المصريون أكثر رعبًا من الإنترنت بسبب الأخبار المزيفة

أكدت مؤسسة إحصائية عالمية أن المصريين الأكثر خوفًا من استخدام الإنترنت والتكنولوجيا وذلك بعد استطلاع رأي أجرته على سكان نحو 25 دولة من بينها مصر

تحرير:كريم ربيع ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

«96% من المصريين قلقون، بل إنهم الشعب الأكثر قلقًا على الإنترنت، من انتهاك خصوصياتهم وخصوصية أسرهم وأصدقائهم أيضًا، قلقون من الحكومة المحلية والحكومات الأجنبية ومزودي خدمات الإنترنت والشركات المحلية والدولية والقراصنة ومديريهم في العمل»، هذا حسب استطلاع مؤسسة إيبسوس العالمية الذي شارك فيه 25 ألف مستخدم للإنترنت في 25 بلدا. الأمر لا يتوقف على انتهاك الخصوصية، فنحو 86% من المبحوثين حول العالم تم خداعهم عبر الإنترنت، لأنهم صدقوا أخبارا مزيفة، بينما تصل هذه النسبة إلى 93% في مصر، فالمصريون هم أكثر شعوب الأرض تصديقًا للأخبار المزيفة على الإنترنت.

أوضحت مؤسسة إيبسوس أن الفشل في الحصول على المعلومة السليمة أمر ليس بالهين، فنتيجة لانعدام الثقة، تقل ثقة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية التي تحتاج لإنترنت لإتمامها، مثل العمليات المصرفية عبر الإنترنت، وأنشطة التسويق والترويج سواء عبر عمليات الدعاية والإعلان التقليدية أو عبر المؤثرين الذين يتابعهم الملايين،

أوضحت مؤسسة إيبسوس أن الفشل في الحصول على المعلومة السليمة أمر ليس بالهين، فنتيجة لانعدام الثقة، تقل ثقة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية التي تحتاج لإنترنت لإتمامها، مثل العمليات المصرفية عبر الإنترنت، وأنشطة التسويق والترويج سواء عبر عمليات الدعاية والإعلان التقليدية أو عبر المؤثرين الذين يتابعهم الملايين، ولكن غالبية هؤلاء الملايين ربما لا يثقون فيهم، وفقًا للاستطلاع.

وانخفاض معدلات الثقة يعرقل تنفيذ استراتيجيات مهمة للدولة، مثل الشمول المالي، كما يعرقل نمو الشركات التي تقدم خدماتها عبر الإنترنت.

9 إجراءات للحماية



أشارت الدراسة إلى أن المصريين اتجهوا لاستخدام بعض الطرق لحماية الخصوصية وتنقيح المعلومات الكاذبة، فقد أبلغوا «إيبسوس»، اتخاذهم مجموعة من الإجراءات وهي:

1- أنهم يتجنبون فتح رسائل البريد الإلكتروني من عناوين البريد الإلكتروني غير المعروفة.

2- الكشف عن معلومات شخصية أقل عبر الإنترنت.

3- تجنب بعض مواقع وتطبيقات الإنترنت.

4- استخدام برامج مكافحة فيروسات.

5- تغيير كلمة المرور بانتظام.

6- الرقابة الذاتية على ما يقولونه عبر الإنترنت.

7- حذف وتغيير الأصدقاء الذين يتواصلون معهم.

8- التقليل من المعاملات المالية عبر الإنترنت.

9- إغلاق الحساب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، المصدر الأهم لانتهاك خصوصية المصريين، «حسب رأيهم».

وأوضحت المؤسسة أن بعض طرق الحماية مرتبط بخفض استخدام الإنترنت، وهو أمر ضار بالاقتصاد ككل، ما يستلزم إطلاق حملات توعية لمواجهة مخاوف المصريين من الإنترنت، وتدريبهم على الاستخدام الآمن للإنترنت، وتوفير مصادر موثوقة للبيانات والمعلومات.

كيف تحمي المؤسسات والأفراد أنفسها؟

أكد زكريا عيسى، مدير إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات، أن هناك مجموعة من الأساسيات التي يجب على الأفراد أو المؤسسات أن يتبعوها عند التعامل مع الإنترنت، فبالنسبة للأفراد يجب أن تكون أجهزة الحاسب الآلي محمية من الفيروس والهاكر، من خلال برامج الحماية «الأنتي فيروس»، والتأكد من عمل هذه البرامج وتحديثها بشكل مستمر، لتخبرني بأمان المواقع من عدمه، بخلاف عدم فتح أي رسائل دون المرور على برامج حماية، لأن وسائل الاختراق تعتمد على إرسال رسائل بها روابط أو ملفات مرفقة، بمجرد فتحها يتم وضع أدوات تجسس على الجهاز الخاص بك.

