رغم الحظر الأمريكي.. هواوي تطلق سيارة ذاتية القيادة

على الرغم من الضغوط التي تواجهها شركة هواوي الصينية بعد الحظر الذي فرضته أمريكا عليها فإنها ما زالت تحاول الخروج من ذلك المأزق بسلام وبدون خسائر

تحرير:مي فؤاد ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م

هواوي

ظلت هواوي؛ عملاق التكنولوجيا الصينية، التي حظيت باهتمام كبير وسط الخلاف المستمر بين الصين والولايات المتحدة والحرب التجارية الدائرة بينهما مؤخرًا، في دائرة الضوء مرة أخرى بعد أن أفيد عن إطلاقها وحدة أعمال لحلول السيارات الذكية، في مسعى لتحقيق أهدافها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصميم الذكي في سوق السيارات مستقبلًا. تمت الموافقة على الوحدة من قبل مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي لشركة رن تشنغ فاي، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الصينية، نقلاً عن وثيقة داخلية صدرت عنه.

تعمل شركة هواوي؛ الشركة الصينية التي تقع في قلب العاصفة التقنية بين الولايات المتحدة والصين، مع شركات السيارات الأوروبية والصينية لإطلاق سيارات ذاتية القيادة بحلول عام 2021، حيث تسعى إلى تجاوز صناعة معدات الاتصالات التقليدية لتبني مجموعة أوسع من منتجات الذكاء الاصطناعي. صرح دانغ ونشوان، المهندس الإستراتيجي