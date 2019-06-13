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رغم الحظر الأمريكي.. هواوي تطلق سيارة ذاتية القيادة

على الرغم من الضغوط التي تواجهها شركة هواوي الصينية بعد الحظر الذي فرضته أمريكا عليها فإنها ما زالت تحاول الخروج من ذلك المأزق بسلام وبدون خسائر
تحرير:مي فؤاد ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م
هواوي
هواوي
ظلت هواوي؛ عملاق التكنولوجيا الصينية، التي حظيت باهتمام كبير وسط الخلاف المستمر بين الصين والولايات المتحدة والحرب التجارية الدائرة بينهما مؤخرًا، في دائرة الضوء مرة أخرى بعد أن أفيد عن إطلاقها وحدة أعمال لحلول السيارات الذكية، في مسعى لتحقيق أهدافها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصميم الذكي في سوق السيارات مستقبلًا. تمت الموافقة على الوحدة من قبل مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي لشركة رن تشنغ فاي، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الصينية، نقلاً عن وثيقة داخلية صدرت عنه.
تعمل شركة هواوي؛ الشركة الصينية التي تقع في قلب العاصفة التقنية بين الولايات المتحدة والصين، مع شركات السيارات الأوروبية والصينية لإطلاق سيارات ذاتية القيادة بحلول عام 2021، حيث تسعى إلى تجاوز صناعة معدات الاتصالات التقليدية لتبني مجموعة أوسع من منتجات الذكاء الاصطناعي. صرح دانغ ونشوان، المهندس الإستراتيجي
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خرائط-جوجل

«جوجل مابس» يطلق خاصية تحذرك من نصب سائقي التاكسي

زادت معدلات حالات السرقة والخطف بشكل جنوني خلال الفترة الأخيرة، في العالم بأكمله، حسب العديد من التقارير الدولية، ولم يعد الأمر مقتصرا على وقت الخروج من المنزل، لذا فأنت معرض لذلك في أي وقت خلال اليوم، سواء في وضح النهار أو عتمة الليل. يوفر تطبيق خرائط جوجل، التطبيق المجاني المقدم من موقع البحث جوجل على الشبكة العالمية، الخدمة عند بدايتها عرض لخرائط الشوارع، بالإضافة إلى استطاعة الشخص مشاهدة صور عالية الجودة بواسطة الأقمار الصناعية لمئات من المدن في العالم.
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تصميم آيفون 11.. لو كان جوبز حيًا لطرد موظفي الشركة

يعيش محبو هواتف آيفون حالة من الترقب والانتظار، وتسريبات تتصاعد وتيرتها كلما اقترب سبتمبر، موعد إعلان آبل عن أحدث أجهزتها. تدور تكهنات كثيرة حول آيفون 11 المنتظر، أبرزها حول كاميرات خلفية ثلاثية تميز الجهاز وتمنحه ذكاء غير مسبوق. الرؤية الليلية والواقع المعزز AR أبرز ما ستضيفه تلك الكاميرا، إن صحت الأقاويل. باتت التكهنات حول الكاميرا الثلاثية أقرب للواقع من الخيال، لا سيما بتسريبات قدمتها جهات مصنعة لحافظات جلدية وبلاستيكية (كفرات) اعتمدت فيها التصميم الثلاثي.
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«واتس آب» تقاضي كل من ينتهك شروط الاستخدام

يعد أحد الأشياء التي تميز تطبيق التراسل الفوري واتس آب عن جميع تطبيقات الدردشة الأخرى، هو مستوى الاهتمام الذي يوليه المطورون بأمان المستخدم، حيث قال معظم المستخدمين إنه على الرغم من حقيقة أن تطبيق الدردشة يوفر مجموعة كبيرة من المميزات، فإن ما يعجبهم هو حقيقة أنه يمكنهم الإحساس بالأمان فيما يتعلق بمحادثاتهم أو ملفات الوسائط التي يشاركونها مع أقرانهم. في خطوة غير متوقعة، وعد تطبيق واتس آب باتخاذ إجراءات صارمة ضد الرسائل المزعجة، غير المرغوب فيها بدءًا من 7 ديسمبر من العام الجاري.
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نظام هواوي الجديد

