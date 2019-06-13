3 رسائل وأغنية.. عائض القرني يعلق على ضرب مطار أبها بطريقته الخاصة

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩ م

عائض القرني

"شلت أيديكم يا أذناب المجوس، وشاهت وجوهكم، وخابت مساعيكم"، رسالة حادة وجهها الداعية الإسلامية عائض القرني، إلى الحوثيين في اليمن، ردا على استهداف مطار أبها في عسير، أمس الأربعاء، بصاروخ كروز مجنج، ما أسفر عن إصابة 26 مسافرا من المدنيين، إذ قال في الرسالة الهجومية التي وجهها عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، ودعمها بفيديو: "سُندافع عن وطننا بالنفس والنفيس، وبالدماء والأرواح، ولن نسمح لأي متربص أو حاسد أو حاقد أن يمس أمننا ولا استقرارنا بسوء، فالله معنا، والنصر والمجد لنا، والهزيمة والعار لكم".

القرني، الذي أثار الجدل مؤخرا، بعد تبرؤه من أفكار "الصحوة" المتشددة، التي ظل يدعو لها سنوات طويلة، لم يكتف بهذه الكلمات، إذ وجه رسالة أخرى واتهامات أوسع في مقطع الفيديو الذي أرفق به تغريدته. (اقرأ أيضا: ما «الصحوة» التي تبرأ عائض القرني من أفكارها؟) وقال الداعية الإسلامي في الفيديو: