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سيارات 4X4 مؤهلة لدخول الصحراء والشواطئ

تعد هذه السيارات من بين الموديلات التي تمتلك قدرات كبيرة على الدخول إلى أعماق الصحراء دون أن تتعثر أو تتلف أجزاءها الرئيسية في المحرك أو أنظمة الدفع
تحرير:محمود نبيل ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
لاند روفر
لاند روفر
على مدى سنوات طويلة كانت السيارات الرياضية متعددة الأغراض حكرًا على مجموعة من الشركات العالمية، التي اهتمت بتصنيع موديلات 4X4 مثل جيب الأمريكية، التي تمتلك باعًا طويلًا خلال العقود الماضية في إنتاج تلك النوعية من السيارات التي يعشقها الجمهور. وخلال الوقت الحالي، باتت السيارات الرياضية متعددة الأغراض ذات أهمية كبيرة على مستوى التداول في الأسواق العالمية، لا سيما بعد أن دخلت العشرات من الشركات في المنافسة على لقب الأفضل خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي خلق نوعيات مختلفة من تلك الموديلات.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة أوتو كار البريطانية المتخصصة في السيارات، مجموعة من الموديلات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" التي تنتمي إلى فئات 4X4.   جيب رانجلر على مدى سنوات طويلة، أولت الشركة الأمريكية العملاقة اهتمامًا كبيرًا بالسيارة، حيث راهنت على عملية تطويرها بشكل مستمر، الأمر الذي جعلها واحدة
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في 4 أشهر.. أكثر 7 سيارات صينية مبيعًا في 2019

كشف مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن ارتفاع مبيعات قطاع السيارات الصينية خلال الثلث الأول من العام الحالي -أول 4 أشهر- بنسبة 125.3% قياسًا بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن باعت السيارات الملاكي 3343 سيارة بزيادة 1860 وحدة على نفس الفترة في عام 2018 الماضي، وفقا لبيانات أميك. ونرصد في هذا التقرير أكثر سبع سيارات فئة سيارات الركوب (الملاكي) صينية الصنع مبيعًا في السوق المحلية. فما هي؟ وكم تبلغ أسعارها في مصر؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟
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أفضل سيارات العائلات الفاخرة بالأسواق العالمية

اتجهت العشرات من الشركات العالمية على مستوى الأسواق العالمية، لتصنيع الموديلات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" بقوة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل التوجهات العالمية التي ترى تلك الأنواع مناسبة للاستخدامات العائلية في الأسواق المختلفة. ولا شك أن الموديلات الفاخرة التي تنتمي إلى تلك السيارات العائلية، تتمتع بشعبية كبيرة على مستوى الأسواق العالمية، وبالأخص الفئات الثرية التي تبحث دومًا عن الإمكانات الفاخرة والقدرات الفنية العالية، والتي تنتمي إلى السيارات الفارهة التي تسعى الشركات العالمية إلى إصدارها في الأسواق من حين إلى آخر.
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هذه السيارات ستكلفك ملايين للحفاظ عليها

على الرغم من كون الشركات العالمية تحرص دومًا على أن تتمتع السيارات بتقنيات فنية وتكنولوجية عالية الجودة، وذلك أملا في أن تستطيع بذلك أن تقنع شرائح أوسع نطاقًا من الجماهير على مستوى الأسواق العالمية، خاصة في ظل حالة التنافس بين مختلف الشركات، فإنها دومًا تتغاضى عن التكلفة التي قد يتحمها مالك السيارة فيما بعد اقتناعه بقدراتها وشرائها. وتظل تكاليف امتلاك السيارة واحدة من الأمور التي تقف عائقًا أمام الراغبين في شراء الموديلات المتطورة، وهو الأمر الذي يجعلهم يحرصون على تجنب تلك السيارات التي قد تكلفهم ثروات ضخمة حال شرائها.
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