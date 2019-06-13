رسميا.. الاتحاد المغربي يعلن استبعاد حمد الله

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م

حمد الله

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم خروج عبد الرزاق حمد الله من معسكر منتخب أسود الأطلسي الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وأكد الاتحاد المغربي أن خروج حمد الله من معكسر منتخب المغرب بسبب معاناته من الإصابة على مستوى الظهر والفخذ، وأشار الاتحاد إلى أن عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير سيحل محل عبد الرزاق حمد الله بعد قرار المدير الفني لأسود الأطلسي هيرفي رينارد.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن اللاعب قرر بشكل مفاجئ مغادرة معسكر المنتخب المغربي، مشيرًا إلى أن الساعات القادمة ستشهد الكشف عن كل التفاصيل عبر حسابه الرسمي على "تويتر". وأكدت الصحيفة، أن هناك مجهودات كبيرة حدثت من جانب الاتحاد المغربي لكرة القدم والجهاز الفني للمنتخب أسود الأطلس من أجل إقناع اللاعب