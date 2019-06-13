رئيس الزمالك: خايف من إيه ومن مين يا خطيب؟

تحرير:محمد حسن صيام ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م

الخطيب

أبدى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اندهاشه من مطالب النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ببطلان بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم رغم تصدره جدول المسابقة المحلية، قائلًا: "إنت الأول خايف من إيه؟ ومن مين؟.. طب أنا بقى اللي لسه فاضلي الجونة وبعدين الإسماعيلي وبعدين مباراتي معاك على فرصة واحدة إني أكسبك". وأكد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونة أن ما يفعله الأهلي يعد تهريجا، قائلًا: "دي ناس لسه في أولى حضانة، وأنا ألتمس لهم العذر، لكن الذي يدافع عن الأهلي دلوقتي ثنائي بيدعي إنه زملكاوي هما إبراهيم فايق وهاني حتحوت".

وواصل رئيس الزمالك تصريحاته بأنه قد صرح في السابق أنه لن يلعب أي مباراة بعد حرس الحدود قبل كأس الأمم الإفريقية، وإذا لم يتم تنفيذ مطالبي فلن أستكمل مسابقة الدوري الممتاز، وهو ما حدث بالفعل. وأضاف رئيس الأبيض خلال تصريحاته بأن شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الأهلي، يقول كلاما غير حقيقي، مؤكدًا: أرفض