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3 رسائل وأغنية.. عائض القرني يعلق على ضرب مطار أبها بطريقته الخاصة

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩ م
عائض القرني
عائض القرني
"شلت أيديكم يا أذناب المجوس، وشاهت وجوهكم، وخابت مساعيكم"، رسالة حادة وجهها الداعية الإسلامية عائض القرني، إلى الحوثيين في اليمن، ردا على استهداف مطار أبها في عسير، أمس الأربعاء، بصاروخ كروز مجنج، ما أسفر عن إصابة 26 مسافرا من المدنيين، إذ قال في الرسالة الهجومية التي وجهها عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، ودعمها بفيديو: "سُندافع عن وطننا بالنفس والنفيس، وبالدماء والأرواح، ولن نسمح لأي متربص أو حاسد أو حاقد أن يمس أمننا ولا استقرارنا بسوء، فالله معنا، والنصر والمجد لنا، والهزيمة والعار لكم".
القرني، الذي أثار الجدل مؤخرا، بعد تبرؤه من أفكار "الصحوة" المتشددة، التي ظل يدعو لها سنوات طويلة، لم يكتف بهذه الكلمات، إذ وجه رسالة أخرى واتهامات أوسع في مقطع الفيديو الذي أرفق به تغريدته. (اقرأ أيضا: ما «الصحوة» التي تبرأ عائض القرني من أفكارها؟) وقال الداعية الإسلامي في الفيديو:
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المجلس-العسكري-في-السودان

العسكري السوداني: لن نسمح لأعضاء المجلس بالترشح للرئاسة

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين الكباشي، إنه لن يسمح بالاعتصام مجددا أمام مقار الجيش في الخرطوم، مشيرا في تصريحات لقناة الحرة، اليوم الخميس، إلى أن المجلس العسكري طالب الوسيط الإثيوبي، باستئناف التفاوض مع ممثلي قوى الحرية والتغيير، خلال 24 ساعة، لكن التحالف المعارض يرفض الاستجابة للدعوة، وشدد على أنه "لا الولايات المتحدة ولا أي جهة أخرى كانت تملي علينا شروطا أو مطالب، والمسؤول الأمريكي الذي زار الخرطوم لم يأت بمطالب".
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توتر في خليج عُمان.. تفجير وتأهب وتصريحات دولية

في غضون فترة قصيرة أصبح الخليج البؤرة الأكثر توترا على سطح الأرض، فلم يصعد به إلى نقطة القلق، سخونة الأحداث السياسية شبه المعتادة بالمنطقة التي تسعى بعض دولها لقيادتها، فحسب، بقدر ما أشعلتها مؤخرا، التطورات الخطيرة غير المألوفة في مياهها، والتي بدأت بعمليات تخريب لأربع سفن قرب سواحل الإمارات، حتى وصلت اليوم ذروتها مع تعرض ناقلتين نفط في خليج عمان، لهجوم غامض باستخدام طوربيد، وسط حالة دولية من الترقب والاستنفار، صاحبتها ردود فعل مستنكرة للهجوم ومطالبة جميع الأطراف بالمنطقة بالالتزام بضبط النفس.. وانعكس الهجوم الأخير أيضا على أسعار النفط عالميا.
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بعد هجوم الطوربيد.. 12 معلومة عن ناقلتي خليج عمان

أكد الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية ومقره البحرين، تلقيه لنداءات استغاثة صباح الخميس من سفينتين في خليج عُمان، لتتوالى الأنباء بعدها حول حوادث تعرضت لها سفينتان ناقلتان للنفط، بحسب "سي إن إن عربية" وأعلنت الكويت رفع حالة الاستعداد القصوى، بعد الحادث، ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصدر -لم تسمّه- في البترول، إنه "تتم متابعة السفن الكويتية والبيانات الرسمية للتعامل وفق مناطق الحوادث". وارتفعت أسعار النفط اليوم 4% بعد الحادث، وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3% إلى 61.97 دولار للبرميل.
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إيران تدعو لتعاون دولي لحماية الممرات المائية

أعربت الحكومة الإيرانية عن قلقها بشأن ما يشتبه بأنها هجمات على ناقلتين في خليج عمان، وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الخميس، إن طهران مستعدة لتعاون أمني إقليمي لحماية الممرات المائية الاستراتيجية". ونقلت وكالة فارس للأنباء عن "ربيعي"، إنه يجب على كل دول المنطقة أن تحذر الوقوع في شرك من يستفيدون من انعدام الأمن الإقليمي. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن حادث ناقلتي النفط في خليج عمان اليوم ”مريب“، داعيا إلى حوار إقليمي لتجنب التوتر.
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ديسكو (5)

كيف رأى السعوديون ديسكو جدة «الحلال»؟

لم تمض ساعات قليلة على الإعلان عن افتتاح فرع لملهى ليلي شهير في جدة، إلا واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بسبب حالة الجدل التى نشبت بين المغردين السعوديين الذين عبروا عن استيائهم من وجود هذا المكان للمرة الأولى بجوار مدينة مكة المكرمة. وتشهد المملكة السعودية في الآونة الأخيرة انفتاحا كبيرا، بعد إنشاء الهيئة العامة للترفيه التي تقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكل شرائح المجتمع في كل بلدان السعودية.
مطار-أبها

حركة الطيران تعود لطبيعتها في مطار أبها (فيديو)

نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" مقطع فيديو يُظهر عودة الحركة في مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، إلى طبيعتها، وذلك بعد تعرضه لهجوم إرهابي حوثي. ويظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، المسافرين وهم يتجولون بشكل طبيعي في أرجاء المطار، ما يؤكد عودة الأمور إلى نصابها. ونقلت الصحيفة عن هيئة الطيران المدني السعودية قولها: "حركة الطيران في مطار أبها تسير بشكل طبيعي".
سامح-شكرى (1)

مصر تدين استهداف مليشيات الحوثي لمطار أبها السعودي

أصدرت وزارة الخارجية، بيانا أكدت فيه إدانة مصر -بأشد العبارات- استهداف مليشيات الحوثي في اليمن لمطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية بمقذوف صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة 26 شخصا من جنسيات مختلفة. وجاء في بيان الخارجية، أن مصر تقف حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية. وأعرب البيان عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء للمصابين.
صواريخ

صاروخ كروز.. «الحوثي» تعلن تفاصيل استهداف مطار أبها

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، استهداف برج المراقبة بمطار أبها الدولي جنوبي السعودية، في وقت سابق اليوم الأربعاء. وحسب قناة "المسيرة نت" التابعة للحوثيين، قال العميد يحيي سريع، إن "صاروخ كروز أُطلِق على مطار أبها، اليوم الأربعاءن استهدف برج المراقبة وأصاب هدفه بدقة عالية ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة". وأوضح "سريع"، أن الملاحة الجوية في المطار تعطلت، مؤكدا أن أحدث المنظومات الأمريكية لم تستطع التصدي للصاروخ، حسب تعبيره.
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