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الكربوهيدرات لا تزيد وزنك كما تعتقد.. تناول الخبز

الجلوكوز أهم مصدر للوقود في الجسم، إذ إن هناك أوقاتا تحتاج فيها مستويات السكر في الدم إلى الزيادة، وذلك عندما يتم تكسير الجليكوجين المخزن مسبقا إلى الجلوكوز
تحرير:فيروز ياسر ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
الكربوهيدرات
الكربوهيدرات
البروتين والكربوهيدرات والدهون تمد الجسم بالطاقة، ولكن الجسم يعتمد على الكربوهيدرات كمصدر أساسي للطاقة ويخزن الزائد في الجسم كدهون احتياطية عند الحاجة، وهناك بعض الأنظمة الغذائية التي يتبعها الكثيرون من الأشخاص لفقدان الوزن، ومن الضروري فيها تقييد كمية الكربوهيدرات، ولكن هل تساعد الكربوهيدرات حقا في زيادة الوزن؟ هناك دراسات تكشف عكس ذلك. الكربوهيدرات المعروفة أيضا باسم المغذيات الكبيرة تشكل جميع المواد الغذائية، إلى جانب البروتين والدهون، لعمل الجسم بكفاءة، وفقا لما ذكره موقع Health line.
يمكن تقسيم الكربوهيدرات إلى ثلاث مجموعات: 1- السكريات هي عبارة عن مركبات بسيطة قصيرة السلسلة (السكريات الأحادية والسكريات الثنائية) توجد في الفاكهة مثل التفاح والسكر الأبيض.. يهمك أن تعرف كيف يمكن التخلص من الدهون؟.. الخضراوات مهمة. 2- النشا   هو سلسلة أطول من مركبات السكر، ويتضمن الخبز
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التخلص-من-دهون-البطن

كيف يمكن التخلص من الدهون؟.. الخضراوات مهمة

الدهون المتراكمة في أجسامنا تعيقنا عن ارتداء الملابس التي نرغب بها، كما أنها من المحتمل أن تسبب لنا بعض الأمراض مثل السمنة، إذ كيف يمكنك التخلص من الدهون في بطنك؟ الدهون بشكل عام تؤثر على صحة الإنسان، لذا يجب القيام ببعض التغييرات في أسلوب الحياة بما في ذلك الطعام الذي نأكله وعدد ساعات النوم، وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة واللحوم المصنعة أيضًا، كل ما تأكله يؤثر بشكل واضح على صحتك وعلى العمر الافتراضي لأجهزة جسمك، لذا كن حريصًا على حياة صحية خالية من الأمراض.
ريجيم

مركز السموم يحذر من عقارين للتخسيس: يسببان الموت

"من منا لا يريد جسما متناسقا وممشوق القوام ووجها مستنيرا، فالكثير يبحث عن الوصول للمثالية بأي وسيلة وما أكثر الوسائل غير التقليدية سواء بالحصول على عقاقير أو حقن بهدف إما إنقاص الوزن أو زيادته حتى خرج مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، من عقارين دوائيين انتشرا بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة لزيادة وإنقاص الوزن على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ويقبل عليهما الشباب والسيدات، بصورة غير ملحوظة، وأكد المركز أن تناولهما يمثلان خطراً داهماً ويؤديان للوفاة.
يت-توابل

افقد وزنك في رمضان بإضافة هذه التوابل إلى طعامك

فات الكثير من شهر رمضان ولم يتبق إلا القليل، وإذا كنت تفكر في فقدان وزنك الزائد الآن أو أنك زدت بعض كيلوجرامات وفي حاجة إلى فقدانها، في البداية عليك التركيز على عادات الأكل، ومحاولة التخلص من العادات السيئة، خاصة أنه لا يوجد شيء محدد يساعدك على إنقاص وزنك بسرعة، ولكن تناول الطعام الصحي والتحرك الجيد، بالإضافة إلى تقسيم الوجبات. ولا يحلو الطعام بدون إضافة التوابل، حيث يعطي له رائحة مميزة ومذاقا مختلفا، هذا بالإضافة إلى الفوائد الصحية، وهناك بعض التوابل التي لها دور كبير في فقدان الوزن تعرف عليها حسبما ذكرها موقع Healthline.
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فوائد-التفاح

