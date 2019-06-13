سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

العسكري السوداني: لن نسمح لأعضاء المجلس بالترشح للرئاسة

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٥ م
المجلس العسكري السوداني
المجلس العسكري السوداني
قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين الكباشي، إنه لن يسمح بالاعتصام مجددا أمام مقار الجيش في الخرطوم، مشيرا في تصريحات لقناة الحرة، اليوم الخميس، إلى أن المجلس العسكري طالب الوسيط الإثيوبي، باستئناف التفاوض مع ممثلي قوى الحرية والتغيير، خلال 24 ساعة، لكن التحالف المعارض يرفض الاستجابة للدعوة، وشدد على أنه "لا الولايات المتحدة ولا أي جهة أخرى كانت تملي علينا شروطا أو مطالب، والمسؤول الأمريكي الذي زار الخرطوم لم يأت بمطالب".
وأكد الكباشي، أن المجلس العسكري لن يسمح لحاملي الجنسيات الأجنبية ولا لأعضاء المجلس العسكري بالترشح للانتخابات و"لو خلعوا الزي العسكري".وكانت قوى الحرية والتغيير، أعلنت تعليق العصيان المدني، ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر، ابتداءً من نهاية أول أمس، مع استمرار الاستعداد والتنظيم للجان الأحياء ولجان
اقرأ المزيد
انفجار_ناقلتي_نفط_ببحر_عُمان (2)

توتر في خليج عُمان.. تفجير وتأهب وتصريحات دولية

في غضون فترة قصيرة أصبح الخليج البؤرة الأكثر توترا على سطح الأرض، فلم يصعد به إلى نقطة القلق، سخونة الأحداث السياسية شبه المعتادة بالمنطقة التي تسعى بعض دولها لقيادتها، فحسب، بقدر ما أشعلتها مؤخرا، التطورات الخطيرة غير المألوفة في مياهها، والتي بدأت بعمليات تخريب لأربع سفن قرب سواحل الإمارات، حتى وصلت اليوم ذروتها مع تعرض ناقلتين نفط في خليج عمان، لهجوم غامض باستخدام طوربيد، وسط حالة دولية من الترقب والاستنفار، صاحبتها ردود فعل مستنكرة للهجوم ومطالبة جميع الأطراف بالمنطقة بالالتزام بضبط النفس.. وانعكس الهجوم الأخير أيضا على أسعار النفط عالميا.
انفجار_ناقلتي_نفط_ببحر_عُمان .(1)

بعد هجوم الطوربيد.. 12 معلومة عن ناقلتي خليج عمان

أكد الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية ومقره البحرين، تلقيه لنداءات استغاثة صباح الخميس من سفينتين في خليج عُمان، لتتوالى الأنباء بعدها حول حوادث تعرضت لها سفينتان ناقلتان للنفط، بحسب "سي إن إن عربية" وأعلنت الكويت رفع حالة الاستعداد القصوى، بعد الحادث، ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصدر -لم تسمّه- في البترول، إنه "تتم متابعة السفن الكويتية والبيانات الرسمية للتعامل وفق مناطق الحوادث". وارتفعت أسعار النفط اليوم 4% بعد الحادث، وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3% إلى 61.97 دولار للبرميل.
انفجار_ناقلتي_نفط_ببحر_عُمان .(1)

إيران تدعو لتعاون دولي لحماية الممرات المائية

أعربت الحكومة الإيرانية عن قلقها بشأن ما يشتبه بأنها هجمات على ناقلتين في خليج عمان، وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الخميس، إن طهران مستعدة لتعاون أمني إقليمي لحماية الممرات المائية الاستراتيجية". ونقلت وكالة فارس للأنباء عن "ربيعي"، إنه يجب على كل دول المنطقة أن تحذر الوقوع في شرك من يستفيدون من انعدام الأمن الإقليمي. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن حادث ناقلتي النفط في خليج عمان اليوم ”مريب“، داعيا إلى حوار إقليمي لتجنب التوتر.
غرق-الناقلة-فرونت-ألتير (1)

