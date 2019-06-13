مناقشة وتوقيع «سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج»

تحرير:التحرير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

الكاتب أحمد عبد اللطيف

تعقد دار العين للنشر ندوة لمناقشة وتوقيع رواية "سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج" للكاتب أحمد عبد اللطيف، الأربعاء المقبل، في مقر الدار بوسط البلد، ويناقش الرواية الروائي والقاص حسن عبد الموجود. عبد اللطيف يستلهم "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري، و"الكوميديا الإلهية" لدانتي أليغييري؛ ليشيد رحلة معاصرة يصل فيها الأبطال إلى مكان علوي أو سفلي، يكشفون من خلاله المحجوب، فيتجلى سكان مملكة قديمة من ناحية، وسكان مدينة حديثة من ناحية أخرى، كتماثيل شمعية، تتحرك دون أن تشعر، وتنظر دون أن تبصر.

ومن هذا المكان الغامض، الواقع تحت الأرض والمتصل بالسماء، يكتشفون أسطورة السيقان المبتورة، السيقان المدفونة فى نفس القبو فى زمن آخر، والملفوفة فى "فردة بنطال" واحدة و"فردة حذاء واحدة"، والساكنة فى مشكاوات الجدران. الكاتب أحمد عبد اللطيف صدرت له روايات "صانع المفاتيح" و"عالم المندل" و"كتاب النحات" و"إلياس"