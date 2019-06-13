8 توصيات لـ«جودة التعليم»: ملف إلكتروني وحرية عمل

تحرير:أمينة محمود ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م

امتحانات - صورة أرشيفية

أوصى المؤتمر الدولي السادس الذي عقدته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت عنوان "بين التخطيط الدولى.. والتنفيذ الإقليمي" بوضع معايير للاعتماد خاصة بالبرامج المتاحة بفروع الجامعات الأجنبية فى مصر، وحث تلك الفروع على التقدم للاعتماد للوقوف على مدى استيفائها للمعايير القياسية المطلوبة، والتأكد من فعالية وجودة البرامج المتاحة لتلك الفروع واتساقها مع البرامج المتاحة في الجامعات الأم. كما أوصى بوضع خطة بناءً على دراسة متأنية لسوق العمل للوقوف على مجالات التعليم الفني القابلة لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلاب.

ومن توصيات المؤتمر، عدم الاقتصار عند تحديد مجالات وأنواع التعليم الفني والتدريب المهني على دراسة السوق المحلية فقط، بل يجب أن يشمل ذلك دراسة الأسواق والمتطلبات العربية والإقليمية حتى يمكن إيفاد خريجي تلك المؤسسات الفنية والمهنية للعمل في تلك الأسواق.وأوصى بإنشاء ملف إلكتروني لكل خريج من خريجي المعاهد