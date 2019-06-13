بعد هجوم الطوربيد.. 12 معلومة عن ناقلتي خليج عمان

تحرير:التحرير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م

خليج عمان

أكد الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية ومقره البحرين، تلقيه لنداءات استغاثة صباح الخميس من سفينتين في خليج عُمان، لتتوالى الأنباء بعدها حول حوادث تعرضت لها سفينتان ناقلتان للنفط، بحسب "سي إن إن عربية" وأعلنت الكويت رفع حالة الاستعداد القصوى، بعد الحادث، ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصدر -لم تسمّه- في البترول، إنه "تتم متابعة السفن الكويتية والبيانات الرسمية للتعامل وفق مناطق الحوادث". وارتفعت أسعار النفط اليوم 4% بعد الحادث، وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3% إلى 61.97 دولار للبرميل.

نستعرض لكم ما نعلمه عن السفينتين: سفينة كوكوكا كورايجس: - تحمل علم باناما - تدار من قبل شركة BSM ومقرها سنغافورة - تملكها شركة كوكوكا سانغيو ومقرها اليابان - كانت تحمل مادة الإيثانول لحظة تعرضها للهجوم في طريقها إلى سنغافورة - على متنها 21 بحارا أصيب أحدهم فقط - كانت السفينة على بعد 70 ميلا بحريا عن