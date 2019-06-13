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هل تندلع الحرب بين أمريكا وإيران بعد هجوم بحر عُمان؟

الهجوم يأتي في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة، عقب قيام الأخيرة بحظر استيراد النفط الإيراني بشكل كامل عقب انسحابها من الاتفاق النووي
تحرير:أحمد سليمان ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م
ناقلة نفطية
ناقلة نفطية
تضررت ناقلتان نفطيتان، صباح اليوم الخميس، في هجوم بالقرب من مدخل الخليج العربي، مما زاد من المخاوف من فشل الجهود الدبلوماسية المكثفة في منع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وكانت هذه الحوادث، بما في ذلك الهجوم على سفينة تديرها اليابان، هي الثانية خلال شهر لسفن بالقرب من مضيق هرمز، والذي يمر من خلاله نحو 40% من النفط المنقول بحرا في العالم. كما يأتي الهجوم في الوقت الذي يزور فيه رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، وهو حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران في الوقت نفسه، وطهران في محاولة لتخفيف التوترات.
ونقلت مجلة "وورلد أويل" الأمريكية، عن فواز جرجس الأستاذ في سياسة الشرق الأوسط والعلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية قوله إنه "حتى في حالة عدم وجود أدلة صارمة، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها سيوجهون أصابع الاتهام إلى إيران". وأضاف مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة لندن، أن "هذه
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البورصات والنفط ضحايا حادث استهداف ناقلتي خليج عمان

لا شك أن التأثيرات الاقتصادية التي قد تنتج عن حادثة استهداف ناقلتي نفط خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في خليج عمان، تفوق غيرها من التأثيرات السياسية المتوقع أن تصحب الحادثة في المنطقة الملتهبة منذ ما يزيد على شهر كامل. ولم يحتج التأثير الاقتصادي، وبالأخص في قطاع النفط، لأكثر من ساعة واحدة حتى تظهر عليه أول الآثار السلبية على مستوى الأسعار، لا سيما أن الحادث كان بمنزلة ضربة لاستقرار أهم الممرات الملاحية الموجودة في العالم خلال عقود طويلة.
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كيف تستفيد إيران من استهداف ناقلات النفط ببحر عُمان؟

بعث الهجوم الأخير على ناقلات النفط في خليج عمان مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بمؤشرات غير مطمئنة حول استقرار المنطقة، والتي تمثل ممرًا حيويًا مهمًا لحركة التجارة العالمية، وبالأخص عمليات نقل النفط من الشرق الأوسط إلى مختلف أنحاء العالم. التأثيرات المتوقعة لتلك الهجمات ربما ستدوي أصدائها في أوساط مختلفة على المستوى العالمي، وبالأخص تجارة النفط التي بالفعل تأثرت بشكل فوري وسريع بالحادث، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره بأكثر من 4% من المعدلات التي كان عليها قبل الهجوم.
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الشركة المالكة: ناقلة النفط لم تغرق.. والانفجار غامض

قال المتحدث باسم شركة "فرونت لاين" النرويجية، المالكة لناقلة النفط "فرونت ألتير" التي تعرضت لحادث غامض في خليج عمان، إن سبب الانفجار على ناقلة النفط لم يعرف بعد. وردا على ما أعلنته وسائل إعلام إيرانية بشأن غرق ناقلة النفط في خليج عمان، مؤكدا أن «"فرونت ألتير" لم تغرق والنيران مشتعلة بها»، وأن "كامل الطاقم تم إخلائه وهم في أمان"، يأتي هذا بعدما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن السفن الإيرانية انتشلت 44 بحارا من ناقلتي نفط في بحر الخليج في عمان، وتم نقلهم إلى ميناء جاسك، بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان.
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القبض على مصري تخصص في تزوير التأشيرات ببوليفيا

ألقت السلطات البوليفية، الثلاثاء الماضي، القبض على شاب مصري ويدعى "أمجد م م"، المعروف إعلاميًا بأنه "فنان بتزوير التأشيرات وبيعها لمن يدفع" من الراغبين بدخول دول الاتحاد الأوروبي كسياح. وتمكنت السلطات من ضبطه بأكبر مدينة ببوليفيا، وهي Santa Cruz de la Sierra البعيدة عن العاصمة "لا باس" أكثر من 850 كيلومترا، حيث كان يقيم، متصرفا كأنه قنصل على حسابه الخاص. ونقلت "العربية.نت"، أنه تم اعتقال الشاب بعد أن اكتشفوا أنه جاء بخمسة عراقيين نساء ورجالا إلى بوليفيا، كل منهم دفع له 5 آلاف دولار، وفيها زوّر لهم تأشيرات دخول إلى إسبانيا.
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هجوم بطوربيد وتدخل أمريكي.. ماذا حدث في بحر عُمان؟

في الثاني عشر من شهر مايو الماضي، تعرضت ناقلتي نفط سعوديتين وسفينتين أخريين إماراتية ونرويجية، قبالة ساحل دولة الإمارات العربية لأعمال تخريبية، أشارت أصابع الاتهام فيها إلى إيران في ظل التوترات المتصاعدة بينها وبين الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج العربي. واليوم، بعد مرور نحو شهر على الهجوم الأول، أصيبت ناقلتا نفط بأضرار بحادث في بحر عمان، وفقا لما أشارت إليه البحرية الأمريكية، التي قالت إنها تقدم المساعدة لناقلتي النفط التي تعرضتا لهجوم في خليج عمان.
ظريف

جواد ظريف: إيران ستشهد نهاية ترامب الإرهابي

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "إرهابي". وأضاف ظريف في تصريح للمراسلين عقب لقائه المسؤولين الباكستانيين في إسلام آباد التي وصل إليها أمس الخميس في زيارة تستغرق يومين، أن إيران ستشهد نهاية ترامب ولكنه لن يشهد أبدا نهاية إيران. وتابع ظريف أنه أجرى مباحثات في إسلام آباد بشأن الإجراءات الأمريكية ضد إيران والحرب الاقتصادية والمساعي الأمريكية لممارسة الضغط الاقتصادي على إيران والذي يعد "إرهابا اقتصاديا، وسبل تصدي البلدين للاطماع التوسعية والغطرسة الإمريكية"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.
استهداف النفط

السعودية تعلن التزامها بتجنب الحرب واستقرار سوق النفط

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء السعودي أكد التزام المملكة بتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، ومنع نشوب صراع بالمنطقة، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، جاء في بيان لمجلس الوزراء السعودي أن المملكة «ستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائما ممتدة للسلم وتسعى إلى تحقيقه». وأضاف البيان أن حكومة المملكة ملتزمة «بتحقيق التوازن في سوق النفط والعمل على استقراره على أساس مستدام».
ترامب

ترامب يكشف حقيقة سعي أمريكا للتفاوض مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن واشنطن "لم تسع لبدء حوار مع طهران". وأضاف، في تغريدة على "تويتر"، مساء الإثنين: "تم تداول أخبار مزيفة أن واشنطن تسعى لإجراء مفاوضات مع طهران، إلا أنها كاذبة". وأوضح ترامب أنه "يشعر بالحزن تجاه الشعب الإيراني"، الذي يعاني من تبعات تدهور اقتصاد البلاد. وحذر، أمس، إيران بتدميرها في حال "أرادت الحرب"، كما حذرها من "تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى". وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت اعتبارًا من، اليوم، معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لـ4 أضعاف.
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