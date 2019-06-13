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70 سنة حب و70 يومًا زواج.. وفاة «عريس الصحفيين»

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ م
الحصفي حسين قدري وزوجته الأديبة عصمت صادق
الحصفي حسين قدري وزوجته الأديبة عصمت صادق
تُوفي الكاتب الصحفي حسين قدري، رئيس التحرير الأسبق لمجلة الإذاعة والتليفزيون، عن عمر ناهز 86 عامًا. وجاءت فاجعة الموت بعد نحو 70 يومًا من زواج "عريس الصحفيين" بحبيبته الأولى، في 21 مارس الماضي، وهي الأديبة عصمت صادق "81 سنة" عقب قصة حب جمعتهما بعد فراق أكثر من 70 سنة. وكانت جملة "الحب ليس له تاريخ صلاحية"، لخّصت الاحتفالية التي شهدتها نقابة الصحفيين، بمناسبة زواج قدري وعصمت.
وتُعد العروس هي الزوجة الرابعة لحسين قدري، حيث تعود قصة زواجه الأخيرة إلى مرحلة الدراسة، إذ كانت العروس زميلته في الدراسة، وذهب ليطلبها من والدها، وبخاصة وأنّها قريبته لكن والدها رفض، ثم ركز في الدراسة وحصل على المركز الخامس فى دفعته بكلية الآداب". عقب تخرجه تقدم قدرى مرة أخرى لطلب يد حبيبته، فقال له
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وزير-الدفاع-ووزير-القوات-المسلحه-البريطاني

وزير الدفاع يبحث مع وزير القوات المسلحة البريطاني المستجدات الإقليمية

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، مارك لانكستر وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية، والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليّا في زيارة رسمية تستغرق يومين. تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة فى مجال مكافحة الإرهاب والتدريبات المشتركة، وسبل تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، كما تم التطرق إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفرص وآفاق التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والأمنية. وأعرب القائد العام عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين مصر وبريطانيا معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون والتكامل المشترك فى المستقبل.
اللاعب-محمود-محمد-أيوب (3)

حلم بدأ بفيديو.. قصة مصري حطم رقما قياسيا بـ«جينيس»

شاب مصري من أبناء مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بدأ حلمه بمشاهدة فيديو لأحد الرياضيين المصريين في أثناء محاولته دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فبحث كثيرًا عن رقم يحطمه، حتى وجد تمرين القفز مع الانقسام على التوالى "Most consecutive split jumps"، وبدأ التدريب محاولًا تحطيم رقم اللاعب الأسترالي "باتريك نى بوى لارتى" الذي سجّل 34 قفزة، وبعد مواصلة التدريب لمدة عام ليلًا ونهارًا، استطاع أن يصل اللاعب محمود محمد أيوب، 22 عامًا، إلى 40 قفزة، متخطيًا اللاعب الأسترالي بفارق 6 قفزات.
امتحانات الجامعات

8 توصيات لـ«جودة التعليم»: ملف إلكتروني وحرية عمل

أوصى المؤتمر الدولي السادس الذي عقدته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت عنوان "بين التخطيط الدولى.. والتنفيذ الإقليمي" بوضع معايير للاعتماد خاصة بالبرامج المتاحة بفروع الجامعات الأجنبية فى مصر، وحث تلك الفروع على التقدم للاعتماد للوقوف على مدى استيفائها للمعايير القياسية المطلوبة، والتأكد من فعالية وجودة البرامج المتاحة لتلك الفروع واتساقها مع البرامج المتاحة في الجامعات الأم. كما أوصى بوضع خطة بناءً على دراسة متأنية لسوق العمل للوقوف على مجالات التعليم الفني القابلة لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلاب.
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تصحيح امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة بعد غد

قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات في وزارة التربية والتعليم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الكنترولات على مستوى القطاعات الأربعة سوف تبدأ تصحيح العينة العشوائية للغة الاجنبية الأولى بعد غدٍ السبت. وأضاف عبد الحكم، في تصريح لـ"التحرير" أن الكنترولات تسلمت كراسات إجابات الطلاب في اللغة الأجنبية الأولى. وأدى 618 ألفًا و383 طالبًا وطالبة امتحان اللغة الإنجليزية أمس الأربعاء. وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم، أنه تم تغيير مواصفات الورقة الامتحانية هذا العام عن الأعوام الماضية بنسبة 30%.
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نقابة-الصحفيين

وفاة الصحفي جمال أبو طالب: شارك في تغطية حرب أكتوبر

توفي، اليوم الثلاثاء، الكاتب الصحفي جمال أبو طالب رئيس قسم التحقيقات الصحفية الأسبق في وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن عمر يناهز 80 عاما، لتفقد بذلك الوكالة أحد أبنائها المخلصين. وعمل أبو طالب عمل محررا عسكريا للوكالة خلال الفترة من 1967 حتى 1973، وشارك في تغطية انتصارات حرب أكتوبر كما عمل مراسلا للوكالة في اليمن، ثم سافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل بصحيفة "الاتحاد"، ثم مستشارا لرئيس تحرير الوكالة، وتولى الإشراف على قسم التحقيقات الصحفية والتصوير بها.
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مكرم محمد أحمد: إعلامنا «مكسح».. ومفيش حد واقف جنبي

اعتبر مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن الإعلام في مصر "مكسح" وغائب عن الأحداث في المنطقة، مضيفا "لم يذهب صحفي إلى سوريا ليعرف ماذا حدث للسوريين، كما لم يذهب صحفي للسودان ليرى المعتصمين؛ فهي صحافة قاعدة". وأرجع مكرم، في حوار لمجلة صوت الأزهر، أسباب ضعف الإعلام في مصر إلى نقص الكفاءة أولا ونقص الإمكانات، متابعا: لا أظن أن إمكانات الصحافة المصرية وصلت إلى حد أنها لا تستطيع أن تمول رحلة شاب صحفي إلى سوريا أو السودان أو أي رحلة لتغطية صحفية، فالجميع يجلس على المكاتب والجميع يستسهل".
روبرت برنشتاين

وفاة مؤسس «هيومن رايتس ووتش» عن عمر 96 عاما

توفي الأمريكي روبرت برنشتاين، أكبر مدافع عن المعارضة السياسية وحرية التعبير، مؤسس "هيومن رايتس ووتش"، أكبر المنظمات المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، وذلك عن عمر يناهز 96 عاما داخل احدى مستشفيات مدينة "نيويورك" الأمريكية، إذ ذكر راديو "فرنسا الدولي" صباح اليوم الثلاثاء، أن أبناء "برنشتاين" أكدوا نبأ وفاته لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مضيفا أن ""برنشتاين" أسس منظمة "هيومن رايتس ووتش" خلال الحرب الباردة. ويعمل بها أكثر من 150 مختصاً متفرغاً في مختلف أنحاء العالم، بحسب موقع المنظمة الرسمي.
مسابقة-رمضان- 2019‎

«التحرير» تفوز بجائزة في مسابقة «المصورين الصحفيين»

فازت الزميلة شيماء سيد، المصورة الصحفية في جريدة "التحرير"، بجائزة أفضل صورة في "مسابقة رمضان 2019" التي نظمتها شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، وشارك في المسابقة نحو 50 مصورًا بأكثر من 100 صورة. وانطلقت المسابقة لرصد مظاهر شهر رمضان المختلفة في شوارع مصر وجوامعها وموائد الرحمن وكل ما يعكس جماليات الشهر الكريم. وجاءت شروط المسابقة كالتالي: "رفع ثلاث صور في كومنت على بوست المسابقة- غير مسموح بأي توقيع أو علامة مائية على الصور- أن تكون الصور مصورة خلال عام 2019".
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