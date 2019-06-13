سيارات 4X4 مؤهلة لدخول الصحراء والشواطئ

تعد هذه السيارات من بين الموديلات التي تمتلك قدرات كبيرة على الدخول إلى أعماق الصحراء دون أن تتعثر أو تتلف أجزاءها الرئيسية في المحرك أو أنظمة الدفع

تحرير:محمود نبيل ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

لاند روفر

على مدى سنوات طويلة كانت السيارات الرياضية متعددة الأغراض حكرًا على مجموعة من الشركات العالمية، التي اهتمت بتصنيع موديلات 4X4 مثل جيب الأمريكية، التي تمتلك باعًا طويلًا خلال العقود الماضية في إنتاج تلك النوعية من السيارات التي يعشقها الجمهور. وخلال الوقت الحالي، باتت السيارات الرياضية متعددة الأغراض ذات أهمية كبيرة على مستوى التداول في الأسواق العالمية، لا سيما بعد أن دخلت العشرات من الشركات في المنافسة على لقب الأفضل خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي خلق نوعيات مختلفة من تلك الموديلات.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة أوتو كار البريطانية المتخصصة في السيارات، مجموعة من الموديلات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" التي تنتمي إلى فئات 4X4. جيب رانجلر على مدى سنوات طويلة، أولت الشركة الأمريكية العملاقة اهتمامًا كبيرًا بالسيارة، حيث راهنت على عملية تطويرها بشكل مستمر، الأمر الذي جعلها واحدة