حلم بدأ بفيديو.. قصة مصري حطم رقما قياسيا بـ«جينيس»

تحرير:مايكل سمير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م

اللاعب محمود محمد أيوب

شاب مصري من أبناء مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بدأ حلمه بمشاهدة فيديو لأحد الرياضيين المصريين في أثناء محاولته دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فبحث كثيرًا عن رقم يحطمه، حتى وجد تمرين القفز مع الانقسام على التوالى "Most consecutive split jumps"، وبدأ التدريب محاولًا تحطيم رقم اللاعب الأسترالي "باتريك نى بوى لارتى" الذي سجّل 34 قفزة، وبعد مواصلة التدريب لمدة عام ليلًا ونهارًا، استطاع أن يصل اللاعب محمود محمد أيوب، 22 عامًا، إلى 40 قفزة، متخطيًا اللاعب الأسترالي بفارق 6 قفزات.

بدأ الحلم بمراسلة موسوعة جينيس، ولكنه فوجئ بأن تسجيل رقمه في جينيس يتطلب أموالًا كثيرة. وقال أيوب في تصريح لـ"التحرير"، إنه راسل الموسوعة عن إمكانية تسجيل رقمه القياسي بطريقة أخرى، متابعًا أنهم طلبوا منه تصوير فيديو وصور من عدة زوايا مختلفة، وحضور شخصين محايدين أحدهما متخصص بالرياضة. وأضاف أيوب أنه