وتابع عيسى لـ«التحرير»: «إن التعامل الخاطئ من المستخدمين هو أول ثغرة يستغلها الهاكرز، كما أنه من الضروري تثقيف وتوعية مستخدمي الخدمات المالية الإلكترونية، فأنا أشاهد كوارث من عدد من المستخدمين، خاصة من كبار السن وأصحاب المعاشات الذين يمنحون أشخاصا لا يعرفونهم كروت الفيزا الخاصة بهم وأرقامها السرية كي يسحبوا لهم الأموال، وهذا خاطئ تمامًا».

وفيما يتعلق بالثقافة الإلكترونية أوضح زكريا عيسى أنه من الصعب تحويل مجتمع اعتاد على استخدام أدوات يدوية إلى إلكتروني في يوم وليلة، أو بدون أن يتم تجهيزه وتثقيفه لاستخدام هذه التقنية، عبر نشرات مبسطة لتوعية المواطن، من خلال البنوك، ووسائل الإعلام، وليس هذا فقط بل ودراسة قياس استقبال المستهلك، للوقوف على مشاكل الاستخدام وسرعة حلها.

وأشار زكريا عيسى، مدير إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات، إلى أنه بالنسبة للاستخدام المؤسسي، فمن الضروري أن يكون القائمون على تأمينها إلكترونية على درجة كبيرة جدا من الاحترافية عند التعامل مع هذا الملف، خاصة أن أمن المعلومات مكلف، فهو ليس وضع برامج على أجهزة، وإنما متابعة وتحديثات مستمرة لتأمين المعلومات والأموال التي أصبحت أون لاين، وكلما زادت أهمية المؤسسة زادت إجراءات حماية وتأمين المعلومات.

حماية تعاملاتك المالية

قال وليد حجاج، باحث وخبير في أمن المعلومات، إن الدراسة لم توضح الشريحة العمرية التي أجرت عليها الدراسة، وإن كان مبديًا تفهمه الشديد من قلق وتخوف كثير من المصريين من التعامل على الإنترنت، خاصة قبل صدور القانون الجديد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018، الذي وضع قواعد قانونية في هذا الصدد، رغم عد صدور لائحته التنفيذيه حتى الآن.

وأضاف حجاج في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن كثيرا من مستخدمي الإنترنت وتكنولوجيا الدفع الإلكتروني يجهلون طبيعة هذه التكنولوجيا وهو ما يزيد من قلقهم، حيث إن هناك ما يسمى بكارت شحن أموال مسبق الدفع يتم شحنه بقيم مالية من وقت لآخر، يفضل أن يتم استخدامه في عمليات الشراء والبيع على الإنترنت، بدلاً من كارت الفيزا، لتلافي خطورة «الهاكر»، وعدم قدرة المستهلك من التفرقة بين المواقع الأصلية والوهمية.

وفيما يخص التعامل الآمن مع «الفيزا كارد» والنجاة من فخاخ الهاكر، أوضح أن هذا الأمر يتوقف على سلوك المستخدم نفسه، حيث إن أكثر من 60% من حوادث السطو على الفيزا كارد بسبب المستخدمين، لذا يفضل أن يتم لصق إستيكر على الأرقام الثلاثة الأخيرة المكتوبة في ظهر الكارد، وعدم منح الكارد لأي شخص ليستخدمه بعيًدا عني، بالإضافة إلى عدم كتابة أي بيانات خاصة بالكارد على موقع الشراء غير المعروفة وغير الموثوق بها، محذرًا من إحدى الشركات التي تبيع خدمة مشاهدة قنوات لأنها تستطيع سحب أموال من كارد العميل دون الرجوع إليه.

كما حذر وليد حجاج من مواقع وهمية للبيع والشراء على الإنترنت، للنصب على المواطنين، طالما نتعامل مع كمبيوتر فالتعامل غير آمن، لأنك لا تتعامل مع كيان وإنما مع رقم هاتف، مشددًا على ضرورة الشراء من مواقع تعبر عن كيانات مؤسسية، والحصول على فاتورة ضريبية، ويوجد مواقع لها مقرات وآمنة في مصر.

واختتم الباحث والخبير في أمن المعلومات، نصائحه لمستخدمي الفيزا كارد في البيع والشراء، قائلاً: «يجب أن تتأكد من البنك الذي تستخرج منه كارد الفيزا مجموعة من الخواص، أولاها خاصية OTP، حيث يرسل البنك كودا في رسالة على رقم هاتفك تشير إلى وجود معاملة مالية على حسابك، ومن خلال هذا الكود يمكنك إتمام هذه المعاملة من عدمه، بالإضافة إلى رسالة SMS توضح قيمة المعاملة ومكان إجرائها، خاصية استخراج Prepaid Card مسبوق الشحن».