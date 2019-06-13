70 سنة حب و70 يومًا زواج.. وفاة «عريس الصحفيين»

تُوفي الكاتب الصحفي حسين قدري، رئيس التحرير الأسبق لمجلة الإذاعة والتليفزيون، عن عمر ناهز 86 عامًا.
وجاءت فاجعة الموت بعد نحو 70 يومًا من زواج "عريس الصحفيين" بحبيبته الأولى، في 21 مارس الماضي، وهي الأديبة عصمت صادق "81 سنة" عقب قصة حب جمعتهما بعد فراق أكثر من 70 سنة.
وكانت جملة "الحب ليس له تاريخ صلاحية"، لخّصت الاحتفالية التي شهدتها نقابة الصحفيين، بمناسبة زواج قدري وعصمت.
وتُعد العروس هي الزوجة الرابعة لحسين قدري، حيث تعود قصة زواجه الأخيرة إلى مرحلة الدراسة، إذ كانت العروس زميلته في الدراسة، وذهب ليطلبها من والدها، وبخاصة وأنّها قريبته لكن والدها رفض، ثم ركز في الدراسة وحصل على المركز الخامس فى دفعته بكلية الآداب".
عقب تخرجه تقدم قدرى مرة أخرى لطلب يد حبيبته، فقال له
وتُعد العروس هي الزوجة الرابعة لحسين قدري، حيث تعود قصة زواجه الأخيرة إلى مرحلة الدراسة، إذ كانت العروس زميلته في الدراسة، وذهب ليطلبها من والدها، وبخاصة وأنّها قريبته لكن والدها رفض، ثم ركز في الدراسة وحصل على المركز الخامس فى دفعته بكلية الآداب".
عقب تخرجه تقدم قدرى مرة أخرى لطلب يد حبيبته، فقال له والدها إنّها تزوجت منذ 4 أشهر وبعد 70 عامًا قابلها فأكتشف أن زوجها توفى فتقدم للزواج منها مرة أخرى، رغم أنها لديها أبناء وأحفاد.
وكتب الصحفي هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، نداءً عاجلا للزملاء الصحفيين والإعلاميين المقيمين في لندن، قال فيه "إن الكاتب الصحفي الأستاذ حسين قدري توفي في لندن فجر الإثنين الماضي عن (81 عاما) وهو برفقة زوجته السيدة عصمت كاظم وهي سيدة قاربت على الثمانين وجثمانه محتجز في مستشفى بالعاصمة البريطانية ولاتستطيع التصرف بسبب عدم إجادتها اللغة الإنجليزية وعدم وجود أموال معها".
وأضاف يونس، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، "قد استغاثت بالزميلة يسرا الصحفي (جريدة الوطن) التي اتصلت بي لمحاولة مساعدتها لدفنه في لندن أو العودة به.. يرجى ممن يستطيع التواصل معها من الجالية المصرية أو العربية أن يتصل بها للمساعدة على رقم 00447712101616 ".
وأشار عضو نقابة الصحيين، إلى أن الراحل احتفل في مارس الماضي بزواجه من "حب عمره" في نقابة الصحفيين بعد فراق دام نحو 70 عامًا، وتداولت المواقع قصة حبهما وزواجهما باحتفاء يليق بهما، ولكن الأقدار التي فرقتهما ثم جمعتهما بعد عشرات السنوات، نتمنى أن ترسل لهما من يترفق بهما في المحطات الأخيرة من حياتهما".
ولفت يونس إلى أنه "اتصل بالزميل مصطفى المنشاوي (الأهرام ويكلي) ويعمل في بي بي سي لكن اتضح أنه في ستوكهولم في بعثة دراسية كما أن الصديق الصحفي محمود القصاص (مجلة الشباب) ويعمل في بي بي سي موجود في استنبول في زيارة.. يرجى إرسال رقم الهاتف لمن يستطيع المساعدة من المقيمين هناك.. أعتقد أن هذه أسرع طريقة للمساعدة".