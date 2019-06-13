8 توصيات لـ«جودة التعليم»: ملف إلكتروني وحرية عمل

أوصى المؤتمر الدولي السادس الذي عقدته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت عنوان "بين التخطيط الدولى.. والتنفيذ الإقليمي" بوضع معايير للاعتماد خاصة بالبرامج المتاحة بفروع الجامعات الأجنبية فى مصر، وحث تلك الفروع على التقدم للاعتماد للوقوف على مدى استيفائها للمعايير القياسية المطلوبة، والتأكد من فعالية وجودة البرامج المتاحة لتلك الفروع واتساقها مع البرامج المتاحة في الجامعات الأم.
كما أوصى بوضع خطة بناءً على دراسة متأنية لسوق العمل للوقوف على مجالات التعليم الفني القابلة لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلاب.
ومن توصيات المؤتمر، عدم الاقتصار عند تحديد مجالات وأنواع التعليم الفني والتدريب المهني على دراسة السوق المحلية فقط، بل يجب أن يشمل ذلك دراسة الأسواق والمتطلبات العربية والإقليمية حتى يمكن إيفاد خريجي تلك المؤسسات الفنية والمهنية للعمل في تلك الأسواق.وأوصى بإنشاء ملف إلكتروني لكل خريج من خريجي المعاهد
ومن توصيات المؤتمر، عدم الاقتصار عند تحديد مجالات وأنواع التعليم الفني والتدريب المهني على دراسة السوق المحلية فقط، بل يجب أن يشمل ذلك دراسة الأسواق والمتطلبات العربية والإقليمية حتى يمكن إيفاد خريجي تلك المؤسسات الفنية والمهنية للعمل في تلك الأسواق.
وأوصى بإنشاء ملف إلكتروني لكل خريج من خريجي المعاهد الفنية والجامعات التكنولوجية يتصل بسوق العمل يسجل فيه جميع المهارات التي اكتسبها الخريج والخبرات التي حصل عليها منذ التحاقه بسوق العمل والدورات التدريبية التي التحق بها لصقل مهاراته.
كما أوصى بالتوسع في استخدام المعايير المهنية كأساس لبناء وتصميم وتقويم برامج التعليم الفني والتدريب المهني مع تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية من خلال شراكات مستدامة بين القطاعين العام والخاص ودعم مراكز التميز وريادة الأعمال.
ومن بين التوصيات، التعاون المشترك بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي لوضع معايير الاعتماد الخاصة بالجامعات التكنولوجية بما يتواكب مع احتياجات المرحلة المقبلة.
كما أوصى المؤتمر بتعزيز التعاون المشترك بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والهيئات النظيرة بالدول الإفريقية مع وضع الآلية المناسبة لتفعيل الاعتراف المشترك بين تلك الهيئات وطرق الاعتراف بالمؤهلات التي يحصل عليها مواطني هذه الدول.
كذلك أوصى المؤتمر بضرورة إنشاء الإطار الإفريقي للمؤهلات بالتعاون المشترك بين الهيئات المعنية بجودة التعليم والاعتماد في هذه الدول بما يسمح لخريجي المؤسسات التعليمية المختلفة بحرية العمل طبقًا لأسس وجدارات معترف بها.. وإنشاء شبكة إقليمية إفريقية لدعم التنمية المستدامة وتنمية المهارات وتبادل الطلبة بين مؤسسات التعليم المختلفة بالدول الإفريقية.