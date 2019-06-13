3 رسائل وأغنية.. عائض القرني يعلق على ضرب مطار أبها بطريقته الخاصة
١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩ م
عائض القرني
"شلت أيديكم يا أذناب المجوس، وشاهت وجوهكم، وخابت مساعيكم"، رسالة حادة وجهها الداعية الإسلامية عائض القرني، إلى الحوثيين في اليمن، ردا على استهداف مطار أبها في عسير، أمس الأربعاء، بصاروخ كروز مجنج، ما أسفر عن إصابة 26 مسافرا من المدنيين، إذ قال في الرسالة الهجومية التي وجهها عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، ودعمها بفيديو: "سُندافع عن وطننا بالنفس والنفيس، وبالدماء والأرواح، ولن نسمح لأي متربص أو حاسد أو حاقد أن يمس أمننا ولا استقرارنا بسوء، فالله معنا، والنصر والمجد لنا، والهزيمة والعار لكم".
القرني، الذي أثار الجدل مؤخرا، بعد تبرؤه من أفكار "الصحوة" المتشددة، التي ظل يدعو لها سنوات طويلة، لم يكتف بهذه الكلمات، إذ وجه رسالة أخرى واتهامات أوسع في مقطع الفيديو الذي أرفق به تغريدته. (اقرأ أيضا: ما «الصحوة» التي تبرأ عائض القرني من أفكارها؟)
وقال الداعية الإسلامي في الفيديو:
القرني، الذي أثار الجدل مؤخرا، بعد تبرؤه من أفكار "الصحوة" المتشددة، التي ظل يدعو لها سنوات طويلة، لم يكتف بهذه الكلمات، إذ وجه رسالة أخرى واتهامات أوسع في مقطع الفيديو الذي أرفق به تغريدته. (اقرأ أيضا: ما «الصحوة» التي تبرأ عائض القرني من أفكارها؟)
وقال الداعية الإسلامي في الفيديو: "من قلب الرياض العاصمة الحبيبة، أقول لمدينتي الحبيبة الجميلة، أبها البهية: سلامات يا أبها سلامات يا وطني، النصر لنا والعزة والمجد بإذن الله، والموت والعار والدمار للحوثيين أذناب طهران وإيران ومن ورائهم وإن شاء الله العاقبة للمتقين والنصر لنا.. عاشت السعودية العظمى فوق هام السحب". (اقرأ: هجوم إرهابي على مطار أبها السعودي.. وإصابة 26 مسافرا)
الفيديو الذي عرضه القرني، كان مقسم لجزئين الأول يقدم فيه رسالته، والجزء الثاني منه كان عبارة عن مجموعة من اللقطات للملك سلمان والكعبة المشرفة والجيش السعودي، مركبة على أغنية "لبيك يا سلمان" الذي كتب القرني كلماتها في 2015 تزامنا مع "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين في اليمن، وأداها فهد القرني.
وتقول كلمات الأغنية: "لبيك يا سلمان جينا اليوم لعيون الوطن.. أبشر بعزك يا زعيم المملكة يا أبو فهدْ.. حنّا جنود الله بعنا أرواحنا بأغلى ثمنْ.. في جنّة الفردوس موعدنا ويا نعمَ الوعدْ.. يا من نخانا في جنوب المملكة بأرض اليمن.. جتك الأسود الضارية في مجدها أب وجد".