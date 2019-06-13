الكربوهيدرات لا تزيد وزنك كما تعتقد.. تناول الخبز

الجلوكوز أهم مصدر للوقود في الجسم، إذ إن هناك أوقاتا تحتاج فيها مستويات السكر في الدم إلى الزيادة، وذلك عندما يتم تكسير الجليكوجين المخزن مسبقا إلى الجلوكوز

تحرير:فيروز ياسر ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

الكربوهيدرات

البروتين والكربوهيدرات والدهون تمد الجسم بالطاقة، ولكن الجسم يعتمد على الكربوهيدرات كمصدر أساسي للطاقة ويخزن الزائد في الجسم كدهون احتياطية عند الحاجة، وهناك بعض الأنظمة الغذائية التي يتبعها الكثيرون من الأشخاص لفقدان الوزن، ومن الضروري فيها تقييد كمية الكربوهيدرات، ولكن هل تساعد الكربوهيدرات حقا في زيادة الوزن؟ هناك دراسات تكشف عكس ذلك. الكربوهيدرات المعروفة أيضا باسم المغذيات الكبيرة تشكل جميع المواد الغذائية، إلى جانب البروتين والدهون، لعمل الجسم بكفاءة، وفقا لما ذكره موقع Health line.

يمكن تقسيم الكربوهيدرات إلى ثلاث مجموعات: 1- السكريات هي عبارة عن مركبات بسيطة قصيرة السلسلة (السكريات الأحادية والسكريات الثنائية) توجد في الفاكهة مثل التفاح والسكر الأبيض.. يهمك أن تعرف كيف يمكن التخلص من الدهون؟.. الخضراوات مهمة. 2- النشا هو سلسلة أطول من مركبات السكر، ويتضمن الخبز