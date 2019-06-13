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8 توصيات لـ«جودة التعليم»: ملف إلكتروني وحرية عمل

تحرير:أمينة محمود ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م
امتحانات - صورة أرشيفية
امتحانات - صورة أرشيفية
أوصى المؤتمر الدولي السادس الذي عقدته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت عنوان "بين التخطيط الدولى.. والتنفيذ الإقليمي" بوضع معايير للاعتماد خاصة بالبرامج المتاحة بفروع الجامعات الأجنبية فى مصر، وحث تلك الفروع على التقدم للاعتماد للوقوف على مدى استيفائها للمعايير القياسية المطلوبة، والتأكد من فعالية وجودة البرامج المتاحة لتلك الفروع واتساقها مع البرامج المتاحة في الجامعات الأم. كما أوصى بوضع خطة بناءً على دراسة متأنية لسوق العمل للوقوف على مجالات التعليم الفني القابلة لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلاب.
ومن توصيات المؤتمر، عدم الاقتصار عند تحديد مجالات وأنواع التعليم الفني والتدريب المهني على دراسة السوق المحلية فقط، بل يجب أن يشمل ذلك دراسة الأسواق والمتطلبات العربية والإقليمية حتى يمكن إيفاد خريجي تلك المؤسسات الفنية والمهنية للعمل في تلك الأسواق.وأوصى بإنشاء ملف إلكتروني لكل خريج من خريجي المعاهد
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تصحيح امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة بعد غد

قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات في وزارة التربية والتعليم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الكنترولات على مستوى القطاعات الأربعة سوف تبدأ تصحيح العينة العشوائية للغة الاجنبية الأولى بعد غدٍ السبت. وأضاف عبد الحكم، في تصريح لـ"التحرير" أن الكنترولات تسلمت كراسات إجابات الطلاب في اللغة الأجنبية الأولى. وأدى 618 ألفًا و383 طالبًا وطالبة امتحان اللغة الإنجليزية أمس الأربعاء. وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم، أنه تم تغيير مواصفات الورقة الامتحانية هذا العام عن الأعوام الماضية بنسبة 30%.
مجلس-النواب

«هيئة الدواء».. إحياء للصناعة أم مزيد من الأزمات؟

منذ العام 2009 ويطالب المعنيون بملف الدواء بضرورة إنشاء هيئة عليا لإدارة ملف الدواء المصري ووضع استراتيجيات للنهوض بالصناعة، وهو الأمر الذي استجابت له الدولة، وقررت الدفع بمشروع قانون لتأسيس الهيئة العليا للدواء، بعد تراجع كفاءة الأدوية التصديرية وعدم تحقيقها أي أرقام تذكر مقارنة بما تحققه الدول من مكاسب. تراجع كفاءة الأدوية المصدرة، لم يكن السبب الوحيد الذي دفع الحكومة لتقديم مشروع قانون، فما شهدته السنوات الماضية من اختفاء بعض أصناف الأدوية، وانتشار بعض الأصناف المضروبة، وعمليات التلاعب فى أسعار بعض الأصناف كلها تقف خلف الدفع بالمشروع.
توت-عنخ-امون

مصر تتحرك قضائيا لإعادة رأس توت عنخ أمون من بريطانيا

تقدمت وزارة الآثار ببلاغ إلى النائب العام المصري تطلب إرسال مساعدة قضائية إلى السلطات ‏البريطانية لوقف بيع والتحفظ على 32 قطعة أثرية بينها رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون كانت قد رصدتها ‏"إدارة الآثار المستردة" بوزارة الآثار على كتالوج صالة مزادات كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن ‏لبيعها في مزاد علني يومي 3 و4 من شهر يوليو المقبل.‏ وطالبت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته اليوم الخميس، استرداد القطع الأثرية وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية ‏والإتفاقيات الدولية ذات الصلة.
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لمخالفة الأعراف.. منع بث إعلان كوكاكولا لأمم إفريقيا

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث إعلان شركة "كوكاكولا" الخاص ببطولة الأمم الإفريقية 2019 في جميع وسائل الإعلام. وأوضح المجلس، أنه وافق على ما انتهت إليه مطالبة لجنة الشكاوى بمنع بث إعلان شركة "كوكاكولا" الخاص بكأس الأمم الإفريقية 2019 في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية والرقمية لانتهاكه حقوق الاتحاد المصري لكرة القدم والشركات الراعية المتعاقد معها ، ومخالفة المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) وذلك حتى يتم إزالة أسباب المخالفة بحذف أي إشارة مباشرة أو غير مباشرة لقميص المنتخب المصري لكرة القدم.
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«التعليم» تعلن نتيجة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، الذين تقدموا للالتحاق بـ40 مدرسة في 23 محافظة. وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة: إنه سيتم إرسال بريد إلكتروني للأطفال الذين تنطبق عليهم شروط ومواصفات الالتحاق بالمدارس تباعا وفقاً لاحتياجات المدارس، محدد بها مواعيد وأماكن عقد المقابلات الشخصية مع أولياء الأمور والطلاب.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تمنع تدريس المعلمين في فصول أبنائهم

حذرت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مرسل فاكس لجميع المديريات التعليمية وجميع الجهات التابعة للوزارة بحظر الآباء والأمهات من المعلمين بالتدريس داخل الفصول التي يوجد بها أبناؤهم وقالت وزارة التعليم في خطابها للمديريات، إن هذا القرار جاء لمصلحة العملية التعليمية ودرءًا للمفاسد، مع الالتزام بالحيادية وعدم التحيز لطالب أو فئة من الطلاب دون غيرهم. وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة عدم الالتزام بما سبق ذكره سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية الفورية حيال الشخص أو الجهة المخالفة.
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اجتماع طارئ لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

عقد خالد حجازى، وكيل الوزارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة اليوم الأحد اجتماعا طارئا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور محمود الفولى، وكيل المديرية، لمناقشة أعمال سير العملية الامتحانية للثانوية العامة. بدأ حجازي الاجتماع بكلمة ترحيب بالحضور، وبخاصة رؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين متمنيا لهم إقامة طيبة في محافظة الجيزة. وأكد حجازي ضرورة تواصل رؤساء اللجان مع مدير المديرية وغرفة العمليات لسرعة حل أى مشكلة.?
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طوارئ وجيش وشرطة.. التعليم تتأهب لامتحانات الثانوية العامة

تحت حراسة الجيش والشرطة، يؤدي 659 ألفا و253 طالبا وطالبة بالثانوية العامة امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، بعد غد السبت، داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم حالة الطوارئ، حيث بدأت اليوم اجتماعات مكثفة لمسؤولي الامتحانات مع مديري المديريات التعليمية ورؤساء اللجان. فضلا عن بدء أعمال غرفة العمليات الرئيسية التي شكلتها الوزارة، تحت الإشراف المباشر من خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.
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