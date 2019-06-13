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مناقشة وتوقيع «سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج»

تحرير:التحرير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
الكاتب أحمد عبد اللطيف
الكاتب أحمد عبد اللطيف
تعقد دار العين للنشر ندوة لمناقشة وتوقيع رواية "سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج" للكاتب أحمد عبد اللطيف، الأربعاء المقبل، في مقر الدار بوسط البلد، ويناقش الرواية الروائي والقاص حسن عبد الموجود. عبد اللطيف يستلهم "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري، و"الكوميديا الإلهية" لدانتي أليغييري؛ ليشيد رحلة معاصرة يصل فيها الأبطال إلى مكان علوي أو سفلي، يكشفون من خلاله المحجوب، فيتجلى سكان مملكة قديمة من ناحية، وسكان مدينة حديثة من ناحية أخرى، كتماثيل شمعية، تتحرك دون أن تشعر، وتنظر دون أن تبصر.
ومن هذا المكان الغامض، الواقع تحت الأرض والمتصل بالسماء، يكتشفون أسطورة السيقان المبتورة، السيقان المدفونة فى نفس القبو فى زمن آخر، والملفوفة فى "فردة بنطال" واحدة و"فردة حذاء واحدة"، والساكنة فى مشكاوات الجدران. الكاتب أحمد عبد اللطيف صدرت له روايات "صانع المفاتيح" و"عالم المندل" و"كتاب النحات" و"إلياس"
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سعد أردش.. المخرج والممثل والمترجم ومكتشف المواهب

شهدت ستينيات القرن الماضي ازدهارًا حقيقيًا في الحركة الثقافية، نعيش على ذكراه الآن، وذلك بمساهمة العديد من العوامل والأحداث والأشخاص الذين أثروا فيها، فنال المسرح المصري وقتها، خاصة في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات حظًا وفيرًا من هذا الازدهار، وتشكلت ملامحه المصرية المستقلة، فصعدت على خشبته أعمال، عبرت بجدارة عن الشخصية المصرية ومشاكلها دون إسفاف أو مبالغة أو تسفيه، وذلك على يد جيل الرواد من الكتاب والمخرجين مثل «يوسف إدريس، ونعمان عاشور، وعبد الرحمن الشرقاوي، ونجيب سرور، وجلال الشرقاوي، وكرم مطاوع، وحسين جمعة، وسعد أردش.
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«وسط البلد» تحيي المهرجان الصيفي بالأوبرا بـ25 جنيها

تحيي فرقة الأندرجراوند الشهيرة "وسط البلد"، حفلًا موسيقيا غنائيا، في الثامنة من مساء يوم السبت القادم الموافق 15 من شهر يونيو الجاري، وذلك في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تقيمه الدار. وفي الحفل ستقدم الفرقة عددًا من أشهر أغانيها التي يفضلها الجمهور ومنهم: "أنتيكا في بيتها، يا يبو جلابية، عم مينا، حب نفسك، شمس النهار، سجايري فرط، روبابيكيا، ومجنون، وزي السكر، وشاشة التليفون، وبنطلوني الجينز، والليل اللي مالوش آخر، ومانيكان، وشوش تجاعيد" .
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