جريمة

إخلاء سبيل متهمين بمصرع سيدة أثناء تنفيذ قرار إزالة

تحرير:محمد مصباح ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قرر المستشار ياسر أبوغنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، إخلاء سبيل سائق لودر ومهندس الوحدة المحلية لقرية عين غصين دائرة مركز الإسماعيلية، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة القضية، في واقعة سقوط سور من الطوب الجيري على سيدة حامل في العقد الثالث من العمر، ما أدى إلى وفاتها في الحال، وذلك في أثناء تنفيذ قرار إزالة بإحدى المنازل المجاورة لمنزل المجني عليها بعزبة أبو عرفية بدائرة مركز الإسماعيلية، وذلك بعد سماع أقوال زوج المجني عليها وأهلها، والجيران وشهود العيان للواقعة.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال سائق اللودر ومهندس الوحدة المحلية وفريق العمل بالكامل المرافق لتنفيذ عملية الإزالة بالكامل، وتبين أنه في أثناء قيام سائق اللودر بتنفيذ قرار هدم منزل مجاور لمنزل المجني عليها، التي كانت متواجدة أسفل سور منزلها المقام بالطوب الجيري وبارتفاع 3 أمتار، سقطت عليها السور فجأة
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الناشط-السياسي-هيثم-محمدين

نيابة أمن الدولة تجدد حبس هيثم محمدين

في القضية الثانية المتهم في ها الناشط السياسي هيثم محمدين بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها"، التي تحمل رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة طوارئ، قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، اليوم الخميس تجديد حبسه، بالإضافة إلى مصطفى ماهر، شقيق الناشط السياسي أحمد ماهر، 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة القضية. وهيثم محمدين متهم فى قضية أخرى تحمل الرقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وكان يُنفذ على ذمتها، قبل القبض عليه لاتهامه بالقضية الحالية، إجراء التدابير الاحترازية "بديلاً عن الحبس الاحتياطي".
محاكمة لجين

تأجيل محاكمة «هراس» في الكسب غير المشروع

تطورات جديدة شهدتها محاكمة عمرو أشرف الهراس مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقًا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه، نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوي، الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وقررت المحكمة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، تأجيل محاكمته لجلسة 9 سبتمبر المقبل، لورود تقرير اللجنة، كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس تحصل على رشاوى دون وجه حق.
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غسيل الأموال: 2.6 تريليون دولار فاتورة الفساد سنويا

يواصل المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد المنعقد حاليّا بمدينة شرم الشيخ، فعالياته، وقال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مجلس أمناء غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: إن الفساد يؤدي إلى تضخيم تكاليف عملية المشتريات الحكومية. وأضاف أن العالم يتكبد نحو 2.6 تريليون دولار سنويا، كما أن الفساد يعيق التنمية والديمقراطية وهو ما أكدته أهداف التنمية المستدامة 2030 المتضمنة 17 هدفا اعتمدها قادة العالم فى اجتماع الأمم المتحدة عام 2015. وأوضح أن موضوع مكافحة الفساد اكتسب أهمية متزايدة فى السنوات الأخيرة، على المستوى الدولي، نظرا لخطورة نتائجه على الاقتصاد.
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مقتل سيدة على يد زوجها لخلافات مالية بالدقهلية

راحت سيدة في العقد الثالث من عمرها من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، ضحية العنف الزوجي، اليوم الخميس، إذ لقيت مصرعها متأثرة بجروحها على يد زوجها، الذي اعتدى عليها بالضرب المبرح بسبب خلافات مالية بينهما. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من ضباط شرطة بلقاس، تفيد بوصول سيدة مصابة بكدمات وإصابات في أنحاء الجسم، إلى مستشفى بلقاس المركزي، ويبدو عليها آثار تعد وعنف.
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سجن

حبس 9 متهمين في واقعة قتل 3 أشخاص بـ«مشاجرة أسوان»

قرر المستشار مفيد ثروت مدير نيابة كوم أمبو بأسوان، اليوم الخميس، حبس 9 متهمين من المتورطين فى الأحداث الدامية التى شهدتها قرية سبعة بحرى التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مطلع الأسبوع الحالى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أثر نشوب خلافات قديمة على مسقى مائى بين عائلتين، والتى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، فيما أصيب 8 آخرين. وكانت تحريات المباحث، وجهت اتهامات إلى 9 أشخاص فى الضلوع فى إشعال الفتنة بين العائلتين، والاشتراك فى مشاجرة دامية واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء.
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مخدرات العيد سقطت في قبضة الشرطة بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مكتب مكافحة المخدرات، فجر اليوم الخميس، من ضبط كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر تزن طن تقريبًا، أثناء محاولة تهريبها إلى محافظة الإسماعيلية، عبر أحد المنافذ الشرقية وقبل توزيعها خلال عيد الفطر على المدمنين والمتعاطين لذلك المخدر، وتم إخطار النيابة بعد التحفظ على المتهمين المضبوطين والمواد المخدرة والسيارة ومبلغ مالي وتليفونات محمولة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وللتحقيق مع المتهمين في ملابسات الواقعة.
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مصرع وإصابة 4 طلاب في انقلاب سيارة بالشيخ زايد

لقى طالبان مصرعهما وأصيب 2 آخرين حالتهم الصحية خطيرة، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الأحد، بسبب السرعة الزائدة، على طريق هايبر المؤدي إلى النادي الأهلي أمام بوابة رقم 6 بالشيخ زايد. والبداية بتلقي غرفة عمليات المرور بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها، وقوع حادث مروري بمدينة الشيخ زايد، بالقرب من النادي الأهلي، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال استقلال 4 طلاب سيارة ملاكي، وقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة والسرعة الزائدة، ما أدى لانقلابها، وتم نقل الجثث والمصابين، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى.
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مصرع ضابطين و5 جنود في حادث تصادم بالإسماعيلية

لقي ضابطان برتبتي "رائد ونقيب" وخمسة جنود مصرعهم داخل سيارة تابعة للشرطة بطريق "القنطرة - العريش" في دائرة مركز شرطة القنطرة شرق، بعد تصادم سيارتهم مع سيارة نقل بمقطورة، ما أدى إلى اشتعال النار بسيارة الشرطة ووفاة قوة المأمورية "ضابطين و5 جنود". تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العقيد ياسر عبد الرحيم، رئيس فرع البحث الجنائي بمنطقة شمال الإسماعيلية، يفيد بتصادم بين سيارة شرطة وسيارة نقل بمقطورة.
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