تسريب الصور الأولى من نظام تشغيل هواوي

منذ اشتعال الأزمات بين شركة هواوي وأمريكا، وقلق المستخدمين حول توقف أجهزتهم، كان من المؤكد أن هواوي لن تصمت طويلًا بعد أن احتلت شركتها مكانة كبيرة، إضافة إلى تحقيق الثقة مع ملايين من المستخدمين حول العالم، فأصبحت منافسة قوية لشركة أبل في وقت قصير. بدأت في التنويه عن نظامها الجديد الذي عملت عليه منذ سنوات عديدة يسمى "Huawei OS Hongmeng" هونج منج، حيث كان تحت التطوير الفعلي عام 2012، ويدعم هذا النظام الهواتف والكمبيوتر المحمول، وفي الوقت الحالي تم تسريب الصور الأولى لهذا التطبيق، نقلا عن "technave".
حامل أبل الجديد

يعادل ثمن آيفون.. سعر حامل شاشة أبل يثير الجدل

بعد أزمة شركة هواوي من المؤكد أن شركة أبل ستبذل قصارى جهدها من أجل التربع مرة أخرى على ساحة الأجهزة الحديثة دون منافس يعمل على زعزعة اقتصادها، وآخر ما جاءت به شاشة عرض متطورة بشكل مذهل "برو ديسبلاي إكس دي آر"، وتتميز بأنها 32 بوصة، كما أنها تبدأ من 5.000 دولار، وما زالت شركة أبل تحاول إدهاش العالم بما تصدره، وعلى الرغم من هذه الأسعار الباهظة فإنه ما زال يوجد لها معجبون يفضلون دائمًا شراء مثل هذه الماركات، ولكن دعنا نقول إنه مجرد هوس، فأصبحت تفاحة أبل بمنزلة علامة للمظاهر الكاذبة!
شركة-هواوي

بسبب الـ5G.. هواوي تعرض «صفقة عدم التجسس» على أمريكا

قال ليوا هوا رئيس مجلس إدارة شركة Huawei ردًا على سؤال هل الشركة منفتحة على نفس النوع من الاتفاق مع الولايات المتحدة التي قيل إنها قدمت إلى المملكة المتحدة وألمانيا؟ "نحن على استعداد لتوقيع اتفاقيات عدم تجسس مع الدول"، وأعلنت أمريكا منذ أيام إدراج شركة هواوي ضمن القائمة السوداء للولايات المتحدة، وبالرغم من أن أمريكا كانت تستهدف من خطوتها شبكات هواوي وليس الهواتف الذكية التي تنتجها الشركة الصينية، فإن التأثير وضح بشدة بعد إعلان شركة جوجل حظر تحديثات نظام تشغيل أندرويد على هواتف هواوي، وهو ما أحدث تداعيات كبيرة على الشركة في الفترة الماضية.
هواوى (1)

هواوي تدخل سوق السيارات الذكية رغم الضغوط الأمريكية

ظلت هواوي؛ عملاق التكنولوجيا الصينية، التي حظيت باهتمام كبير وسط الخلاف المستمر بين الصين والولايات المتحدة والحرب التجارية الدائرة بينهما مؤخرًا، في دائرة الضوء مرة أخرى بعد أن أفيد عن إطلاقها وحدة أعمال لحلول السيارات الذكية، في مسعى لتحقيق أهدافها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصميم الذكي في سوق السيارات مستقبلًا. تمت الموافقة على الوحدة من قبل مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي لشركة رن تشنغ فاي، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الصينية، نقلاً عن وثيقة داخلية صدرت عنه.
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