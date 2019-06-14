خبراء: تحسن المناخ الاستثماري مرهون بأسعار الفائدة

يقصد بسعر الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك بأنه نسبة التكلفة التي يدفعها العميل للبنك من إجمالي القرض خلال فترة زمنية معينة، بخلاف أصل مبلغ القرض
تؤثر معدلات الفائدة المرتفعة سلبًا على مناخ الاستثمار في مصر، حيث تحجم الشركات عن الاقتراض من البنوك لوصول معدلات الفائدة لمستويات 20%، ومع استمرار معدلات التضخم في المنحنى الصعودي يتضاءل الأمل في أى خفض لأسعار الفائدة على المدى القريب.
وارتفع التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.1% في مايو من 13% في أبريل الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.
ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم في مصر إلى مستوى 16% خلال الربع الثالث من العام الجاري مع تطبيق إجراءات خفض الدعم عن الوقود والكهرباء.
وهو ما يجبر البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بشهر يوليو القادم.
ومنذ فبراير الماضي استقرت معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 15.75% و16.75% على الترتيب، على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.25%.
ويبلغ متوسط أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك لإقراض
وهو ما يجبر البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بشهر يوليو القادم.
ومنذ فبراير الماضي استقرت معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 15.75% و16.75% على الترتيب، على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.25%.
ويبلغ متوسط أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك لإقراض الشركات لتمويل النفقات الرأسمالية نحو 20%.
تحسن المناخ الاستثماري مرهون بخفض أسعار الفائدة
ورهن مستثمرون ورجال صناعة تحسن المناخ الاستثماري وعودة الشركات للتوسع في ضخ مزيد من الاستثمارات إلى خفض أسعار الفائدة لأقل من 13%، وهو ما سيسهم في جذب مستثمرين جدد للسوق المصرية.
ويستبعد محللون اقتصاديون قيام البنك المركزي بأي خفض لأسعار الفائدة قبل الربع الرابع من العام الجاري.
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تراجع مستمر للاستثمار الأجنبي المباشر رغم الإصلاحات الاقتصادية
وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية جديدة تتراوح بين 8 و8.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2019/2020.
واتخذت مصر عدة إجراءات اقتصادية لدعم مناخ الاستثمار تضمنت إصدار قانون جديد للاستثمار، وإصدار قوانين الشركات وسوق المال والإفلاس، إضافة إلى تعديل بعض السياسات النقدية التي تضمن توفر العملة الأجنبية مثل تعويم الجنيه، ورغم كل هذه الإجراءات فإن أرقام الاستثمار الأجنبي لم تعكس هذه الإجراءات الإصلاحية.
وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 24.5% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضي.
وحسب بيانات المركزي فإن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين 2.8 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2017.
أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من ربحية الشركات
ويرى دكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أن معدلات التضخم في مصر تُشكل خطورة كبيرة على الاستثمار المحلي والأجنبي، إذ يتسبب التضخم المرتفع في إبقاء البنك المركزي على معدلات فائدة مرتفعة، وهو ما يرفع تكلفة حصول المستثمر على التمويل المطلوب سواء من أجل التوسع أو إنشاء استثمارات جديدة.
ويساعد رفع أسعار الفائدة على الاحتفاظ بالقيمة الشرائية للعملة المحلية أو جزء منها خاصة في حالة التضخم الناتج عن العرض مثل زيادة تكلفة الإنتاج، كما يساعد أيضا على سحب السيولة من أيدي المواطنين عبر جذبهم إلى ودائع البنوك وبالتالي خفض الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي تراجع الأسعار لو كان التضخم ناتجا عن زيادة الطلب عن العرض.
ويشجع سعر الفائدة المنخفض المستثمرين على الاقتراض من البنوك مع التكلفة المنخفضة للفائدة وبالتالي ضخ المزيد من الاستثمارات وإنشاء مشروعات جديدة وتوظيف المزيد من العمالة، وبالتالي زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقال محمد يوسف، الخبير الاقتصادي، إن زيادة أسعار الفائدة تُزيد -بنفس النسبة أو بنسبة أكبر- من تكاليف التمويل والاستثمار فى المشروعات الجديدة، وترفع من عبء المديونيات فى المشروعات القائمة.
ويقلل سعر الفائدة المرتفع من فرص الاستقرار فى ربحية المشروعات الاستثمارية المستهدفة، وهو ما يمثل عنصرا طاردا للاستثمار الأجنبى المباشر.. حسب يوسف.