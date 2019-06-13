خطوبة محمد الشرنوبي وسارة الطباخ (فيديو)

تحرير:التحرير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م

محمد الشرنوبي

نشرت المنتجة سارة الطباخ، مجموعة من الفيديوهات لمتابعيها أثناء خطوبتها من الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابها الرسمي علي "انستجرام"، وكتبت سارة على الفيديوهات: "رسميًا مخطوبة لمحمد الشرنوبي"، وظهر الأخير فى الفيديو وهو جالس وسط عائلتها ويطلب يدها من والدها، وحرص عدد من الفنانين على تهنئتهم على الخطوبة ومشاركتهم فرحتهم منهم الفنانة رانيا يوسف التى كتبت "مبروك"، والملحن نادر حمدي، ومى سليم، وإنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، وكتب" مبروك ليكوا أنا فرحانة جدا"

سارة الطباخ مالكة لشركة إيرث برودكشن، وتعد مديرة أعمال الشرنوبي، وهي منتجة أول ألبوم الذي طرحه مؤخرا بعنوان "الفصول الأربعة" وضم 10 أغانٍ متنوعة ومختلفة، وقام " الشرنوبي" بتسمية الألبوم بهذا الأسم، لأنه يريد أن يشير إلى أن العلاقة بين الرجل والمرأة تتضمن 4 فصول وعدد من التحولات، حسبما قال خلال لقائه