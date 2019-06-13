الكربوهيدرات لا تزيد وزنك كما تعتقد.. تناول الخبز

الجلوكوز أهم مصدر للوقود في الجسم، إذ إن هناك أوقاتا تحتاج فيها مستويات السكر في الدم إلى الزيادة، وذلك عندما يتم تكسير الجليكوجين المخزن مسبقا إلى الجلوكوز
البروتين والكربوهيدرات والدهون تمد الجسم بالطاقة، ولكن الجسم يعتمد على الكربوهيدرات كمصدر أساسي للطاقة ويخزن الزائد في الجسم كدهون احتياطية عند الحاجة، وهناك بعض الأنظمة الغذائية التي يتبعها الكثيرون من الأشخاص لفقدان الوزن، ومن الضروري فيها تقييد كمية الكربوهيدرات، ولكن هل تساعد الكربوهيدرات حقا في زيادة الوزن؟ هناك دراسات تكشف عكس ذلك.
الكربوهيدرات المعروفة أيضا باسم المغذيات الكبيرة تشكل جميع المواد الغذائية، إلى جانب البروتين والدهون، لعمل الجسم بكفاءة، وفقا لما ذكره موقع Health line.
يمكن تقسيم الكربوهيدرات إلى ثلاث مجموعات:
1- السكريات
هي عبارة عن مركبات بسيطة قصيرة السلسلة (السكريات الأحادية والسكريات الثنائية) توجد في الفاكهة مثل التفاح والسكر الأبيض.. يهمك أن تعرف كيف يمكن التخلص من الدهون؟.. الخضراوات مهمة.
2- النشا
هو سلسلة أطول من مركبات السكر، ويتضمن الخبز
يمكن تقسيم الكربوهيدرات إلى ثلاث مجموعات:
1- السكريات
هي عبارة عن مركبات بسيطة قصيرة السلسلة (السكريات الأحادية والسكريات الثنائية) توجد في الفاكهة مثل التفاح والسكر الأبيض.. يهمك أن تعرف كيف يمكن التخلص من الدهون؟.. الخضراوات مهمة.
2- النشا
هو سلسلة أطول من مركبات السكر، ويتضمن الخبز والمكرونة والحبوب والبطاطا.
3- الألياف الغذائية
الألياف الغذائية هي أحد مكونات الأغذية النباتية، وطبيعتها غير قابلة للهضم عند الإنسان، لكنها تساعد في دفع الطعام داخل الجهاز الهضمي خاصة في الأمعاء الغليظة، ما يساهم في تسهيل عملية التبرز.
لماذا يعتقد الأشخاص أن الكربوهيدرات قد تزيد الوزن؟
عندما تأكل الكربوهيدرات، يجب تقسيم السكريات الأحادية والسكريات الثنائية بواسطة الإنزيمات الموجودة في القناة الهضمية قبل أن تتمكن الأمعاء الدقيقة من امتصاص السكريات الأحادية، وبعد الامتصاص يحفز الارتفاع اللاحق في نسبة السكر في الدم، إطلاق الأنسولين، الذي يمكّن الخلايا من تناول الجلوكوز واستخدامه كمصدر للطاقة.
وللأنسولين مهمة الإشارة إلى الكبد لتخزين الجلوكوز الزائد على أنه جليكوجين، ولكن يمكن للكبد تخزين كمية معينة فقط من الجليكوجين في وقت واحد، لذلك يتم تحويل أي شيء إضافي إلى دهون لتخزينها على المدى الطويل، وأيضًا تحت سيطرة الأنسولين.. تعرف على 4 نصائح لزيادة الوزن.
عادة ما يخاف البعض من الخطوة الأخيرة، لكن ما يجب معرفته أن تخزين الدهون أمر طبيعي وضروري من أجل عمل الجسم بشكل سليم.. اقرأ أيضا: امتنع عن الأكل 382 يومًا.. قصة أول «دايت» في التاريخ.
الجلوكوز أهم مصدر للوقود في الجسم، إذ إن هناك أوقاتا تحتاج فيها مستويات السكر في الدم إلى الزيادة، وذلك عندما يتم تكسير الجليكوجين المخزن مسبقا إلى الجلوكوز، كما يمكن تقسيم الدهون للمساعدة، إذ يتم تحويل الأحماض الدهنية إلى جلوكوز من خلال عملية تسمى تكوين السكر.
نظرًا لأن الجلوكوز هو مصدر الطاقة التفضيلي لأدمغتنا، فهناك العديد من الآليات الموجودة للحفاظ على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم، وعندما لا تعمل هذه الآليات بشكل صحيح (في حالات مثل مرض السكري) تحدث بعض المشكلات الصحية.. اقرأ أيضا: الطعام منخفض الكربوهيدرات مسكن طبيعي لألم الركبة.
ونظرًا لأن الأنسولين ينظم تخزين الدهون وينظم عملية التمثيل الغذائي للدهون، فقد بدا من المعقول اختبار الفرضية القائلة إنه إذا حافظت على تحفيز الأنسولين عند الحد الأدنى عن طريق تقييد الكربوهيدرات، فقد يكون من الأسهل استخدام الدهون للحصول على الطاقة.. اعرف هل الكرنب مفيد لجسمك؟.. يساعد على فقدان الوزن.
كشفت نتائج الدراسات عن أنه عندما يتم التحكم في السعرات الحرارية والبروتين، لا يوجد إنفاق للطاقة أو فقدان الوزن، وفي النهاية يأتي التحكم في الوزن من خلال التحكم في السعرات الحرارية وليس التحكم في الأنسولين.
وما يجب ذكره أن الأنظمة التي تعتمد على الكربوهيدرات المنخفضة أصبحت شائعة بظهور الأطباء المتخصصين في تلك الحميات الغذائية.