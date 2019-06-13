الترجي يصدم «كاف» ويرفض تسليم كأس نهائي الأبطال

تحرير:محمد حسن صيام ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ م

الترجي التونسي

كشفت تقارير صحفية تونسية اليوم الخميس، عن أن نادي الترجي رفض إعادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي احتجاجًا على قرار الاتحاد الإفريقي "كاف"، إذ أكد وليد العارم في تصريحات لصحيفة «الصباح» التونسية أن الترجي متمسك بموقفه وهو عدم إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي لأن موقف الترجي التونسي سليم على حد وصفه، وأنهم سوف يلجؤون إلى المحكمة الدولية، قائلا: «على كل حال لن نخوض النهائي المعاد». وأضاف العارم خلال تصريحاته: «نحن مقتنعون بأن تتويجنا وفوزنا عن جدارة، وكنا متقدمين في النتيجة بهدف لصفر».

وفي نفس السياق، أكد رئيس اللجنة القانونية بالترجي، رياض التويتي، أن الفريق سيعيد كأس إفريقيا والميداليات للاتحاد الإفريقي، إلا إذا أصدر الاتحاد الدولي قرارًا بوقف التنفيذ، على أن يجهز ملف شكواه ضد إعادة المباراة في المحكمة الرياضية، إذ قال إنهم تأكدوا من مصدر قرار إعادة المباراة، وهو المكتب التنفيذي