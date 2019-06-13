تصحيح امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة بعد غد

تحرير:أمينة محمود ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م

امتحانات اللغة الإنجليزية - صورة أرشيفية

قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات في وزارة التربية والتعليم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الكنترولات على مستوى القطاعات الأربعة سوف تبدأ تصحيح العينة العشوائية للغة الاجنبية الأولى بعد غدٍ السبت. وأضاف عبد الحكم، في تصريح لـ"التحرير" أن الكنترولات تسلمت كراسات إجابات الطلاب في اللغة الأجنبية الأولى. وأدى 618 ألفًا و383 طالبًا وطالبة امتحان اللغة الإنجليزية أمس الأربعاء. وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم، أنه تم تغيير مواصفات الورقة الامتحانية هذا العام عن الأعوام الماضية بنسبة 30%.

وقالت إن مواصفات الامتحان هذا العام أكدت مراعاة واضعي الأسئلة مخاطبة جميع المستويات العقلية للطلاب. وأضافت أنه لأول مرة هذا العام تم التغيير في وضع امتحان بوكليت اللغة الأجنبية الأولى، الذي تكون من 51 سؤالا، ومطلوب من الطالب الإجابة عن 48 منها. وأوضحت أنه تم التغيير في مواصفات الامتحان، إذ تم زيادة