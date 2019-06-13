إخلاء سبيل متهمين بمصرع سيدة أثناء تنفيذ قرار إزالة

تحرير:محمد مصباح ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م

صورة أرشيفية

قرر المستشار ياسر أبوغنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، إخلاء سبيل سائق لودر ومهندس الوحدة المحلية لقرية عين غصين دائرة مركز الإسماعيلية، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة القضية، في واقعة سقوط سور من الطوب الجيري على سيدة حامل في العقد الثالث من العمر، ما أدى إلى وفاتها في الحال، وذلك في أثناء تنفيذ قرار إزالة بإحدى المنازل المجاورة لمنزل المجني عليها بعزبة أبو عرفية بدائرة مركز الإسماعيلية، وذلك بعد سماع أقوال زوج المجني عليها وأهلها، والجيران وشهود العيان للواقعة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال سائق اللودر ومهندس الوحدة المحلية وفريق العمل بالكامل المرافق لتنفيذ عملية الإزالة بالكامل، وتبين أنه في أثناء قيام سائق اللودر بتنفيذ قرار هدم منزل مجاور لمنزل المجني عليها، التي كانت متواجدة أسفل سور منزلها المقام بالطوب الجيري وبارتفاع 3 أمتار، سقطت عليها السور فجأة