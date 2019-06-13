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بعد هجوم الطوربيد.. 12 معلومة عن ناقلتي خليج عمان

تحرير:التحرير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م
خليج عمان
خليج عمان
أكد الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية ومقره البحرين، تلقيه لنداءات استغاثة صباح الخميس من سفينتين في خليج عُمان، لتتوالى الأنباء بعدها حول حوادث تعرضت لها سفينتان ناقلتان للنفط، بحسب "سي إن إن عربية" وأعلنت الكويت رفع حالة الاستعداد القصوى، بعد الحادث، ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصدر -لم تسمّه- في البترول، إنه "تتم متابعة السفن الكويتية والبيانات الرسمية للتعامل وفق مناطق الحوادث". وارتفعت أسعار النفط اليوم 4% بعد الحادث، وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3% إلى 61.97 دولار للبرميل.
نستعرض لكم ما نعلمه عن السفينتين: سفينة كوكوكا كورايجس: - تحمل علم باناما - تدار من قبل شركة BSM ومقرها سنغافورة - تملكها شركة كوكوكا سانغيو ومقرها اليابان - كانت تحمل مادة الإيثانول لحظة تعرضها للهجوم في طريقها إلى سنغافورة - على متنها 21 بحارا أصيب أحدهم فقط - كانت السفينة على بعد 70 ميلا بحريا عن
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العسكري السوداني: لن نسمح لأعضاء المجلس بالترشح للرئاسة

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين الكباشي، إنه لن يسمح بالاعتصام مجددا أمام مقار الجيش في الخرطوم، مشيرا في تصريحات لقناة الحرة، اليوم الخميس، إلى أن المجلس العسكري طالب الوسيط الإثيوبي، باستئناف التفاوض مع ممثلي قوى الحرية والتغيير، خلال 24 ساعة، لكن التحالف المعارض يرفض الاستجابة للدعوة، وشدد على أنه "لا الولايات المتحدة ولا أي جهة أخرى كانت تملي علينا شروطا أو مطالب، والمسؤول الأمريكي الذي زار الخرطوم لم يأت بمطالب".
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توتر في خليج عُمان.. تفجير وتأهب وتصريحات دولية

في غضون فترة قصيرة أصبح الخليج البؤرة الأكثر توترا على سطح الأرض، فلم يصعد به إلى نقطة القلق، سخونة الأحداث السياسية شبه المعتادة بالمنطقة التي تسعى بعض دولها لقيادتها، فحسب، بقدر ما أشعلتها مؤخرا، التطورات الخطيرة غير المألوفة في مياهها، والتي بدأت بعمليات تخريب لأربع سفن قرب سواحل الإمارات، حتى وصلت اليوم ذروتها مع تعرض ناقلتين نفط في خليج عمان، لهجوم غامض باستخدام طوربيد، وسط حالة دولية من الترقب والاستنفار، صاحبتها ردود فعل مستنكرة للهجوم ومطالبة جميع الأطراف بالمنطقة بالالتزام بضبط النفس.. وانعكس الهجوم الأخير أيضا على أسعار النفط عالميا.
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إيران تدعو لتعاون دولي لحماية الممرات المائية

أعربت الحكومة الإيرانية عن قلقها بشأن ما يشتبه بأنها هجمات على ناقلتين في خليج عمان، وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الخميس، إن طهران مستعدة لتعاون أمني إقليمي لحماية الممرات المائية الاستراتيجية". ونقلت وكالة فارس للأنباء عن "ربيعي"، إنه يجب على كل دول المنطقة أن تحذر الوقوع في شرك من يستفيدون من انعدام الأمن الإقليمي. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن حادث ناقلتي النفط في خليج عمان اليوم ”مريب“، داعيا إلى حوار إقليمي لتجنب التوتر.
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أوروبا تدعو لـ«تفادي الاستفزاز» بعد حادث الناقلة

دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الخميس، إلى أقصى درجات ضبط النفس بعد حادثة تعرض ناقلتي نفط لهجوم لم تتضح ظروفه بعد في خليج عمان. وقالت المتحدثة باسم "موجيريني": "لا تحتاج المنطقة إلى أسباب جديدة مزعزعة للاستقرار ومسببة للتوتر وبالتالي تجدد الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي دعوتها لأقصى درجات ضبط النفس وتفادي أي استفزاز". وأضافت: "نجمع معلومات حول الاعتداء الذي استهدف الناقلتين في خليج عمان".
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البورصات والنفط ضحايا حادث استهداف ناقلتي خليج عمان

لا شك أن التأثيرات الاقتصادية التي قد تنتج عن حادثة استهداف ناقلتي نفط خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في خليج عمان، تفوق غيرها من التأثيرات السياسية المتوقع أن تصحب الحادثة في المنطقة الملتهبة منذ ما يزيد على شهر كامل. ولم يحتج التأثير الاقتصادي، وبالأخص في قطاع النفط، لأكثر من ساعة واحدة حتى تظهر عليه أول الآثار السلبية على مستوى الأسعار، لا سيما أن الحادث كان بمنزلة ضربة لاستقرار أهم الممرات الملاحية الموجودة في العالم خلال عقود طويلة.
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كيف تأثرت أسعار النفط بعد الهجوم على ناقلتين في خليج عُمان؟

صعدت أسعار النفط لأكثر من 4% بعدما قالت وحدة تابعة للأسطول الملكي البريطاني إنها على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران. وعلى أثر ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين لتسجل 61.97 دولار للبرميل بزيادة بلغت 4% أى دولارين ، حيث زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7% إلى 52.55 دولار للبرميل. ونقلت صحيفة (تريد ويندز) المعنية بالشحن عن مصادر لم تحددها أن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.
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أول تعليق من إيران على حادث تفجير ناقلتي خليج عمان

أعربت إيران، عن ارتيابها من توقيت الهجوم الغامض الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان، صباح اليوم، ووصف عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الحادث بـ"المشبوه" وتوقيته حساس، خاصة وأن إحدى الناقلتين يابانية، موضحا في تغريدة عبر "تويتر"، أن الحادث تزامن مع لقاء آبي شينزو رئيس الوزراء الياباني، مع آية الله علي خامئني قائد الثورة الإسلامية في إيران، مؤكدا أن ما حدث "يبعث بالقلق"، مشيرا إلى هذه الحادثة "تأتي على عكس التوجهات الإقليمية وتوجهات المنطقة والعالم لخفض التوتر وإعادة الهدوء إلى المنطقة.. وأن إيران تدعم التعاون والحوار في المنطقة".
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الشركة المالكة: ناقلة النفط لم تغرق.. والانفجار غامض

قال المتحدث باسم شركة "فرونت لاين" النرويجية، المالكة لناقلة النفط "فرونت ألتير" التي تعرضت لحادث غامض في خليج عمان، إن سبب الانفجار على ناقلة النفط لم يعرف بعد. وردا على ما أعلنته وسائل إعلام إيرانية بشأن غرق ناقلة النفط في خليج عمان، مؤكدا أن «"فرونت ألتير" لم تغرق والنيران مشتعلة بها»، وأن "كامل الطاقم تم إخلائه وهم في أمان"، يأتي هذا بعدما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن السفن الإيرانية انتشلت 44 بحارا من ناقلتي نفط في بحر الخليج في عمان، وتم نقلهم إلى ميناء جاسك، بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان.
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