أوروبا تدعو لـ«تفادي الاستفزاز» بعد حادث الناقلة

دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الخميس، إلى أقصى درجات ضبط النفس بعد حادثة تعرض ناقلتي نفط لهجوم لم تتضح ظروفه بعد في خليج عمان. وقالت المتحدثة باسم "موجيريني": "لا تحتاج المنطقة إلى أسباب جديدة مزعزعة للاستقرار ومسببة للتوتر وبالتالي تجدد الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي دعوتها لأقصى درجات ضبط النفس وتفادي أي استفزاز". وأضافت: "نجمع معلومات حول الاعتداء الذي استهدف الناقلتين في خليج عمان".
اقرأ المزيد من الأخبار
انتهاء العصيان في السودان

عودة فرقاء السودان لطاولة المفاوضات بعد وقف العصيان

شهدت الأزمة السودانية انفراجة بعد ثلاثة أيام من الشلل التام الذي شهده هذا البلد نتيجة العصيان المدني الذي دعت إليه قوى "الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات، بهدف الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية تدير شؤون البلاد. جاءت تلك الانفراجة بعد أن قررت قوى الحرية والتغيير تعليق العصيان المستمر منذ 3 أيام ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر مساء أمس الثلاثاء، إذ قالت خلال بيان لها: "من الممكن تعليق العصيان مؤقتا لإعادة ترتيب هذه الأوضاع، وبناءً على ذلك قررنا دعوة جماهير شعبنا إلى تعليق العصيان المدني".
ابى-احمد-رئيس-وزراء-اثيوبيا

ضربة قوية لجهود رئيس وزراء إثيوبيا للوساطة في السودان

على الرغم من الآمال التي يحملها آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، في أن تنجح جهوده في الوساطة بين طرفي الأزمة في السودان -المجلس العسكري الحاكم، وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير-، خلال زيارته السريعة للخرطوم اليوم، والتي تستمر لمدة 24 ساعة فقط، من أجل التوفيق بين المتخاصمين ومحاولة الوصول إلى نقطة تلاقي لإعادة المفاوضات على تسليم السلطة وخريطة المستقبل في السودان، والتي توقفت بعد أحداث فض اعتصام القيادة، الدامية، إلا أن تلك الجهود تلقت ضربة مبكرة بعد مرور أقل من ساعتين على وصوله مطار الخرطوم ولقائه بالفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس.
فض-اعتصام-السودان-صور-من-مواقع-التواصل-الاجتماعى (3)

«الصحة السودانية» تتراجع وتعلن ارتفاع شهداء الاعتصام

بيان جديد أصدرته وزراة الصحة السودانية، بعد مرور ساعات معدودة على تكذيبها لجنة أطباء السودان المركزية، المعروفة بتضامنها مع قوى المعارضة التي اعتصمت في مقر قيادة الجيش بالخرطوم، والتي أشرف أطبائها ومسعفيها بشكل مباشر على علاج الجرحى وحصر الشهداء، منذ عملية فض الاعتصام فجر يوم الإثنين الماضي، إذ أعلنت في آخر بياناتها، امس، "ارتفاع عدد الشهداء إلى 101 قتيل بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل، كان قد تم أخذهم بمركبات تتبع ميليشيات الجنجويد لجهة غير معلومة"، بحسب بيان على صفحة اللجنة على فيسبوك.
فض-اعتصام-السودان-صور-من-مواقع-التواصل-الاجتماعى (2)

السودان.. الجميع يرفض التفاوض و35 شهيدا حتى الآن

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، صصباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء عملية فض اعتصام مقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم، فجر أمس الإثنين،، إلى 35 شهيدا، بعد استقبل 5 شهداء مصابين بالرصاص، واتهمت اللجنة، المجلس العسكري وقوات الجيش في العاصمة، بإطلاق النار على المعتصمين، أثناء عملية فض الاعتصام بالقوة والاحتجاجات التي أعقبتها، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى، ودعا تجمع المهنيين السودانيين -الجهة المحركة للاحتجاجات بالسودان-، إلى الاحتشاد اليوم في ميادين كل الأحياء والبلدات بجميع مدن السودان، والتظاهر السلمي، وتسيير المواكب في كل مكان.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org