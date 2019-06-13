هل تندلع الحرب بين أمريكا وإيران بعد هجوم بحر عُمان؟

الهجوم يأتي في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة، عقب قيام الأخيرة بحظر استيراد النفط الإيراني بشكل كامل عقب انسحابها من الاتفاق النووي
تضررت ناقلتان نفطيتان، صباح اليوم الخميس، في هجوم بالقرب من مدخل الخليج العربي، مما زاد من المخاوف من فشل الجهود الدبلوماسية المكثفة في منع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وكانت هذه الحوادث، بما في ذلك الهجوم على سفينة تديرها اليابان، هي الثانية خلال شهر لسفن بالقرب من مضيق هرمز، والذي يمر من خلاله نحو 40% من النفط المنقول بحرا في العالم.
كما يأتي الهجوم في الوقت الذي يزور فيه رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، وهو حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران في الوقت نفسه، وطهران في محاولة لتخفيف التوترات.
ونقلت مجلة "وورلد أويل" الأمريكية، عن فواز جرجس الأستاذ في سياسة الشرق الأوسط والعلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية قوله إنه "حتى في حالة عدم وجود أدلة صارمة، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها سيوجهون أصابع الاتهام إلى إيران".
وأضاف مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة لندن، أن "هذه
ونقلت مجلة "وورلد أويل" الأمريكية، عن فواز جرجس الأستاذ في سياسة الشرق الأوسط والعلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية قوله إنه "حتى في حالة عدم وجود أدلة صارمة، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها سيوجهون أصابع الاتهام إلى إيران".
وأضاف مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة لندن، أن "هذه الحوادث فأل سيئ، لأنها تشير إلى تصعيد محسوب يخبرنا أن كلا الطرفين يستعد للمواجهة".
وارتفعت احتمالات نشوب صراع منذ تشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوائل مايو، العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، حيث انسحب ترامب قبل عام من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، الذي كان يهدف إلى منع إيران من تطوير قنبلة نووية وأعاد فرض العقوبات عليها، في محاولة لإجبار الجمهورية الإسلامية على كبح جماح برنامجها العسكري وميليشياتها.
وفي مواجهة الكارثة الاقتصادية التي تعرضت لها، هددت إيران بالانسحاب من الاتفاقية هي الأخرى، ما لم تساعدها الأطراف الأوروبية في إحياء اقتصادها.
توتر في خليج عُمان.. انفجاران وتأهب وتصريحات دولية
وفي علامة على تعقد الأوضاع قال علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني، لآبي، يوم الخميس، إن بلاده لن تكرر "التجربة المريرة" للمحادثات مع الولايات المتحدة.
قال الأسطول الخامس ومقره البحرين إنه تلقى إشارتي استغاثة منفصلتين في الساعة 6:12 صباحا ونحو السابعة صباحا بالتوقيت المحلي للبحرين.
وصرح القائد جوش فري المتحدث باسم البحرية بأن "سفن البحرية موجودة في المنطقة وتقوم بتقديم المساعدة"، دون أن يؤكد الأنباء التي تفيد أن إحدى السفن أصيبت بطوربيد.
ومن جانبها قالت إيران إنها أنقذت 44 بحارا من الناقلتين، ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي قوله إن "إيران تشعر بالقلق إزاء الأحداث المشبوهة حول الناقلات التجارية المرتبطة باليابان"، وأضاف "نحن نرى أن هذا يتعارض مع الجهود المبذولة من داخل المنطقة وخارجها لتخفيف حدة التوتر".
كيف تستفيد إيران من استهداف ناقلات النفط ببحر عُمان؟
المجلة الأمريكية أشارت إلى أن هذه الحوادث تأتي بعد يوم من إطلاق الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران صاروخا على مطار "أبها" السعودي، مما أسفر عن إصابة 26 شخصا، وكان هجوم من الحوثيين، الشهر الماضي على منشآت نفطية سعودية، قد أجبرها على إغلاق أنبوب نفط مؤقتا.
الهجمات على ناقلات النفط في الخليج العربي أعادت ذكريات ما يسمى بـ "حرب الناقلات" التي اندلعت في الثمانينيات على هامش الصراع الإيراني العراقي.
ففي الفترة بين عامي 1981 و1988، تعرضت نحو 451 سفينة لهجمات في هذه المنطقة، سواء من القوات العراقية أو الإيرانية، وفقا لتقرير صادر عن المعهد البحري الأمريكي.
ماذا سيحدث بعد ذلك سيكون متوقفا على رد فعل الحكومتين الأمريكية والإيرانية على هذا الحدث، حيث قامت الولايات المتحدة مؤخرًا بنقل مزيد من القوات العسكرية إلى المنطقة، التي تستضيف بالفعل الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين والمقر الأمامي للقيادة المركزية للجيش الأمريكي في قاعدة "العديد" الجوية في قطر.
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في الوقت نفسه حددت إيران مهلة حتى 7 يوليو، لأوروبا لإيجاد شروط جديدة لاتفاق طهران النووي مع القوى العالمية، وهددت بأنها قد تستأنف تخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى.