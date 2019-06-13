الكسب غير المشروع: 8.8 مليار جنيه حصيلة قضايا فساد

عدد طلبات المساعدة التي تم إرسالها إلى الخارج بلغ 57 طلب مساعدة بشأن التحري وتجميد ومصادرة وإعادة جميع موجودات المتهمين الشخصية وكذلك الخاصة بزوجاتهم وأولادهم

تحرير:محمد رشدي ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م

نقود - صورة أرشيفية

«حصلنا على أكثر من 8 مليارات و857 مليون جنيه»، بتلك الكلمات أوضح المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، خلال كلمته بمنتدى مكافحة الفساد المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، وأضاف «السعيد»، أن تلك الأموال تم استردادها في ضوء التعديلات التشريعية بالتعاون مع كل السلطات القضائية والجهات الرقابية والأجهزة الأمنية، التي أسفرت عن إجراء التفاوض مع بعض المتهمين في قضايا فساد من المدرجين على قوائم التجميد في الخارج وباسترداد أصول ومبالغ مالية من الأموال المنهوبة.

وأوضح «السعيد» أن المتهمين أعادوا أصولا عقارية وأموالا نقدية وأرصدة وأسهما مالية بلغت قيمتها 5 مليارات و341 مليونا و850 ألف جنيه، واسترداد من آخر ممتلكات وصلت قيمتها إلى مليار و930 مليون جنيه، كما استرد من متهم ثالث أموالا بلغ مقدارها 500 مليون جنيه، كما تمكن جهاز الكسب غير المشروع من استرداد