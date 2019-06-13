حلم بدأ بفيديو.. قصة مصري حطم رقما قياسيا بـ«جينيس»
تحرير:مايكل سمير١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
اللاعب محمود محمد أيوب
شاب مصري من أبناء مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بدأ حلمه بمشاهدة فيديو لأحد الرياضيين المصريين في أثناء محاولته دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فبحث كثيرًا عن رقم يحطمه، حتى وجد تمرين القفز مع الانقسام على التوالى "Most consecutive split jumps"، وبدأ التدريب محاولًا تحطيم رقم اللاعب الأسترالي "باتريك نى بوى لارتى" الذي سجّل 34 قفزة، وبعد مواصلة التدريب لمدة عام ليلًا ونهارًا، استطاع أن يصل اللاعب محمود محمد أيوب، 22 عامًا، إلى 40 قفزة، متخطيًا اللاعب الأسترالي بفارق 6 قفزات.
بدأ الحلم بمراسلة موسوعة جينيس، ولكنه فوجئ بأن تسجيل رقمه في جينيس يتطلب أموالًا كثيرة.
وقال أيوب في تصريح لـ"التحرير"، إنه راسل الموسوعة عن إمكانية تسجيل رقمه القياسي بطريقة أخرى، متابعًا أنهم طلبوا منه تصوير فيديو وصور من عدة زوايا مختلفة، وحضور شخصين محايدين أحدهما متخصص بالرياضة.
وأضاف أيوب أنه
بدأ الحلم بمراسلة موسوعة جينيس، ولكنه فوجئ بأن تسجيل رقمه في جينيس يتطلب أموالًا كثيرة.
وقال أيوب في تصريح لـ"التحرير"، إنه راسل الموسوعة عن إمكانية تسجيل رقمه القياسي بطريقة أخرى، متابعًا أنهم طلبوا منه تصوير فيديو وصور من عدة زوايا مختلفة، وحضور شخصين محايدين أحدهما متخصص بالرياضة.
وأضاف أيوب أنه أرسل الفيديو عدة مرات وفي كل مرة كانوا يطلبون إثباتا جديدا، كاشفًا عن مفاجأة وهي أنه تقدم للموسوعة منذ شهر مايو في العام الماضي، وأنه فقد الأمل في فوزه، لكنه فوجئ أمس الأربعاء عند تصفحه موقع جينيس، أنه تم إعلان فوزه.
وأشار أيوب إلى أنه يستعد لتحطيم رقمًا قياسيا جديدًا في تمرينة العد مع ثنى الركبتين، الذى حقق فيه 235 عدة متفوقا على الرقم المسجل على الموسوعة بفارق 35 عدة، وما زال ينتظر رد الموسوعة بموافقتهم.