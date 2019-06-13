رياضة

رسميا.. الاتحاد المغربي يعلن استبعاد حمد الله

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م
حمد الله
حمد الله
أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم خروج عبد الرزاق حمد الله من معسكر منتخب أسود الأطلسي الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وأكد الاتحاد المغربي أن خروج حمد الله من معكسر منتخب المغرب بسبب معاناته من الإصابة على مستوى الظهر والفخذ، وأشار الاتحاد إلى أن عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير سيحل محل عبد الرزاق حمد الله بعد قرار المدير الفني لأسود الأطلسي هيرفي رينارد.
وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن اللاعب قرر بشكل مفاجئ مغادرة معسكر المنتخب المغربي، مشيرًا إلى أن الساعات القادمة ستشهد الكشف عن كل التفاصيل عبر حسابه الرسمي على "تويتر". وأكدت الصحيفة، أن هناك مجهودات كبيرة حدثت من جانب الاتحاد المغربي لكرة القدم والجهاز الفني للمنتخب أسود الأطلس من أجل إقناع اللاعب
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الاهلى وصن داونز تصوير سامح ابو حسن‎ (6)

أول تعليق لعلي معلول بعد استبعاده من منتخب تونس

علق الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، لأول مرة على قرار استبعاده من قائمة نسور قرطاج النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وقال معلول خلال تصريحات على إذاعة "ديوان إف إم" التونسية: "أتمنى التوفيق لمنتخب تونس في بطولة إفريقيا، والتعاطف الذي رأيته من المصريين والتوانسة خاصة من جماهير الصفاقس كبير وإن شاء الله خير".
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رئيس الزمالك: خايف من إيه ومن مين يا خطيب؟

أبدى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اندهاشه من مطالب النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ببطلان بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم رغم تصدره جدول المسابقة المحلية، قائلًا: "إنت الأول خايف من إيه؟ ومن مين؟.. طب أنا بقى اللي لسه فاضلي الجونة وبعدين الإسماعيلي وبعدين مباراتي معاك على فرصة واحدة إني أكسبك". وأكد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونة أن ما يفعله الأهلي يعد تهريجا، قائلًا: "دي ناس لسه في أولى حضانة، وأنا ألتمس لهم العذر، لكن الذي يدافع عن الأهلي دلوقتي ثنائي بيدعي إنه زملكاوي هما إبراهيم فايق وهاني حتحوت".
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الترجي يصدم «كاف» ويرفض تسليم كأس نهائي الأبطال

كشفت تقارير صحفية تونسية اليوم الخميس، عن أن نادي الترجي رفض إعادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي احتجاجًا على قرار الاتحاد الإفريقي "كاف"، إذ أكد وليد العارم في تصريحات لصحيفة «الصباح» التونسية أن الترجي متمسك بموقفه وهو عدم إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي لأن موقف الترجي التونسي سليم على حد وصفه، وأنهم سوف يلجؤون إلى المحكمة الدولية، قائلا: «على كل حال لن نخوض النهائي المعاد». وأضاف العارم خلال تصريحاته: «نحن مقتنعون بأن تتويجنا وفوزنا عن جدارة، وكنا متقدمين في النتيجة بهدف لصفر».
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انقسام في الصحف المغربية حول أداء أسود الأطلس

بعد الهزيمة بهدف نظيف أمام منتخب جامبيا، الذي فشل في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، ضرب الانقسام الصحف المغربية، حول أداء منتنخب بلادها في اللقاء الودي التحضيري الذي أقيم مساء أمس، أمام جامبيا، ضمن استعدادات أسود الأطلسي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 الشهر الجاري حتى 19 يوليو المقبل. وكشفت صحيفة المنتخب المغربي، أن لقاء منتخب بلادهم أمام جامبيا ليس مقياسا لتقيم أداء اللاعبين قبل المعترك الإفريقي، ولكن كان بمثابة اختبار فني لهم قبل خوض اللقاءات الرسمية، وتجهيزهم فنيا وبدنيا.
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قبل كان 2019.. صدامات عربية تاريخية في كأس الأمم

يتجدد الصراع العربي في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر هذا الصيف، من خلال مواجهة تونس لنظيرتها موريتانيا ضمن مباريات المجموعة الخامسة، تلك المباراة التي تعيد للأذهان الكثير من الصدامات العربية طوال تاريخ البطولة، وأقيمت أول بطولة للكان في عام 1957، وأتت أول مواجهة في تاريخ البطولة بين مصر والسودان في الخرطوم وحينها فاز الفراعنة بنتيجة 2-1 في طريقهم للفوز باللقب الأول، ومن الصدامات العربية الشهيرة أيضًا فوز تونس على المنتخب الوطني بهدف نظيف في ربع نهائي كان 2000، وحينها كانت مصر حاملة لقب البطولة.
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مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
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المنتخب: السعيد الأفضل في مصر وقد نغير الخطة من أجله

قال تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، إنه سيتم استبعاد لاعبين اثنين من قائمة الفراعنة لمعسكر يونيو المقبل، موضحًا أن أحد هذين اللاعبين سيكون حارس مرمى. وأضاف تيتو في تصريحات لبرنامج «الماتش» على فضائية «صدى البلد»، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر يتفهم الانتقادات والجدل الدائر بشأن القائمة، مشيرًا إلى أنه أمر طبيعي في عالم كرة القدم. وأوضح تيتو أن جهاز المنتخب، يتفهم الانتقادات بعد إعلان قائمة البطولة، وأنها تحدث في أي دولة بالعالم، والجهاز الفني يتقبل الأمر، لكنه يتمنى أن تزول هذه الانتقادات بعد أسبوعين من الآن ويتحد الجميع قبل البطولة.
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