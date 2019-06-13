«مصروف البيت» كلمة السر.. انتحار عاطل في حدائق القبة

تحرير:محمد رشدي ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م

انتحار

أزمة نفسية حادة دفعت عاطلا للتخلص من حياته فشنق نفسه داخل شقته بحدائق القبة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم نقل جثته للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من شقة أحد جيرانهم، وبعد عدم استجابته لطرقهم كسروا باب الشقة، فعثروا عليه مشنوقًا في سقف منزله، انتقل رجال المباحث، وعثروا على جثة رجل يبلغ من العمر 41 سنة، منتحرا وتبين أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة.

وانتهى رجال المعمل الجنائي من المعاينة صحبة فريق النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لاستبيان وجود شبهة جنائية من عدمها. «دعوني أموت».. لغز رسالة فتاة طب المنصورة المنتحرة في سياق متصل، تخلص سائق "توك توك" من حياته في شبين القناطر، اليوم الخميس،