«بالمصري».. حملة للاعتزاز بالعربية تقودها 7 طالبات

الكثيرون اليوم لا يهتمون باللغة العربية، حصن الدفاع عن هويتنا، ويفضلون اللغات الأجنبية ومصطلحاتها، وهو الدافع وراء تبني طالبات حملة للذود عن لغة الضاد

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٣ م

"أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي، فيا ويحَكُم أبلى وتَبلى مَحاسِني ومنْكمْ وإنْ عَزَّ الدّواءُ أساتِي، فلا تَكِلُوني للزّمانِ فإنني أخافُ عليكم أن تَحين وفاتي، أرى لرِجالِ الغَربِ عِزّاً ومَنعَةً وكم عَزَّ أقوامٌ بعِزِّ لُغاتِ".. لعل إلهام شاعر النيل حافظ إبراهيم، أطلعه على زماننا المعاصر، ليصف حالنا من هجر فئة منّا عمدًا، ولو بشكل جزئي، اللغة العربية الأم بدلًا من أن يفخروا بها، بل وسعي الفئة الباقية كي تكون مثل سابقتها، ليس بداعي التعلم أو التواصل مع الثقافات الأخرى، ولكن لأن الهجر أصبح من باب الوجاهة الاجتماعية!

من المعلوم أن اللغة هي قلب الهوية الوطنية وروح الأمة، هي أداة الفكر التي يعبر بها الإنسان عن واقعه وهمومه وطموحه وإبداعه، هي الإطار الذي يُحيط بالانتماء والولاء للدولة، والمؤشر على قوة الأمة أو ضعفها، ولا يخفى على أحد ما صرنا عليه الآن، من هجر أهل العربية لها، ووقوعهم في غرام لغات أخرى يعلمونها لأولادهم،

من المعلوم أن اللغة هي قلب الهوية الوطنية وروح الأمة، هي أداة الفكر التي يعبر بها الإنسان عن واقعه وهمومه وطموحه وإبداعه، هي الإطار الذي يُحيط بالانتماء والولاء للدولة، والمؤشر على قوة الأمة أو ضعفها، ولا يخفى على أحد ما صرنا عليه الآن، من هجر أهل العربية لها، ووقوعهم في غرام لغات أخرى يعلمونها لأولادهم، ويستعملونها في حديثهم وكتاباتهم، بل وبعضهم لا يتقنون استخدامها قولًا ولا كتابة.

تلك الحقيقة التي نعيشها كانت دافعًا لسبع طالبات في قسم الدعاية والإعلان، بكلية الإعلام، جامعة مصر الدولية، هن: دينا ضياء، سارة يسري، فرح حسين، مريم سامي، ميار محمد وائل، لارا حسن، ومرينا رضا، تحت إشراف الدكتور أماني بسيوني، رئيسة القسم، وبمساعدة المعيدة مارينا ماجد؛ لأن يدشن حملة "بالمصري"، التي تهدف إلى إرشاد العامة، وتحديدًا من فئة الشباب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أهمية اللغة العربية، وضرورة التمسك بها دون تشويه، لا هجرها. اقرأ أيضًا.. اللغة العربية.. غريبة في أرض «الضاد» (ملف)

تقول دينا ضياء، صاحبة فكرة الحملة التي يتخذ منها الطالبات السبع مشروع تخرج لهن، في حديث لـ"التحرير"، إن فكرة إطلاق الحملة جاءتهن حينما وجدن أنفسهن يتحدثن في كثير من الأحيان بالإنجليزية فيما بينهن، كما أنهن لا يتحدثن سوى "فرانكو آراب" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتأكدن أن ذلك ليس مجرد حالة فردية في الوسط المحيط بهن، ولكن ذلك أصبح اتجاها عاما بين غالبية الشباب والفتيات، بالإضافة إلى أنهن حينما أردن البحث وراء ذلك، تعرضن لحالات من أسر مصرية قادرة تقوم بإرسال صغارها إلى الخارج لتعلم لغاتهم وعدم الاهتمام تمامًا بالعربية، وحالات أخرى هاجروا تمامًا من مصر لأجل هذا الهدف فقط، وحالة ثالثة تفتخر بالعربية وتتحدثها ولكنها لا تفضل أن يتعلمها صغارها، بداعي أن العربية صارت ليس لها مستقبل مقارنة باللغات الأخرى، ورابعة تهجر العربية كنوع من الوجاهة الاجتماعية فقط.

