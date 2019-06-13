رياضة

رئيس الزمالك: خايف من إيه ومن مين يا خطيب؟

تحرير:محمد حسن صيام ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م
الخطيب
الخطيب
أبدى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اندهاشه من مطالب النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ببطلان بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم رغم تصدره جدول المسابقة المحلية، قائلًا: "إنت الأول خايف من إيه؟ ومن مين؟.. طب أنا بقى اللي لسه فاضلي الجونة وبعدين الإسماعيلي وبعدين مباراتي معاك على فرصة واحدة إني أكسبك". وأكد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونة أن ما يفعله الأهلي يعد تهريجا، قائلًا: "دي ناس لسه في أولى حضانة، وأنا ألتمس لهم العذر، لكن الذي يدافع عن الأهلي دلوقتي ثنائي بيدعي إنه زملكاوي هما إبراهيم فايق وهاني حتحوت".
وواصل رئيس الزمالك تصريحاته بأنه قد صرح في السابق أنه لن يلعب أي مباراة بعد حرس الحدود قبل كأس الأمم الإفريقية، وإذا لم يتم تنفيذ مطالبي فلن أستكمل مسابقة الدوري الممتاز، وهو ما حدث بالفعل. وأضاف رئيس الأبيض خلال تصريحاته بأن شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الأهلي، يقول كلاما غير حقيقي، مؤكدًا: أرفض
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أول تعليق لعلي معلول بعد استبعاده من منتخب تونس

علق الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، لأول مرة على قرار استبعاده من قائمة نسور قرطاج النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وقال معلول خلال تصريحات على إذاعة "ديوان إف إم" التونسية: "أتمنى التوفيق لمنتخب تونس في بطولة إفريقيا، والتعاطف الذي رأيته من المصريين والتوانسة خاصة من جماهير الصفاقس كبير وإن شاء الله خير".
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رسميا.. الاتحاد المغربي يعلن استبعاد حمد الله

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم خروج عبد الرزاق حمد الله من معسكر منتخب أسود الأطلسي الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وأكد الاتحاد المغربي أن خروج حمد الله من معكسر منتخب المغرب بسبب معاناته من الإصابة على مستوى الظهر والفخذ، وأشار الاتحاد إلى أن عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير سيحل محل عبد الرزاق حمد الله بعد قرار المدير الفني لأسود الأطلسي هيرفي رينارد.
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الترجي يصدم «كاف» ويرفض تسليم كأس نهائي الأبطال

كشفت تقارير صحفية تونسية اليوم الخميس، عن أن نادي الترجي رفض إعادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي احتجاجًا على قرار الاتحاد الإفريقي "كاف"، إذ أكد وليد العارم في تصريحات لصحيفة «الصباح» التونسية أن الترجي متمسك بموقفه وهو عدم إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي لأن موقف الترجي التونسي سليم على حد وصفه، وأنهم سوف يلجؤون إلى المحكمة الدولية، قائلا: «على كل حال لن نخوض النهائي المعاد». وأضاف العارم خلال تصريحاته: «نحن مقتنعون بأن تتويجنا وفوزنا عن جدارة، وكنا متقدمين في النتيجة بهدف لصفر».
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لابا-كودجو

العين الإماراتي يوجه ضربة قوية للأهلي

وجه نادي العين الإماراتي، صدمة إلى الأهلي والزمالك، بعدما أعلن اليوم الخميس، تعاقده مع المهاجم التوجولي لابا كودجو، هداف فريق نهضة بركان المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعقد يمتد لعام 2022، حيث نشر الموقع الرسمي للنادي الإماراتي، على موقعه الرسمي، صورًا للاعب بقميص الفريق، ويعد لابا من أبرز اللاعبين الذين برزوا داخل قارة إفريقيا خلال الموسم الماضي، وتحديدًا في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقي، وتلقى عدة عروض كان أبرزها من قطبي الكرة المصرية.
الاهلى- الزمالك

ماذا يحدث لو انسحب الأهلي من الدوري؟

بعد فترة شهدت خطابات وبيانات وتهديدات بالتصعيد، خرج مجلس إدارة اتحاد الكرة ليعلن عن موقفه الأخير من أزمة الدوري الممتاز، حيث أصدر الاتحاد بيانًا رسميًا أعلن فيه عن مواعيد مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر، موضحاً خلاله استمرار المسابقة عقب نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من يوم 21 يونيو وحتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة. وبعد شد وجذب بين مجلس إدارة الأهلي واتحاد الكرة وتمسكه بإنهاء المسابقة قبل البطولة الإفريقية، استقر مسؤولو الجبلاية على استمرار المسابقات المحلية عقب البطولة.
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تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، مواعيد المباريات المتبقية بمسابقة الدوري العام ومسابقة كأس مصر، حيث تقرر أن تستكمل البطولتين عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخب، بعدما أعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.
ابو-ريدة-الخطيب

جلسة بين الوزير والخطيب وأبو ريدة لحل أزمة الدوري

علمت «التحرير» أن هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، غادر مقر الجبلاية بالجزيرة، بعد الاجتماع الطارئ، الذي عقد اليوم الأحد للرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وعدم توفير العدالة بين الأندية، لحضور اجتماع وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، لمناقشة أزمة الدوري، وحرص أبو ريدة على حضور الاجتماع لمتابعة الموقف والتوصل إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف.
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