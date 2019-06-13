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حلم بدأ بفيديو.. قصة مصري حطم رقما قياسيا بـ«جينيس»

تحرير:مايكل سمير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
اللاعب محمود محمد أيوب
اللاعب محمود محمد أيوب
شاب مصري من أبناء مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بدأ حلمه بمشاهدة فيديو لأحد الرياضيين المصريين في أثناء محاولته دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فبحث كثيرًا عن رقم يحطمه، حتى وجد تمرين القفز مع الانقسام على التوالى "Most consecutive split jumps"، وبدأ التدريب محاولًا تحطيم رقم اللاعب الأسترالي "باتريك نى بوى لارتى" الذي سجّل 34 قفزة، وبعد مواصلة التدريب لمدة عام ليلًا ونهارًا، استطاع أن يصل اللاعب محمود محمد أيوب، 22 عامًا، إلى 40 قفزة، متخطيًا اللاعب الأسترالي بفارق 6 قفزات.
بدأ الحلم بمراسلة موسوعة جينيس، ولكنه فوجئ بأن تسجيل رقمه في جينيس يتطلب أموالًا كثيرة. وقال أيوب في تصريح لـ"التحرير"، إنه راسل الموسوعة عن إمكانية تسجيل رقمه القياسي بطريقة أخرى، متابعًا أنهم طلبوا منه تصوير فيديو وصور من عدة زوايا مختلفة، وحضور شخصين محايدين أحدهما متخصص بالرياضة. وأضاف أيوب أنه
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وزير-الدفاع-ووزير-القوات-المسلحه-البريطاني

وزير الدفاع يبحث مع وزير القوات المسلحة البريطاني المستجدات الإقليمية

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، مارك لانكستر وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية، والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليّا في زيارة رسمية تستغرق يومين. تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة فى مجال مكافحة الإرهاب والتدريبات المشتركة، وسبل تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، كما تم التطرق إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفرص وآفاق التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والأمنية. وأعرب القائد العام عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين مصر وبريطانيا معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون والتكامل المشترك فى المستقبل.
الصحفي-حسين-قدري (2)

70 سنة حب و70 يومًا زواج.. وفاة «عريس الصحفيين»

تُوفي الكاتب الصحفي حسين قدري، رئيس التحرير الأسبق لمجلة الإذاعة والتليفزيون، عن عمر ناهز 86 عامًا. وجاءت فاجعة الموت بعد نحو 70 يومًا من زواج "عريس الصحفيين" بحبيبته الأولى، في 21 مارس الماضي، وهي الأديبة عصمت صادق "81 سنة" عقب قصة حب جمعتهما بعد فراق أكثر من 70 سنة. وكانت جملة "الحب ليس له تاريخ صلاحية"، لخّصت الاحتفالية التي شهدتها نقابة الصحفيين، بمناسبة زواج قدري وعصمت.
امتحانات الجامعات

8 توصيات لـ«جودة التعليم»: ملف إلكتروني وحرية عمل

أوصى المؤتمر الدولي السادس الذي عقدته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت عنوان "بين التخطيط الدولى.. والتنفيذ الإقليمي" بوضع معايير للاعتماد خاصة بالبرامج المتاحة بفروع الجامعات الأجنبية فى مصر، وحث تلك الفروع على التقدم للاعتماد للوقوف على مدى استيفائها للمعايير القياسية المطلوبة، والتأكد من فعالية وجودة البرامج المتاحة لتلك الفروع واتساقها مع البرامج المتاحة في الجامعات الأم. كما أوصى بوضع خطة بناءً على دراسة متأنية لسوق العمل للوقوف على مجالات التعليم الفني القابلة لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلاب.
امتحان-اللغة-الانجليزية-الثانوية-العامة-فى-القليوبية (2)

تصحيح امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة بعد غد

قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات في وزارة التربية والتعليم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الكنترولات على مستوى القطاعات الأربعة سوف تبدأ تصحيح العينة العشوائية للغة الاجنبية الأولى بعد غدٍ السبت. وأضاف عبد الحكم، في تصريح لـ"التحرير" أن الكنترولات تسلمت كراسات إجابات الطلاب في اللغة الأجنبية الأولى. وأدى 618 ألفًا و383 طالبًا وطالبة امتحان اللغة الإنجليزية أمس الأربعاء. وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم، أنه تم تغيير مواصفات الورقة الامتحانية هذا العام عن الأعوام الماضية بنسبة 30%.
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تجهيزات-اأطول-مائدة إفطار-فى العالم-بالعاصمة-الإدارية (7)

اليوم.. أطول مائدة إفطار في العالم بالعاصمة الإدارية

تنظم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، أطول مائدة إفطار جماعي في العالم بطول ثلاثة آلاف متر بموقع العاصمة نفسها، لتسجل بذلك الرقم القياسي وتدخل بها موسوعة "جينيس" العالمية. وكشف العميد خالد الحسيني المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن أن الحدث سيشارك فيه ممثلين من كافة أطياف المجتمع يبلغ عددهم سبعة آلاف شخص، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية بمشاركة مسئولين من مؤسسة "جينيس" العالمية.
طقس-حر

الخميس إجازة رسمية في الوادي الجديد بسبب الحر

قرر محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اعتبار غدا الخميس، إجازة رسمية بكافة المصالح الحكومية بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. وصرح المحافظ بأنه سيتم استثناء أعمال الامتحانات التي تجري من هذه الإجازات، وأن باقي المصالح إجازة رسمية، مع اتخاذ كافة التدابير بمرافق الخدمات لعدم الاخلال بمصالح المواطنين، معلنا رفع المحافظ درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية في ظل الإرتفاع الشديد في درجات الحرارة، والتي تخطت 46 درجة ومئوية ومتوقع أن تصل لـ48 درجة مئوية غدا.
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