لا تهمل تناول التفاح.. مهم لفقدان الوزن وصحة العظام

التفاح فاكهة لذيذة، ومن لا يستغل وجوده في الوقت الحالي فإنه يخسر الكثير من الفوائد الصحية التي تساعد في الحد من الأمراض المختلفة، وعند ذهابك لشراء الفاكهة اجعله خيارك الأول، للحصول على قوة التغذية المتمثلة في الطاقة والماء اللذين يحصل عليهما جسمك نتيجة دخول الفيتامينات والمعادن إليه بعد تناول التفاح. والتفاح خالٍ من الدهون والصوديوم والكوليسترول، كما أنه غني بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية العالية وفيتامين C وفيتامين B، ويحمل من الفوائد الصحية التي تجعلك لا تزور الطبيب نهائيا، لذا دعنا نتعرف على فوائده حسبما ذكرها موقع Healthline.
كحك-العيد

لمريض السكري.. كحك العيد لذيذ ولكن لا تكثر منه

العيد فرحة؛ بالصلاة، ولمة العيلة، والأصدقاء، وطبق الكحك والبيتي فور والبسكويت الموجود على المائدة طوال اليوم، ولا يخلو منزلك من الشيكولاتة والبونبوني والمكسرات كالفول السوداني، كما أن الرنجة والفسيخ أكلة رسمية في أول يوم العيد، سواء بتناولها في المنزل أو في الحدائق العامة. وانتظم مرضى السكري في رمضان بمجموعة من التعليمات التي تساعد في ضبط مستويات السكر بالدم، لكي لا تحدث مشكلات صحية خلال الصيام، وفي أول يوم العيد، على هؤلاء الاشخاص التركيز جيدا والحفاظ على صحتهم من خلال عدم الإفراط في تناول حلوى العيد بأنواعها المختلفة.
أشياء-تشتهيها-الحامل

للحامل.. البيتزا والبطاطس خطر على صحة جنينك

خلال فترة الحمل، هناك بعض الأطعمة التي يجب على الأم تجنبها وأخرى التركيز على تناولها، وحذر الخبراء الحامل من تناول الوجبات الخفيفة التي يتم طهيها في الزيوت النباتية، حيث يخشى العلماء أن حمض اللينوليك الذي ينتمى إلى الأحماض الدهنية "أوميجا 6" يمكن أن يضر الأطفال في الرحم بعد أن اكتشفوا أنه يسبب تورما داخليا في اختبارات الفئران. كما حذروا من أن استهلاك الكثير منه قد يؤدي إلى مضاعفات الحمل وضعف نمو الأطفال، ويستخدم هذا النوع من الزيت في طهي البيتزا والوجبات الخفيفة والبطاطس، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
فوائد-الفستدق

حارب الشيخوخة المبكرة بتناول الفستق في رمضان

الفستق من أكثر المكسرات اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار، وبالرغم من أسعارها الثمينة إلا أن كل بيت لديه بعض المكسرات في رمضان ومن بينها الفستق، وعند النظر إلى محلات الحلوى ستجد الكثير من المكسرات المغرية التي يتم إضافتها على الأطعمة. والفستق غني بالعناصر الغذائية التي تحتاجها، حيث يحتوي على الدهون الصحية والألياف والبروتين ومضادات الأكسدة، والبوتاسيوم والزنك والفوسفور وفيتامين B6 والمنجنيز، وقبل أن تشتري الفستدق تعرف على فوائده حسبما ذكرها موقع Welcome to StyleCraze.
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