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أول تعليق لمحمد الشرنوبي بعد الخطوبة

تحرير:التحرير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
بعد إعلان المنتجة سارة الطباخ خطبتها من الفنان محمد الشرنوبي، نشر مجموعة من الصور مع عائلته عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وكتب: "مهما الواحد يلف ويشوف في الدنيا مابيلقيش حد يحبه ويخاف عليه زي أهله، ربنا يخليكو ليا"، وحرصت شقيقته رشا على التعليق وكتبت: "ربنا يخليكو ليا يا حبيبي.. انتو أحلى وكل حاجة أصلا.. باحبك". نشرت المنتجة سارة الطباخ مجموعة من الفيديوهات لمتابعيها في أثناء خطوبتها من الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابها الرسمي علي «إنستجرام»، وكتبت سارة على الفيديوهات: "رسميًا مخطوبة لمحمد الشرنوبي".
ظهر الشرنوبي فى الفيديو وهو جالس وسط عائلتها ويطلب يدها من والدها، وحرص عدد من الفنانين على تهنئتهما على الخطوبة ومشاركتهما فرحتهما، منهم الفنانة رانيا يوسف، والملحن نادر حمدي، ومى سليم، وإنجي علاء. سارة الطباخ مالكة لشركة إيرث برودكشن، وتعد مديرة أعمال الشرنوبي، وهي منتجة أول ألبوم الذي طرحه مؤخرا
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محمد-الشرنوبي

خطوبة محمد الشرنوبي وسارة الطباخ (فيديو)

نشرت المنتجة سارة الطباخ، مجموعة من الفيديوهات لمتابعيها أثناء خطوبتها من الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابها الرسمي علي "انستجرام"، وكتبت سارة على الفيديوهات: "رسميًا مخطوبة لمحمد الشرنوبي"، وظهر الأخير فى الفيديو وهو جالس وسط عائلتها ويطلب يدها من والدها، وحرص عدد من الفنانين على تهنئتهم على الخطوبة ومشاركتهم فرحتهم منهم الفنانة رانيا يوسف التى كتبت "مبروك"، والملحن نادر حمدي، ومى سليم، وإنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، وكتب" مبروك ليكوا أنا فرحانة جدا"
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محمد-الشرنوبي

خطوبة محمد الشرنوبي وسارة الطباخ (فيديو)

نشرت المنتجة سارة الطباخ، مجموعة من الفيديوهات لمتابعيها أثناء خطوبتها من الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابها الرسمي علي "انستجرام"، وكتبت سارة على الفيديوهات: "رسميًا مخطوبة لمحمد الشرنوبي"، وظهر الأخير فى الفيديو وهو جالس وسط عائلتها ويطلب يدها من والدها، وحرص عدد من الفنانين على تهنئتهم على الخطوبة ومشاركتهم فرحتهم منهم الفنانة رانيا يوسف التى كتبت "مبروك"، والملحن نادر حمدي، ومى سليم، وإنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، وكتب" مبروك ليكوا أنا فرحانة جدا"
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عمرو عرفة يعلق على «الممر»: فاكرينها شغلانة سهلة

أعاد المخرج عمرو عرفة نشر فيديو من كواليس تصوير فيلم «الممر»، الذي سبق ونشره بطل العمل أحمد عز عبر حسابه الخاص بـ«تويتر»، وتظهر فيه المخاطرة التي يتعرض لها فريق العمل في أثناء تصوير مشاهد الأكشن والتفجيرات، ويعرض الفيديو لحظة قيام فريق العمل بتصوير مشهد المواجهة بين القوات المصرية والقوات الإسرائيلية وتبادل إطلاق النيران في الفيلم، وذلك على خلفية قيام قوات الصاعقة المصرية بتدمير أكبر قاعدة عسكرية إسرائيلية داخل سيناء، وعلق على الفيديو قائلا: «الناس فاكرة إن شغلانتنا سهلة ومايعرفوش إن فيه ناس ممكن تموت في أثناء التصوير، والله من أصعب الشغلانات».
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