على استهلاكه في أثناء السير، الأمر الذي نجح في جعل هذه الموديلات هي الأكثر طلبًا في الأسواق العالمية بين العشرات من السيارات الكهربائية.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "هايبرد كارز" المتخصص في متابعة السيارات الكهربائية، وبالأخص الأنواع الهجين منها، مجموعة السيارات الأفضل من حيث استهلاك الكهرباء المخزنة في البطارية.
أودي E-Tron
تعد أودي E-Tron لعام 2019 واحدة من أهم السيارات التي تراعي استهلاك الكهرباء في الموديلات الكهربائية، حيث
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "هايبرد كارز" المتخصص في متابعة السيارات الكهربائية، وبالأخص الأنواع الهجين منها، مجموعة السيارات الأفضل من حيث استهلاك الكهرباء المخزنة في البطارية.
أودي E-Tron
تعد أودي E-Tron لعام 2019 واحدة من أهم السيارات التي تراعي استهلاك الكهرباء في الموديلات الكهربائية، حيث تعمل ببطارية ليثيوم أيون تبلغ 95 كيلووات في الساعة ومحركات كهربائية مزدوجة توفر نطاق قيادة أقصى يقدر بـ204 أميال، وهي مستويات تمكنها من أن تكون من بين أفضل السيارات الكهربائية الموجودة على مستوى الأسواق العالمية من حيث استهلاك القوة الكهربائية المخزنة في البطارية.
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نيسان ليف بلس
تعمل نيسان ليف بلس كإصدار طويل للسيارة القياسية الشهيرة، ويحتوي على بطارية ليثيوم أيون أكبر بقدرة 62 كيلووات في الساعة ومحرك كهربائي فردي أقوى قليلاً ما يمكنها من قطع مسافة تقدر بنحو 226 ميلًا مقابل الشحن المخزن في البطارية، كما أنها من بين السيارات الأكثر مراعاة لعوامل البيئة النظيفة التي تساعدها في التخلص من موادها دون صعوبة، وهو الأمر الذي لا تزال العشرات من الشركات العالمية غير ناجحة في إنجازه.
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شيفروليه بولت
تعد ضمن الموديلات الفعالة للغاية، وهي لديها محرك كهربائي واحد و60 كيلووات ساعة على مستوى البطارية، والتي توفر مجموعة كهربائية صافية من 238 ميلا، وهذا يعني أن البطارية والمحرك الكهربائي لا يهدران الكثير من الطاقة ويقومان بعمل جيد في تجديدها عندما تكون السيارة في حالة تأهب أو كبح، الأمر الذي يضعها من بين السيارات التي تستطيع تقديم أداء قوي في العديد من الأسواق العالمية، بما يؤهلها لمنافسة السيارات الكهربائية التي تنتمي لنفس الطراز.
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كيا نيرو
أصبحت هيونداي وكيا بشكل سريع قوة يجب حسابها في مجال السيارة الكهربائية، حيث تعد كيا نيرو الكهربائية مثالًا ساطعًا على براعة العلامة التجارية الكورية في صناعة الموديلات الكهربائية، كما أنها تتميز ببطارية ليثيوم أيون تبلغ 64 كيلووات في الساعة ومحرك كهربائي منفرد جيدًا لمجموعة قيادة رائعة تبلغ 239 ميلًا، وهي بالطبع مواصفات تسمح لها بأن تغزو العديد من الأسواق العالمية التي تستوعب العشرات من الموديلات الكهربائية المتطورة.
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هيونداي كونا
هي شقيقة السيارة كيا نيرو التي تمتلك شهرة واسعة على مستوى الأسواق العالمية في الوقت الحالي، ولا شك أنها من بين السيارات التي يجب أن يُحسب لها بشكل خاص، لا سيما أن الشركة الكورية العملاقة تحرص على تطويرها بشكل رئيسي في السنوات الأخيرة.
وراعت الشركة العالمية العديد من المقومات التي تجعل سيارتها الكهربائية ذات شأن كبير في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة، وبالأخص في الأشهر القليلة الماضية.