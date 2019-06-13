70 سنة حب و70 يومًا زواج.. وفاة «عريس الصحفيين»

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ م

الحصفي حسين قدري وزوجته الأديبة عصمت صادق

تُوفي الكاتب الصحفي حسين قدري، رئيس التحرير الأسبق لمجلة الإذاعة والتليفزيون، عن عمر ناهز 86 عامًا. وجاءت فاجعة الموت بعد نحو 70 يومًا من زواج "عريس الصحفيين" بحبيبته الأولى، في 21 مارس الماضي، وهي الأديبة عصمت صادق "81 سنة" عقب قصة حب جمعتهما بعد فراق أكثر من 70 سنة. وكانت جملة "الحب ليس له تاريخ صلاحية"، لخّصت الاحتفالية التي شهدتها نقابة الصحفيين، بمناسبة زواج قدري وعصمت.

وتُعد العروس هي الزوجة الرابعة لحسين قدري، حيث تعود قصة زواجه الأخيرة إلى مرحلة الدراسة، إذ كانت العروس زميلته في الدراسة، وذهب ليطلبها من والدها، وبخاصة وأنّها قريبته لكن والدها رفض، ثم ركز في الدراسة وحصل على المركز الخامس فى دفعته بكلية الآداب". عقب تخرجه تقدم قدرى مرة أخرى لطلب يد حبيبته، فقال له