سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تصحيح امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة بعد غد

تحرير:أمينة محمود ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م
امتحانات اللغة الإنجليزية - صورة أرشيفية
امتحانات اللغة الإنجليزية - صورة أرشيفية
قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات في وزارة التربية والتعليم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الكنترولات على مستوى القطاعات الأربعة سوف تبدأ تصحيح العينة العشوائية للغة الاجنبية الأولى بعد غدٍ السبت. وأضاف عبد الحكم، في تصريح لـ"التحرير" أن الكنترولات تسلمت كراسات إجابات الطلاب في اللغة الأجنبية الأولى. وأدى 618 ألفًا و383 طالبًا وطالبة امتحان اللغة الإنجليزية أمس الأربعاء. وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم، أنه تم تغيير مواصفات الورقة الامتحانية هذا العام عن الأعوام الماضية بنسبة 30%.
وقالت إن مواصفات الامتحان هذا العام أكدت مراعاة واضعي الأسئلة مخاطبة جميع المستويات العقلية للطلاب. وأضافت أنه لأول مرة هذا العام تم التغيير في وضع امتحان بوكليت اللغة الأجنبية الأولى، الذي تكون من 51 سؤالا، ومطلوب من الطالب الإجابة عن 48 منها. وأوضحت أنه تم التغيير في مواصفات الامتحان، إذ تم زيادة
اقرأ المزيد
امتحانات الجامعات

8 توصيات لـ«جودة التعليم»: ملف إلكتروني وحرية عمل

أوصى المؤتمر الدولي السادس الذي عقدته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت عنوان "بين التخطيط الدولى.. والتنفيذ الإقليمي" بوضع معايير للاعتماد خاصة بالبرامج المتاحة بفروع الجامعات الأجنبية فى مصر، وحث تلك الفروع على التقدم للاعتماد للوقوف على مدى استيفائها للمعايير القياسية المطلوبة، والتأكد من فعالية وجودة البرامج المتاحة لتلك الفروع واتساقها مع البرامج المتاحة في الجامعات الأم. كما أوصى بوضع خطة بناءً على دراسة متأنية لسوق العمل للوقوف على مجالات التعليم الفني القابلة لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلاب.
مجلس-النواب

«هيئة الدواء».. إحياء للصناعة أم مزيد من الأزمات؟

منذ العام 2009 ويطالب المعنيون بملف الدواء بضرورة إنشاء هيئة عليا لإدارة ملف الدواء المصري ووضع استراتيجيات للنهوض بالصناعة، وهو الأمر الذي استجابت له الدولة، وقررت الدفع بمشروع قانون لتأسيس الهيئة العليا للدواء، بعد تراجع كفاءة الأدوية التصديرية وعدم تحقيقها أي أرقام تذكر مقارنة بما تحققه الدول من مكاسب. تراجع كفاءة الأدوية المصدرة، لم يكن السبب الوحيد الذي دفع الحكومة لتقديم مشروع قانون، فما شهدته السنوات الماضية من اختفاء بعض أصناف الأدوية، وانتشار بعض الأصناف المضروبة، وعمليات التلاعب فى أسعار بعض الأصناف كلها تقف خلف الدفع بالمشروع.
توت-عنخ-امون

مصر تتحرك قضائيا لإعادة رأس توت عنخ أمون من بريطانيا

تقدمت وزارة الآثار ببلاغ إلى النائب العام المصري تطلب إرسال مساعدة قضائية إلى السلطات ‏البريطانية لوقف بيع والتحفظ على 32 قطعة أثرية بينها رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون كانت قد رصدتها ‏"إدارة الآثار المستردة" بوزارة الآثار على كتالوج صالة مزادات كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن ‏لبيعها في مزاد علني يومي 3 و4 من شهر يوليو المقبل.‏ وطالبت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته اليوم الخميس، استرداد القطع الأثرية وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية ‏والإتفاقيات الدولية ذات الصلة.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (3)

لمخالفة الأعراف.. منع بث إعلان كوكاكولا لأمم إفريقيا

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث إعلان شركة "كوكاكولا" الخاص ببطولة الأمم الإفريقية 2019 في جميع وسائل الإعلام. وأوضح المجلس، أنه وافق على ما انتهت إليه مطالبة لجنة الشكاوى بمنع بث إعلان شركة "كوكاكولا" الخاص بكأس الأمم الإفريقية 2019 في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية والرقمية لانتهاكه حقوق الاتحاد المصري لكرة القدم والشركات الراعية المتعاقد معها ، ومخالفة المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) وذلك حتى يتم إزالة أسباب المخالفة بحذف أي إشارة مباشرة أو غير مباشرة لقميص المنتخب المصري لكرة القدم.
اقرأ المزيد من الأخبار
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (3)

«إغماء وصدمة».. إسعاف 363 طالبا في امتحانات الثانوية

استقبلت الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، 371 بلاغًا لحالات مرضية، خلال ثالث أيام أداء امتحانات الثانوية العامة في جميع محافظات الجمهورية، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة، والمتحدث باسم الوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع، فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.
امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة تصوير سامح ابو حسن (2)

ضبط طالب حاول تسلق سور لجنة بالمنيا لتغشيش الطلاب

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، من ضبط طالب حاول تسلق سور إحدى لجان الثانوية العامة بمدينة مغاغة، بشمال المحافظة، في أثناء أداء امتحان اللغة الإنجليزية. وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية بورود إشارة من رئيس لجنة مدرسة الشهيد مصطفى العطار ببندر مغاغة بمحاولة طالب يدعى "أحمد. م. ف" بالصف الثاني الثانوي، تسلق سور المدرسة لمساعدة الطلاب على الغش في امتحان مادة اللغة الإنجليزية اليوم.
امتحان-اللغة-الانجليزية-الثانوية-العامة-فى-القليوبية (2)

طلاب الثانوية بالقليوبية سعداء بامتحان «الإنجليزية»

أعرب طلاب الثانوية العامة بلجان مدارس محافظة القليوبية عن فرحتهم بسهولة امتحان اللغة الإنجليزية، الذي أدوه اليوم الأربعاء، مشيرين إلى أن الامتحان في مجمله مناسب لكل مستويات الطلاب، وأن الوقت الخاص للإجابة عنه مناسب جدًّا ومتوافق مع الأسئلة التي جاءت من الكتاب المدرسي ونماذج الوزارة. وأوضح الطلابُ أن سؤال الاختيار كان به بعض النقاط التي تحتاج إلى التفكير، لتمييز الطالب المتفوق، وليس به أي مشكلات، بينما اشتكى عدد من الطلاب من صعوبة بعض أسئلة "القصة".
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (5)

التعليم: امتحان «إنجليزي» الثانوية المتداول «مزيف»

بدأ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الأربعاء، أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بعدما انتهوا من أداء امتحانات " اللغة العربية – التربية الدينية – الاقتصاد – الإحصاء". وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى، حيث إن ذلك يؤدي إلى تعرض الطالب الذي يثبت قيامه بذلك إلى إلغاء امتحانه هذا العام في الدورين الأول والثاني، إضافةً إلى حرمانه من أداء الامتحان في العام القادم 2019/2020.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org