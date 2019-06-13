أول تعليق لمحمد الشرنوبي بعد الخطوبة

تحرير:التحرير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

محمد الشرنوبي

بعد إعلان المنتجة سارة الطباخ خطبتها من الفنان محمد الشرنوبي، نشر مجموعة من الصور مع عائلته عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وكتب: "مهما الواحد يلف ويشوف في الدنيا مابيلقيش حد يحبه ويخاف عليه زي أهله، ربنا يخليكو ليا"، وحرصت شقيقته رشا على التعليق وكتبت: "ربنا يخليكو ليا يا حبيبي.. انتو أحلى وكل حاجة أصلا.. باحبك". نشرت المنتجة سارة الطباخ مجموعة من الفيديوهات لمتابعيها في أثناء خطوبتها من الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابها الرسمي علي «إنستجرام»، وكتبت سارة على الفيديوهات: "رسميًا مخطوبة لمحمد الشرنوبي".

ظهر الشرنوبي فى الفيديو وهو جالس وسط عائلتها ويطلب يدها من والدها، وحرص عدد من الفنانين على تهنئتهما على الخطوبة ومشاركتهما فرحتهما، منهم الفنانة رانيا يوسف، والملحن نادر حمدي، ومى سليم، وإنجي علاء. سارة الطباخ مالكة لشركة إيرث برودكشن، وتعد مديرة أعمال الشرنوبي، وهي منتجة أول ألبوم الذي طرحه مؤخرا