"المصري مش بس كلام ده أسلوب حياة.. قولها صح".. عدة شعارات حاولت الطالبات الترويج لحملتهن "بالمصري" من خلالها عبر "فيسبوك"، عبر صفحة قمن بإنشائها تحمل اسم الحملة، واتبعن عدة أساليب مختلفة ينشرن بها أهداف الحملة، من بينها تسجيل مقاطع فيديو حول أهمية العربية ومكانتها، واستعراض كلمات تُشير إلى الثروة اللغوية الهائلة التي تتمتع بها العربية، وثراء معجمها، ومرونة تراكيبها، وما تشتمل عليه من معطيات ومرادفات متنوعة بل ومتباينة.

وعن ذلك تقول دينا ضياء: "نعلم أننا لن نستطيع تغيير كل الناس، ولكننا نحاول، على الأقل نسهم في إرشاد الذين سننجح في الوصول لهم عبر فيسبوك، وتحديدًا فئة الشباب وحتى سن 35 عامًا، واخترنا هذه الفئة بالأخص لأن كثيرين من هؤلاء آباء وأمهات جُدد، وعليهم أن يربوا صغارهم على أن لغتنا العربية هي هويتنا، ولا نقول تمامًا بأن لا نعرف ونتعلم لغات أخرى، ولكن علينا الاعتزاز بلغتنا الأم كما يحدث في الخارج، الجميع يعتز بلغته في المقام الأول وباقي اللغات لديه على الهامش، إلا نحن عكسنا الآية وصرنا نهتم باللغات الأجنبية أكثر من لغتنا".

ومن بين الأساليب التي تتبعها حملة "بالمصري"، النزول للشوارع ولفت أنظار المواطنين إلى ضرورة التمسك بالعربية، والاستعانة بعدة فنانين من المؤمنين بالحملة ليسجلوا مقاطع فيديو يدعموا بها أهدافها، ومن بينهم الفنانة الشابة مايان السيد، والفنان تامر فرج، وغيرهما، بالإضافة لتلقيهن دعمًا كبيرًا من قِبل الدكتورة رضوى حسين أستاذة العربي العامي بجامعة ميلانو.

توضح دينا ضياء طرق الحملة للوصول والتأثير في أكبر عدد من الشباب، قائلةً: "نفعل كل ما يمكننا فعله، نواصل الحملة عبر فيسبوك، وننزل إلى الشارع أيضًا، في البداية كانت ردود الأفعال محدودة، ولكن بعد فترة تفاجأنا بأن ردود الأفعال كانت كلها إيجابية، خاصة أننا ندعو للمصرية العامية وليس العربية الفصحى، المصرية العامية هي هويتنا ولهجتنا نحن كمصريين وعلينا الاعتزاز بها".

كل الدول تحرص بقوة على تجنيد كل الوسائل للحفاظ على لغتها الوطنية من أي تأثيرات ضارة والدفاع عنها في مواجهة تأثير اللغات الأخرى، حتى لا يحدث لها مثلما حدث لباقي اللغات التي ماتت، تُشير الدراسات إلى أن هناك 25 لغة تموت سنويًا من مجموع اللغات التي تقدر بنحو 6000 لغة، وبهذا القدر من المتوقع أن تختفي منها 3000 لغة مع انتهاء القرن الحادي والعشرين.

تختتم دينا ضياء حديثها لـ"التحرير": "نأمل في الوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين، ونأمل في أن نؤثر بهم بالفعل ونكون سببًا في تعزيز الانتماء لديهم وتذكيرهم بأهمية اللغة العربية، وأنها هويتنا التي يجب أن لا تُمحى ولا تُهمش".