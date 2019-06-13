جريمة

«مصروف البيت» كلمة السر.. انتحار عاطل في حدائق القبة

تحرير:محمد رشدي ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م
انتحار
انتحار
أزمة نفسية حادة دفعت عاطلا للتخلص من حياته فشنق نفسه داخل شقته بحدائق القبة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم نقل جثته للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من شقة أحد جيرانهم، وبعد عدم استجابته لطرقهم كسروا باب الشقة، فعثروا عليه مشنوقًا في سقف منزله، انتقل رجال المباحث، وعثروا على جثة رجل يبلغ من العمر 41 سنة، منتحرا وتبين أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة.
وانتهى رجال المعمل الجنائي من المعاينة صحبة فريق النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لاستبيان وجود شبهة جنائية من عدمها. «دعوني أموت».. لغز رسالة فتاة طب المنصورة المنتحرة في سياق متصل، تخلص سائق "توك توك" من حياته في شبين القناطر، اليوم الخميس،
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حملة-امنية

ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة؟

كثف ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها.
المستشار-حسن-فريد

استمرار إخلاء سبيل الظواهري بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، على ذمة القضية رقم 318 لسنة 2013، والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد. وكانت النيابة قد اتهمت محمد الظواهري بإنشاء خلية إرهابية داخل مصر، تتبع تنظيم القاعدة بشكل غير مباشر، ويتم إدارتها بطريقة عنقودية.
حادث-الأوتستراد‎ (2)

بعد حادثة الأوتوستراد.. وصايا تجنبك حوادث الطرق

شهد طريق الأوتوستراد أمس، حادثا مروريا مفجعا، راح ضحيته 18 شخصا بينهم أفراد من أسرة واحدة، وأصيب خلاله 7 آخرون، وأشار الفحص الأولى إلى وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة للسائقين، إذ تصادمت ثلاث سيارات، اثنتان ميكروباص وأخرى نقل، أعلى كوبرى طرة فى منطقة حلوان، وبسبب ذلك الحادث الدامي وغيره، ومنعًا لتكرار وقائع مماثلة، نرصد فى السطور التالية أبرز إجراءات السلامة والتى ينصح بها خبراء المرور للحفاظ على السلامة خلال القيادة، وعلى رأسها تجنب السرعة الزائدة.
اختناق- من -الغاز

إصابة أم و4 من أطفالها بتسمم غذائي في بني سويف

أصيبت ربة منزل وأربعة من أطفالها، اليوم الخميس، باشتباه تسمم غذائي في قرية حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف، بعد إصابتهم بقئ وإسهال لتناولهما وجبة فاسدة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، إذ تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنى سويف، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بإصابة ربة منزل وأربعة من أطفالها بتسمم غذائي، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم،
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جثة

كشف لغز ذبح سائق السلام داخل شقته| والصديق كلمة السر

عقب عدة أيام من البحث والتحري وجمع المعلومات وانتشار رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات من موقع الحادث، نجحت، اليوم الإثنين، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف لغز العثور على جثة سائق مذبوح داخل شقته بمنطقة السلام، وتبين أن صديقه وراء الواقعة، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهما في أثناء جلوسهما في شقة المجني عليه، ما دفع المتهم للتعدي عليه بسكين ومزق جسده وفر هاربا عقب الحادث، وباتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة وعقب مباشرة التحقيقات، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
جثة (3)

النيابة تسأل المباحث: من قتل عامل «بئر أم سلطان»؟

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة عامل مقتولا أمام منزله بمنطقة البساتين، في ظروف غامضة، وقررت النيابة نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم، مع تكليف خبراء الطب الشرعي بإعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، واستعجلت النيابة تحريات المباحث لبيان ظروف وملابسات الحادث، بعد إجراء المناظرة المطلوبة، وقررت النيابة تفريغ عدد من كاميرات المحال التجارية القريبة والملاصقة لمحل سكن المجني عليه، وصولا لأى خيوط تقود رجال المباحث إلى الكشف عن ملابسات الحادث.
جثة

جريمة عين شمس.. عاد من التراويح فوجد زوجته مذبوحة

استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عز الدين المحامي العام للنيابات، اليوم الاثنين، تقرير الصفة التشريحية الخاص بربة منزل مُسنة عُثر عليها مذبوحة داخل شقتها بمنطقة عين شمس، كما خاطبت رجال البحث الجنائي طالبة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، وسرعة ضبط وإحضار المتهم، وأشار زوج المجني عليها خلال تحقيقات النيابة العامة إلى اكتشافه وجود بعثرة في محتويات الشقة وسرقة المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته ومبالغ أخرى من داخل الشقة.
الانتحار بقطع الشرايين - أرشيفية

الهروب إلى الموت.. لماذا ينتحر المصريون في رمضان؟

ازدادت حوادث الانتحار بصورة مفزعة، لتكشف كل حالة تفاصيل مؤلمة وموجعة، تزداد المأساة فيها باختيار الموت نهاية بدلًا من البحث عن حلول والتشبث بالحياة ولو بمجرد بصيص أمل واحد، ونرصد فى السطور التالية أبرز تلك الحوادث، وكان آخرها واقعة محاولة انتحار مهندس شاب بمحطة مترو رمسيس، أطاح بجسده بمنتهى القوة من على الرصيف بالتزامن مع قدوم القطار ليقابل الموت، لكن شاء القدر أن يأخذه إلى حياة جديدة كتبت له، لقفزه مسافة أطول من المقصودة لهدفه وسقط فى المسافة بين قضباني اتجاهي المترو، ليفلت من الموت بأعجوبة.
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