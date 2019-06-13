سيارات 4X4 مؤهلة لدخول الصحراء والشواطئ

تعد هذه السيارات من بين الموديلات التي تمتلك قدرات كبيرة على الدخول إلى أعماق الصحراء دون أن تتعثر أو تتلف أجزاءها الرئيسية في المحرك أو أنظمة الدفع
على مدى سنوات طويلة كانت السيارات الرياضية متعددة الأغراض حكرًا على مجموعة من الشركات العالمية، التي اهتمت بتصنيع موديلات 4X4 مثل جيب الأمريكية، التي تمتلك باعًا طويلًا خلال العقود الماضية في إنتاج تلك النوعية من السيارات التي يعشقها الجمهور.
وخلال الوقت الحالي، باتت السيارات الرياضية متعددة الأغراض ذات أهمية كبيرة على مستوى التداول في الأسواق العالمية، لا سيما بعد أن دخلت العشرات من الشركات في المنافسة على لقب الأفضل خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي خلق نوعيات مختلفة من تلك الموديلات.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة أوتو كار البريطانية المتخصصة في السيارات، مجموعة من الموديلات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" التي تنتمي إلى فئات 4X4.
جيب رانجلر
على مدى سنوات طويلة، أولت الشركة الأمريكية العملاقة اهتمامًا كبيرًا بالسيارة، حيث راهنت على عملية تطويرها بشكل مستمر، الأمر الذي جعلها واحدة
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة أوتو كار البريطانية المتخصصة في السيارات، مجموعة من الموديلات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" التي تنتمي إلى فئات 4X4.
جيب رانجلر
على مدى سنوات طويلة، أولت الشركة الأمريكية العملاقة اهتمامًا كبيرًا بالسيارة، حيث راهنت على عملية تطويرها بشكل مستمر، الأمر الذي جعلها واحدة من أكثر الموديلات الرياضية متعددة الأغراض التي ترى في الشوارع، وجاءت النسخة الخاصة بعام 2018 واحدة من أهم السيارات التي تمكنت من الدخول بقوة في الأسواق العالمية، الأمر الذي دفع الشركة الأمريكية العملاقة إلى الاستمرار في تطويرها ووضعها في قوالب جديدة غير معهودة على مستوى الأسواق.
لاند كروزر
لا شك أنها من السيارات التاريخية في الأسواق العالمية، التي راهنت عليها الشركة اليابانية خلال السنوات الماضية بقوة، وكانت من بين أفضل السيارات المؤهلة لدخول الصحراء، حيث راعت تويوتا العمل على تطوير قدرات الدفع الرباعي في السيارة لتصل إلى مستوى يسمح لها بالانتشار بشكل موسع في الأسواق العالمية، وبالأخص تلك التي تحتاج إلى تلك النوعية من الموديلات لخدمة احتياجاتها بشكل رئيسي، الأمر الذي يجعل السيارة من بين الأفضل عالميًا.
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مرسيدس G
قد لا يكون لها وجود كبير في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، إلا أن إصرار الشركة الألمانية العملاقة على الاستمرار في تطوير تلك الفئة من السيارات، من الممكن أن يسهم في وصولها إلى مستوى كبير من الشعبية والجماهيرية على مستوى الأسواق العالمية.
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وخلال العام الجاري، راهنت مرسيدس بقوة على تطوير فئة G التي تنتمي للموديلات الرياضية متعددة الأغراض، حيث أصدرت نسخة جديدة من السيارة ذات الدفع الرباعي القوي خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.
لاند روفر ديسكفري
استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية، أن تخلق لنفسها شعبية كبيرة على مستوى العشرات من الأسواق العالمية، وذلك بعد أن عكفت الشركة البريطانية على إعادة صياغة قدرات فنية وشكلية جديدة تسمح لها بالمنافسة بقوة في العديد من البلدان، وبالأخص تلك التي تولي أهمية كبيرة للسيارات الرياضية متعدددة الأغراض.
وخلال العام الجاري كان الاهتمام بالسيارة أمرًا واضحًا في عدد من المحافل الدولية المتخصصة في استعراض الموديلات الجديدة، التي من المتوقع أن تصدر بشكل رسمي في الأسواق خلال الأشهر القليلة المقبلة، أو العام القادم على أقصى تقدير.
سوزوكي جيمني
توفر دائمًا السيارة سوزوكي جيمني مجموعة من الخيارات المختلفة على مستوى الموديلات الرياضية متعددة الأغراض، لا سيما أنها تعرض بنسخة من بابين فقط، كما أنها لا توفر نفس المساحات البينية التي تتمتع بها العديد من السيارات التي تنتمي لنفس هذا الطراز.
وعلى الرغم من ذلك، تبقى جيمني واحدة من أهم الموديلات الرياضية متعددة الأغراض في الأسواق العالمية المختلفة خلال الوقت الحالي.